«Это стало следствием недавней аварии»: губернатор Андрей Травников — о потопе на левом берегу Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию с коммунальной аварией, которая произошла на левом берегу Новосибирска сегодня, 18 января.
— Произошла новая авария в системе теплоснабжения Ленинского района на улице Петропавловской. Это, очевидно, стало следствием недавней аварии, произошедшей 11 января, во время которой был резко сброшен теплоноситель в сети и нагрузка на трубопроводы увеличилась, — написал Андрей Травников в своем телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что сейчас и.о. мэра Новосибирска собирает оперативный штаб по устранению дефекта, в заседании которого принимает участие замгубернатора Сергей Семка.
— Определяются возможная зона отключения ресурса и сроки устранения последствий аварии, — указано в сообщении.
Коммунальная авария произошла на левом берегу Новосибирска, по словам очевидцев, поток воды полился в том числе по улице Котовского. Из-за инцидента следователи начали проверку. НГС собирает все, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.