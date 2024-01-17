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СрочноВо время ЧП на Петропавловской пострадали люди
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«Это стало следствием недавней аварии»: губернатор Андрей Травников — о потопе на левом берегу Новосибирска

Специалисты собирают оперативный штаб по устранению дефекта

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И.о. мэра Новосибирска собирает оперативный штаб по устранению дефекта

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию с коммунальной аварией, которая произошла на левом берегу Новосибирска сегодня, 18 января.

— Произошла новая авария в системе теплоснабжения Ленинского района на улице Петропавловской. Это, очевидно, стало следствием недавней аварии, произошедшей 11 января, во время которой был резко сброшен теплоноситель в сети и нагрузка на трубопроводы увеличилась, — написал Андрей Травников в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что сейчас и.о. мэра Новосибирска собирает оперативный штаб по устранению дефекта, в заседании которого принимает участие замгубернатора Сергей Семка.

— Определяются возможная зона отключения ресурса и сроки устранения последствий аварии, — указано в сообщении.

Коммунальная авария произошла на левом берегу Новосибирска, по словам очевидцев, поток воды полился в том числе по улице Котовского. Из-за инцидента следователи начали проверку. НГС собирает все, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.

Коммунальная аварияГубернатор Новосибирской областиНовосибирскПотоп
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