Машины вереницей плывут сквозь туман: на Котовского разлилась река из пророванной трубы — видео

Днем 17 января в Новосибирске произошел потоп на левом берегу города. Как сообщили читатели НГС, вода хлынула по улицам Плахотного и Котовского.
Новосибирцы прислали редакции видео с места происшествия.
— На Плахотного прорвало трубу с горячей водой, — сообщила одна из читательниц НГС.
По ее словам, горячая вода хлынула в районе здания №10 по улице Плахотного. Данные об этом также появились в сервисе 2ГИС.
— Горячая вода на дороге! Готовьте лодки, — написал пользователь сервиса Артем Стенкин.
Сообщение новосибирца прикреплено к участку дороги на Троллейной. По данным 2ГИС, там образовалась пробка.