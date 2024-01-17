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Авария в непогоду

Машины вереницей плывут сквозь туман: на Котовского разлилась река из пророванной трубы — видео

В Ленинском районе произошла новая коммунальная авария

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Как сообщили читатели НГС, вода хлынула по улицам Плахотного и Котовского.

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Днем 17 января в Новосибирске произошел потоп на левом берегу города. Как сообщили читатели НГС, вода хлынула по улицам Плахотного и Котовского.

Новосибирцы прислали редакции видео с места происшествия.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатели НГС, Олег Харпер

— На Плахотного прорвало трубу с горячей водой, — сообщила одна из читательниц НГС.

По ее словам, горячая вода хлынула в районе здания №10 по улице Плахотного. Данные об этом также появились в сервисе 2ГИС.

— Горячая вода на дороге! Готовьте лодки, — написал пользователь сервиса Артем Стенкин.

Сообщение новосибирца прикреплено к участку дороги на Троллейной. По данным 2ГИС, там образовалась пробка.

На улице Троллейной образовалась пробка

На улице Троллейной образовалась пробка

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