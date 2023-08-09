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Дерево рухнуло на дорогу и припаркованные машины на Зорге — рабочие спилили только одну часть

Пострадавших среди людей нет

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Дерево перекрыло вчера дорогу

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У дома на улице Зорге, 145 дерево упало на дорогу и припаркованные автомобили. Это произошло в Новосибирске вчера, 8 августа. Пострадавших среди людей нет, но жители опасаются, что такой инцидент повторится.

— Осталась вторая половина дерева, которая не сегодня завтра упадет, — утверждают в ТСЖ «Зорге 145». — Лет пять оно уже стоит, а они его не убирают.

В УЖК «Кировская» корреспонденту НГС подтвердили, что спиливали дерево у дома № 143. Когда работы продолжатся, ответить не смогли. Редакция НГС обратилась с запросом в УК.

Ранее в Новосибирске дерево рухнуло на проезжую часть и тротуар в Дзержинском районе. Как сообщил читатель НГС, оно упало на дорогу во время дождя, который прошел вечером 4 августа в Новосибирске.

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