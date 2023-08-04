«Никого чудом не задело»: дерево упало на тротуар и проезжую часть в Дзержинском районе

В Новосибирске дерево рухнуло на проезжую часть и тротуар в Дзержинском районе. Как сообщил читатель НГС, оно упало на дорогу во время дождя, который прошел вечером 4 августа в Новосибирске.
Инцидент произошел вблизи здания
— Во время дождя упало дерево возле дома
На фотографиях видно, что дерево упало на проезжую часть и тротуар, рядом с ним припаркован автомобиль. Отметим, утром 4 августа на улице Волочаевской также рухнуло дерево.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, в какой срок упавшее дерево планируется убрать с участка дороги.
В середине июля в Новосибирске на улице Урицкого упало дерево. Инцидент произошел возле дома