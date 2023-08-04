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«Никого чудом не задело»: дерево упало на тротуар и проезжую часть в Дзержинском районе

Очевидцы сообщают, что оно рухнуло во время дождя

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Инцидент произошел вблизи здания № 115 по улице Волочаевской

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В Новосибирске дерево рухнуло на проезжую часть и тротуар в Дзержинском районе. Как сообщил читатель НГС, оно упало на дорогу во время дождя, который прошел вечером 4 августа в Новосибирске.

Инцидент произошел вблизи здания № 115 по улице Волочаевской. Очевидцы заметили рухнувшее дерево после 19:00 часов.

— Во время дождя упало дерево возле дома № 115, — сообщил читатель НГС. — Никого чудом не задело.

На фотографиях видно, что дерево упало на проезжую часть и тротуар, рядом с ним припаркован автомобиль. Отметим, утром 4 августа на улице Волочаевской также рухнуло дерево.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, в какой срок упавшее дерево планируется убрать с участка дороги.

В середине июля в Новосибирске на улице Урицкого упало дерево. Инцидент произошел возле дома № 36.

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