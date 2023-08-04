Гроза разразилась над центром Новосибирска — онлайн с затопленных улиц

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Улицы быстро затапливает.
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По данным сервиса «Яндекс.Погода» дождь в городе будет до 22:00.
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Гром пугает горожан
В Новосибирск пришла гроза с сильным ливнем. Над центром города сверкают молнии, а улицы уже топит.
Собираем все о непогоде в режиме онлайн.
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Улицы быстро затапливает.
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По данным сервиса «Яндекс.Погода» дождь в городе будет до 22:00.
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