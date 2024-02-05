Боль в груди, сонливость и «выкручивает» кости: как температурные качели влияют на жителей Сибири

Зима 2023–2024 удивила многих новосибирцев температурами качелями. И кажется, в феврале это не прекратится. По прогнозу, который опубликовали на сайте МЧС, в первые недели температура будет скакать от 0 до -33 градусов по области. Такие перепады просто не могут пройти незаметно для человека. Так считают и врачи. Корреспондент НГС поговорила с экспертами и узнала, кто может пострадать из-за изменений температуры и как себя обезопасить.
Боли в сердце и суставах
Реакция на перепады температур за окном у людей разная, отмечает руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Елена Терентьева. Условно здоровый человек не будет сильно реагировать на них, даже если в течение дня столбик термометра поднимется с отрицательных значений до плюсовых.
— Однако у многих людей перепады температур приводят к значительному ухудшению самочувствия. К этой категории относятся люди с хроническими заболеваниями, те, кто недавно перенес операцию или травму, пожилые, новорожденные и дети раннего возраста, а также люди, в организме которых есть металлоконструкции, — перечислила Елена Терентьева.
Из-за погодных изменений могут также пострадать люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — резкое похолодание, например, часто вызывает спазм кровеносных сосудов. В этом случае на фоне перепадов температур могут возникать головные боли, повышение артериального давления, боли в области сердца.
В зону риска, как объясняет Елена Терентьева, попадают и пациенты с бронхиальной астмой — они могут испытывать слабость и сонливость. Также у астматиков может появиться кашель, проблемы с дыханием и отдышка, хрипы.
— Резкие перепады температур могут сказаться на самочувствии людей, страдающих различными болезнями суставов. В этом случае возникают ноющие боли, часто пациенты характеризуют жалобы как «кости ломит/крутит суставы». Кроме того, резкое изменение температур может привести к возникновению болезненных ощущений на месте старых травм, например переломов, — добавляет Елена Терентьева.
В группу риска попадают и люди с физическим истощением — после длительной болезни или хирургической операции. У людей из этой группы ухудшается самочувствие и возникает упадок сил.
Терапевт клиники «Здравица» Елена Стоян отмечает, что в зимнее время жители Сибири сталкиваются с перепадами температур не только на термометре, но и когда просто выходят из теплого помещения на улицу. Как отмечает терапевт, в группу риска попадают люди с артериальной гипертензией, то есть с повышенным давлением.
— Резкие перепады температуры воздуха могут спровоцировать как незначительное повышение артериального давления, так и гипертонический криз. У людей с ишемической болезнью сердца возможен приступ стенокардии. Спазм сосудов может спровоцировать головную боль, стать причиной дискомфорта в груди, колющих болей в сердце, — перечисляет Елена Стоян.
Чувство беспокойства и сонливость
Как объясняет терапевт, организм из-за возраста или заболеваний может не успеть вовремя адаптироваться. В группу риска попадают и те, кто перенес инфаркт или инсульт, страдает хронической обструктивной болезнью легких, посттравматической болезнью головного мозга, вегетативной дисфункцией.
— Резкая смена температурного фона плохо сказывается и на тех, кто болен сахарным диабетом, заболеваниями костно-мышечной системы, нервными расстройствами и гормональными нарушениями. Например, при резком похолодании у пожилых людей с ревматизмом, остеопорозом, ревматоидным артритом начинает «выкручивать» кости и суставы, может появиться ноющая боль в местах старых переломов и травм. Так их организм реагирует на смену температурного фона и атмосферного давления, — добавляет Елена Стоян.
Люди с проблемами со щитовидной железой в такие периоды начинают постоянно мерзнуть. Также резкая смена погоды влияет и на нервную систему. Может появиться сонливость или, наоборот, бессоница. Люди начинают испытывать чувство беспокойства, хотя видимых причин для этого нет.
При таких резких сменах температур человек часто проводит время в теплом замкнутом помещении, добавляет руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Елена Терентьева. И это тоже может иметь свои последствия и влияние на весь организм.
— Во-первых, пересушенный отопительными системами воздух приводит к иссушению слизистой оболочки носоглотки, что снижает естественную защиту организма от вирусов и бактерий. Во-вторых, при скоплении людей в одном замкнутом пространстве, например в кинотеатре или на фуд-корте, создается комфортная среда для распространения респираторных инфекций, — отметила Елена Терентьева.
Сон, спорт и жирная пища в помощь
Улучшить состояние при перепадах температур помогут несколько правил. Терапевт клиники «Здравица» Елена Стоян отмечает, что, в первую очередь, нужно полноценно отдыхать и высыпаться. Помещения обязательно нужно проветривать.
— Не забывайте про физическую активность: например, чаще ходите пешком. Физическая активность укрепляет иммунитет, разгоняет метаболизм, нормализует кровообращение, позитивно влияет на настроение. Полноценно питайтесь. Отдавайте предпочтение блюдам из овощей и рыбы, кушайте зелень, — перечислила Елена Стоян.
Терапевт не советует налегать на витамины — в первую очередь нужно вести здоровый образ жизни. Также не стоит увлекаться алкоголем, чтобы согреть организм: крепкие напитки на морозе лишь временно обманут мозг, но это может привести к опасным ситуациям.
— Зато можно есть более жирную, более калорийную пищу в холода, чтобы у организма было больше энергии для согрева. Стоит помнить: ежедневный фастфуд может привести к ожирению, как следствие, еще больше нагрузить сердечно-сосудистую систему, — добавила Елена Стоян.
Вести здоровый образ жизни советует и руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Елена Терентьева. В такую погоду может помочь правильное и рациональное питание, адекватная физическая и умственная нагрузка, полноценный сон.
— Также полезно систематически закаливать организм, гулять на свежем воздухе, проветривать помещение. Необходимо отказаться от вредных привычек: курение, употребление алкогольных напитков, особенно в периоды перепадов температур. Людям с хроническими заболеваниями важно следить за здоровьем и следовать рекомендациям врача, — отметила Елена Терентьева.
Если реакция на смену погоды вас часто беспокоит и доставляет дискомфорт, то крайне важно обратиться к врачу и пройти обследование. Терапевт Елена Стоян советует контролировать свои заболевания: регулярно измерять артериальное давление, частоту и ритмичность пульса, уровень глюкозы в крови.
— Если надо выйти на улицу, например из теплого помещения на холод, не делайте это резко. Постойте в тамбуре подъезда, адаптируйтесь и только потом выходите на морозный воздух. И лучше дышать через нос, потому что воздух немножко успевает согреться и поступает в наши дыхательные пути не таким холодным, — советует Елена Стоян.
Следите также, чтобы с собой всегда в запасе были таблетки, которые относятся к «скорой помощи». Например, для гипертоников — гипотензивные лекарственные средства, для астматиков — препараты, которыми купируется приступ, для больных со стенокардией — нитроглицерин, для больных с болезнями опорно-двигательной системы — обезболивающие таблетки и противовоспалительные мази. Все они должны быть назначены врачом.
Также всем жителям Сибири нужно стараться одеваться по погоде и не допускать переохлаждения или перегревания. Это поможет снизить риск заболевания простудой.
Что еще почитать по теме?
Онкологи, стоматологи и хирурги бесплатно примут новосибирцев в субботу — как к ним попасть.
«Очень распространено у жителей Сибири»: почему сибирякам не хватает витаминов и как это исправить — советы врачей.
Если по утрам болит бедро или колено — скорее к врачу. Что за болезнь — коксартроз и как ее не допустить.