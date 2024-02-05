Боль в груди, сонливость и «выкручивает» кости: как температурные качели влияют на жителей Сибири

Боли в сердце и суставах

Реакция на перепады температур за окном у людей разная, отмечает руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Елена Терентьева. Условно здоровый человек не будет сильно реагировать на них, даже если в течение дня столбик термометра поднимется с отрицательных значений до плюсовых.

— Однако у многих людей перепады температур приводят к значительному ухудшению самочувствия. К этой категории относятся люди с хроническими заболеваниями, те, кто недавно перенес операцию или травму, пожилые, новорожденные и дети раннего возраста, а также люди, в организме которых есть металлоконструкции, — перечислила Елена Терентьева.

