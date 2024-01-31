«Очень распространено у жителей Сибири»: почему сибирякам не хватает витаминов и как это исправить — советы врачей

К середине зимы жители Сибири начинают жаловаться на вялость, сонливость и ухудшение состояния в целом. Часть просто машет на это рукой и говорит, что это всем знакомый авитаминоз — оно и понятно, столько месяцев без нормального солнца. Но врачи говорят, что это состояние не связано с авитаминозом — известный диагноз путают в другим. Тем не менее нехваткой витаминов страдают многие жители. Эксперты рассказали, как понять, что у вас гиповитаминоз и что делать в этом случае.
Что такое авитаминоз и с чем мы его путаем?
Авитаминоз — это состояние, при котором в организме практически полностью отсутствует один или несколько витаминов. Обычно авитаминоз приводит к серьезным заболеваниям: пеллагре, цинге и так далее, рассказала врач-гастроэнтеролог «Инвитро» Маргарита Амеличкина.
— В современных условиях при сбалансированном питании авитаминоз встречается крайне редко, поэтому более корректно говорить о гиповитаминозе — состоянии, при котором один или несколько витаминов поступают в организм в недостаточном количестве или не полностью усваиваются, — добавляет Маргарита Амеличкина.
Терапевт клиники «Здравница» Елена Стоян добавила, что в быту гиповитаминоз называют авитаминозом, что не совсем верно. Нехватка витаминов может появиться из-за несбалансированной диеты или голодания — это первичный гиповитаминоз. Также бывает вторичный, который появляется, например, из-за нарушения всасывания витаминов на фоне различных состояний. Это происходит во время беременности, из-за заболеваний ЖКТ, длительного стресса и послеоперационного периода.
— К развитию гиповитаминоза также могут привести напряженный ритм жизни, перекусы на ходу или еда всухомятку. В современных условиях гиповитаминоз — не сезонное, а постоянное явление, — отметила Елена Стоян.
Маргарита Амеличкина причинами гиповитаминоза называет недостаточное поступление витаминов с пищей при несбалансированном питании, нарушение всасывания витаминов в кишечнике и увеличение потребности в витаминах. Последнее происходит в период активного роста.
По словам Елены Стоян, длительный дисбаланс витаминов в организме может привести к тяжелым последствиям: угнетению деятельности отдельных систем организма или недостаточности сразу у нескольких органов.
— Симптомы при выраженных гиповитаминозах достаточно специфичны, что позволяет врачу предположить дефицит того или иного витамина и назначить соответствующие лабораторные исследования. Врач делает выводы исходя из анамнеза пациента, клинической картины. Результаты лабораторных анализов позволяют установить, какие витамины необходимы. Какие анализы сдавать пациенту, определяет врач, но существует перечень лабораторных исследований, которые назначаются в первую очередь при подозрении на гиповитаминоз, — рассказала Елена Стоян.
При подозрении на гиповитаминоз могут прописать общий анализ крови, анализ на определение уровня витаминов и минералов (кальция, магния, фосфора) в сыворотке крови, биохимический анализ крови и другие.
Как понять, что у вас не хватает витаминов?
Симптомы гиповитаминоза зависят от того, какого витамина не хватает в организме. Они могут быть самыми разными: от ухудшений зрения до кровотечений, проблем в работе внутренних органов, говорит Елена Стоян. Если у вас часто бывает простуда, хроническая усталость, общая слабость, проблемы со сном, выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи, снижение зрения, нужно проверить уровень витаминов.
— Дефицит витамина D очень распространен у жителей Сибири. Основной его причиной является нехватка солнечного света, ведь именно под влиянием солнечных лучей в организме происходит его синтез. Другой проблемой является нехватка данного витамина в продуктах питания, — объяснила терапевт.
Помимо D у сибиряков часто не хватает витаминов А, С, группы В, фолиевой кислоты. Зимой во время длительных холодов, малого количества солнца и дефицита свежих ягод и овощей резервы нашего организма истощаются. В результате к началу весны многие чувствуют себя неважно.
— Появляются слабость, подавленное настроение и сонливость, отмечаются снижение концентрации внимания и нарушение памяти, ухудшение состояния кожи, волос, ногтей, кровоточивость десен, плохо заживающие трещинки в уголках рта, а порой даже судороги, мышечная боль и плохая координация движения, — перечисляет Елена Стоян.
Особое внимание врачи советуют обратить на витамин С. Хотя этот витамин есть практически во всех овощах и фруктах, его дефицит фиксируют у 70% населения Сибири. Причина — в неустойчивости самого витамина. Он боится высоких температур, неправильного хранения и легко теряется.
— К примеру, при жарке и варке его потери достигают 30–90%. Единственный «приготовленный» продукт, в котором аскорбиновая кислота сохраняется в значительных количествах, — квашеная капуста. Однако из-за обилия соли злоупотреблять этим блюдом нельзя, а гипертоникам и вовсе нужно относиться к нему с осторожностью. Особенно много витамина С в шиповнике (при этом в свежем в два раза больше, чем в сухом), черной смородине и сладком перце, — объяснила Елена Стоян.
Меньше витамина С в укропе, петрушке, чесноке, цветной капусте, апельсинах, рябине, яблоках, мандаринах, лимонах и картофеле.
Что делать?
Маргарита Амеличкина из «Инвитро» к симптомам дефицита витаминов также относит медленное заживление дефектов кожи и изменение аппетита.
— При подозрении на дефицит лучше всего обратиться к врачу (терапевту, врачу общей практики, гастроэнтерологу, диетологу, нутрициологу, эндокринологу), чтобы вместе с доктором составить план обследования и возможного лечения. Врач проанализирует вашу историю, результаты обследования и особенности вашего питания и определит оптимальную стратегию восполнения дефицитов индивидуально. Некоторые (но не все) дефициты можно определить напрямую с помощью лабораторных тестов, — отметила врач-гастроэнтеролог.
При этом Маргарита Амеличкина не рекомендует самостоятельно подбирать и принимать биологические активные добавки и поливитаминные комплексы — это чревато передозировкой и возникновением побочных эффектов. Это же отметила и терапевт Елена Стоян, указав, что лечебные дозы витаминов может назначить только врач при наличии показаний.
— Бесконтрольный прием витаминных препаратов может вызывать неприятные побочные эффекты. Прием поливитаминных комплексов без назначения врача может навредить пациенту, — отмечает терапевт.
Елена Стоян советует готовиться к гиповитаминозу с лета: делать домашние заготовки фруктов и овощей, профилактировать обострение хронических заболеваний, а также наладить свой образ жизни: здоровый сон, правильное питание и спорт. Предупредить авитаминоз могут отвары или витаминизированные чаи. Также стоит не забывать пить чистую воду.
Врач-гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина советует обратить внимание на питание. Его нужно сделать сбалансированным и разнообразным. Лучше всего организм усваивает витамины и микроэлементы именно из пищи.
— В рационе должно быть достаточно качественных источников белка, а также овощей и фруктов, должны присутствовать сложные углеводы и источники полиненасыщенных жирных кислот. Также необходимо своевременное обращение к врачу при наличии беспокоящих симптомов и лечение заболеваний, препятствующих адекватному усвоению витаминов, — рассказала врач.
Как добавила Маргарита Амеличкина, вопрос о том, насколько сильно гиповитаминоз зависит от сезона, сейчас еще открыт — несбалансированное питание или повышенная потребность в витаминах и микроэлементах может возникать в любое время года.
Что еще почитать по теме?
Гинеколог назвала 5 витаминов, которые необходимы женщинам после 40 лет.
«Вплоть до комы и летального исхода»: какие последствия для здоровья влечет переохлаждение — объясняет врач.
Вызывает рак и бесплодие: ученые заявили, что вода из пластиковых бутылок может быть смертельно опасна, — изучаем исследование.