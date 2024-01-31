«Очень распространено у жителей Сибири»: почему сибирякам не хватает витаминов и как это исправить — советы врачей

Что такое авитаминоз и с чем мы его путаем?

Авитаминоз — это состояние, при котором в организме практически полностью отсутствует один или несколько витаминов. Обычно авитаминоз приводит к серьезным заболеваниям: пеллагре, цинге и так далее, рассказала врач-гастроэнтеролог «Инвитро» Маргарита Амеличкина.



— В современных условиях при сбалансированном питании авитаминоз встречается крайне редко, поэтому более корректно говорить о гиповитаминозе — состоянии, при котором один или несколько витаминов поступают в организм в недостаточном количестве или не полностью усваиваются, — добавляет Маргарита Амеличкина.

