Гинеколог назвала 5 витаминов, которые необходимы женщинам после 40 лет

— Усталость, сонливость, бессилие, вялость — знакомы вам эти симптомы? Такое состояние может возникать по различным причинам, и одна из самых распространенных — это дефицит витаминов и минералов, — говорит врач.



Вот пять витаминов, которые прежде всего необходимы женщинам.



Витамин D. Он помогает кальцию лучше усваиваться, отвечает за крепость костей, кроме того, защищает организм от развития сахарного диабета, а также риска инфаркта, псориаза, ожирения, аллергических реакций и даже эпилепсии. Известно, что его дефицит может приводить к депрессии.