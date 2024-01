Вызывает рак и бесплодие: ученые заявили, что вода из пластиковых бутылок может быть смертельно опасна, — изучаем исследование

Тара наступает

Согласно результатам исследования, опубликованном в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в воде из пластиковых бутылок содержатся сотни тысяч пластиковых частиц, которые могут повлиять на здоровье человека при их накоплении. Новый эксперимент интересен тем, что, используя усовершенствованную технологию (лазерное сканирование), исследователи вошли в малоизвестную область нанопластиков — порождение микропластика, который разлагается еще сильнее.

Микропластик определяется как фрагменты размером от 5 миллиметров (менее четверти дюйма) до 1 микрометра, что составляет 1 миллионную метра или 1/25 000 дюйма (человеческий волос имеет диаметр около 70 микрометров). Нанопластики, представляющие собой частицы размером менее 1 микрометра, измеряются в миллиардных долях метра.