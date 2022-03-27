14 ошибок при стирке, которые обходятся вам слишком дорого. Они убивают машинку, одежду и здоровье

Кладем слишком много белья в машину

— Главное правило правильного цикла стирки: после загрузки барабана поверх белья должна уместиться раскрытая ладонь в вертикальном положении. Для деликатных тканей или шерсти барабан должен быть заполнен не более чем наполовину, — говорит эксперт.

Иначе вы рискуете достать одежду такой же грязной, какой она и была, только мокрой и в не растворившемся стиральном порошке. Пусть в инструкции и сказано, что машина легко справится с 5 килограммами сухого белья, в ваших интересах ее немного пожалеть.

Не экономим на стирке

Нагрев воды — процесс очень энергозатратный. Он лишь немного отстает от обогрева воздуха. Это, конечно, отражается на электросчетчике, а в итоге — на вашем кошельке.

По словам Тамары Бархиян, современные средства для стирки позволяют добиться отличного результата и при сравнительно невысокой температуре воды. Достаточно 30− 60 °С , и даже предварительного замачивания не потребуется.