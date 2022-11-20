Их точно нет в рецепте: как понять, что ваша кухонная утварь выделяет ядовитые частицы, а вы их едите — короткий ликбез

Оказывается, даже малюсенькие трещины на тефлоновой посуде могут добавить к вашей жареной картошке вредные ингредиенты, которых точно нет в рецепте. Специалисты из Университетов Флиндерса и Ньюкасла в Австралии провели исследование, которое показало: в еду может попадать от 9 тысяч до 2 миллионов опасных частиц пластика.

О вреде тефлонового покрытия слышали все. То оно вызывает рак, то проблемы с щитовидной железой. Но сложно было посчитать, какое именно количество пластика может высвобождаться при повреждениях и готовке. Для эксперимента ученые разрезали образцы тефлоновой посуды на мелкие фрагменты и имитировали процесс приготовления, воздействуя на покрытие предметами из различных материалов: нержавеющей стали, пластика, дерева. По данным этого исследования, одна небольшая трещина может привести к выбросу 2,3 миллиона частиц. А неглубокая царапина может добавить в ваше блюдо 9100 дополнительных «ингредиентов».