Их точно нет в рецепте: как понять, что ваша кухонная утварь выделяет ядовитые частицы, а вы их едите — короткий ликбез

Везде подстерегают опасности — уже даже на собственной кухне. Помните, наши бабушки говорили, что чем старее сковородка или кастрюля, тем более наваристым получится бульон, а жареная картошка только в ней приобретает свой неповторимый аромат? Это не совсем так. Если речь идет о тефлоновой посуде, это правило работает с точностью наоборот. Конечно, если вы не хотите употребить на завтрак вместе с тостом еще и примерно 9100 вредных частиц. Авторы «Вокруг Света» изучили новейшие исследования в этой области.
Оказывается, даже малюсенькие трещины на тефлоновой посуде могут добавить к вашей жареной картошке вредные ингредиенты, которых точно нет в рецепте. Специалисты из Университетов Флиндерса и Ньюкасла в Австралии провели исследование, которое показало: в еду может попадать от 9 тысяч до 2 миллионов опасных частиц пластика.
О вреде тефлонового покрытия слышали все. То оно вызывает рак, то проблемы с щитовидной железой. Но сложно было посчитать, какое именно количество пластика может высвобождаться при повреждениях и готовке. Для эксперимента ученые разрезали образцы тефлоновой посуды на мелкие фрагменты и имитировали процесс приготовления, воздействуя на покрытие предметами из различных материалов: нержавеющей стали, пластика, дерева. По данным этого исследования, одна небольшая трещина может привести к выбросу 2,3 миллиона частиц. А неглубокая царапина может добавить в ваше блюдо 9100 дополнительных «ингредиентов».
Напоминаем, что материал, который мы привыкли называть тефлоном, — это политетрафторэтилен, и он относится к так называемым «вечным химикатам» (PFAS). У этих веществ есть неоспоримое достоинство — они отталкивают воду, жир и грязь, поэтому их активно используют в различных областях. Но есть и серьезный недостаток: PFAS надолго остаются в окружающей среде, не разлагаясь. Их также связывают с развитием различных заболеваний, например, рака печени.
Достоинства тефлона:
- наличие антипригарного покрытия;
- хороший уровень морозоустойчивости и теплопроводности;
- устойчивость к воздействию влаги и жиров;
- невысокая стоимость.
Недостатки тефлона:
- такая посуда требует особого ухода;
- надежность у нее достаточно плохая: тефлоновую посуду нельзя использовать после появления любых трещин и царапин, соответственно, мыть ее нужно аккуратно;
- возможная опасность для здоровья: тефлон выделяет опасные пары при сильном нагревании (примерно
250 °C).
В новом исследовании доказано, что микрочастицы тефлона в пище могут быть серьезной проблемой для здоровья. Ученые продолжают изучать, насколько выбросы нано- и микропластика опасны для человека. В планах — как минимум выяснить срок безопасной эксплуатации таких сковородок, а в идеале — разработать средство, которое спасет человека от микрочастиц. Кстати, отличной альтернативой является чугунная посуда — она безопасна и удобна. Даже агрессивные методы чистки не повредят ее поверхность, и еда останется такой же вкусной.
Еще опасная посуда на вашей кухне
Пластиковые контейнеры — незаменимая вещь в доме, это удобный способ хранить продукты и еду. Однако пластик низкого качества может содержать поликарбонат, который портит продукты. Чтобы избежать неблагоприятных сценариев, замените пластиковые контейнеры на стеклянные или железные.
5 полезных советов:
- в идеале — откажитесь вообще от пластика. Покупайте одноразовую бумажную посуду, стеклянные контейнеры для хранения продуктов, напитки «в стекле», носите с собой многоразовую фляжку с водой;
- в одноразовые пластиковые стаканчики наливайте только воду;
- не используйте одноразовую посуду и ПЭТ-бутылки для воды повторно;
- не храните продукты, содержащие кислоту (помидоры, фруктовые салаты), в пластиковой таре. Не кладите туда горячую пищу;
- мойте контейнеры аккуратно, не повреждая поверхностный слой, с содой, разведенной водой до кашеобразного состояния.
Кстати, в Австрии, Ирландии, Австралии, Китае, Бангладеш и многих других странах полностью запрещено использование пластиковых бутылок.
Какую посуду нельзя использовать для микроволновки
Категорически запрещено помещать в работающую камеру емкости из металла. Сквозь латунную, медную, эмалированную, стальную или чугунную поверхности микроволны не проходят, и пища в такой емкости не нагревается. В результате она может начать искрить внутри камеры, вызвать короткое замыкание и даже взрыв.
Кроме того, под запретом такая посуда:
- стеклянная либо фарфоровая с орнаментом, рисунком, трещинами или сколами (краска содержит частички металла, из-за трещин посуда просто расколется при нагревании);
- хрустальная (содержит частицы серебра или свинца);
- керамическая ручного изготовления без глазури;
- пластиковая без спецмаркировки (категорически запрещены ПВХ и полистирол — при нагревании они выделяют канцерогенные вещества).
С пластиковыми контейнерами нужно быть особенно осторожными. Даже маркировка не гарантирует защиту, так как ее можно нанести на дешевый низкокачественный пластик, который просто растечется в печи.
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