«Вплоть до комы и летального исхода»: какие последствия для здоровья влечет переохлаждение — объясняет врач

— Это опасно отморожениями периферических тканей, развитием инфекционных осложнений (пневмония, раневая инфекция), нарушениями работы жизненно важных органов. Может развиться острая почечная недостаточность, нарушения сознания и работы проводящей системы сердца, угнетение дыхательного центра. Эти состояния являются жизнеугрожающими, могут усугубляться вплоть до комы и летального исхода, — говорит Маргарита Амеличкина.



При переохлаждении первичной реакцией организма будет сужение периферических сосудов, которое в дальнейшем может смениться их расширением, что усиливает теплоотдачу и увеличивает потерю тепла.