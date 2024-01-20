«Вплоть до комы и летального исхода»: какие последствия для здоровья влечет переохлаждение — объясняет врач

За одну неделю в Новосибирске произошли две крупные коммунальные аварии, последствия которых разбирают по сей день — за происходящим в городе хаосом НГС следил в режиме онлайн. Больше сотни домов остались без отопления, а также больницы, школы и прочие госучреждения. Температура в помещениях упала ниже нормы, в магазинах начался ажиотаж на покупку обогревателей, люди замерзают в своих квартирах. Мы спросили у врача — чем опасно переохлаждение, кто находится в группе риска, и как согреться, если нет ни тепла, ни горячей воды, ни даже света (электроподстанции местами не выдерживали нагрузку из-за обогревателей и сдались, хотя власти просили использовавть обогреватели не в режиме нон-стоп).
Маргарита Амеличкина, врач-терапевт, гастроэнтеролог, медицинская компания ИНВИТРО
Чем опасно переохлаждение
Переохлаждением считается снижение температуры тела до 35 градусов и ниже. Как объясняет врач-терапевт компании «Инвитро» Маргарита Амеличкина, для восстановления температурного баланса в организме запускается комплекс приспособительных реакций — то есть сужение периферических сосудов и усиление кровотока во внутренних органах, выброс гормонов, участвующих в стрессовых реакциях, и некоторые другие механизмы. При неэффективности этих механизмов и продолжающемся воздействии холода нарушаются центральные процессы терморегуляции, снижается метаболизм в органах и тканях.
— Это опасно отморожениями периферических тканей, развитием инфекционных осложнений (пневмония, раневая инфекция), нарушениями работы жизненно важных органов. Может развиться острая почечная недостаточность, нарушения сознания и работы проводящей системы сердца, угнетение дыхательного центра. Эти состояния являются жизнеугрожающими, могут усугубляться вплоть до комы и летального исхода, — говорит Маргарита Амеличкина.
При переохлаждении первичной реакцией организма будет сужение периферических сосудов, которое в дальнейшем может смениться их расширением, что усиливает теплоотдачу и увеличивает потерю тепла.
Кто в группе риска
Врач объясняет, что пострадать от переохлаждения может абсолютно любой человек, но особенно подвержены последствиям от снижения температуры тела младенцы и дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями — сахарный диабет, гипотиреоз, параличи на фоне инсульта, истощение на фоне травм.
Как согреться, если нет ни отопления ни обогревателя
— В случае переохлаждения необходимо прекратить воздействие холода и провести согревающие мероприятия. Подойдут согревание окружающего воздуха, тёплое питье и горячая пища, теплая (не горячая!) ванна, грелки с не слишком горячей жидкостью, одеяла и сухая тёплая одежда. При обморожениях конечностей можно использовать согревающие повязки, — рекомендует Маргарита Амеличкина.
При сильном морозе и недоступности источника тепла врач советует активно двигаться — ходить, подпрыгивать на месте, перебирать пальцами рук и ног, разминать конечности, можно пользоваться собственным теплом — например, засунуть руки в подмышки. Важно стараться дышать ровно и не очень глубоко — так организм легче адаптируется к холоду.
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