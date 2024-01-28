Если по утрам болит бедро или колено — скорее к врачу. Что за болезнь — коксартроз и как ее не допустить

Отчего возникает коксартроз, на какие симптомы следует обратить внимание, чтобы не упустить болезнь, и как можно ее предотвратить, рассказала Александра Филёва, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».



Самый крупный в теле

Тазобедренный сустав — самый крупный в теле человека. Он участвует в поддержании равновесия и координации движений, обеспечивает подвижность ног и поглощает ударные нагрузки при ходьбе или беге, действуя как автомобильный амортизатор.