Если по утрам болит бедро или колено — скорее к врачу. Что за болезнь — коксартроз и как ее не допустить

К 40–50 годам многие обнаруживают, что всё чаще ноют или болят суставы, колени, локти и плечи. Но тяжелее всего может страдать самый крупный — тазобедренный сустав. Что это за болезнь — коксартроз и как ее не допустить?
Коксартроз — это хроническое заболевание тазобедренного сустава, которое чаще всего развивается у мужчин и женщин старше 40 лет. Болезнь медленно и неуклонно прогрессирует и без лечения может привести к инвалидности, рассказывает «Доктор Питер».
Отчего возникает коксартроз, на какие симптомы следует обратить внимание, чтобы не упустить болезнь, и как можно ее предотвратить, рассказала Александра Филёва, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Самый крупный в теле
Тазобедренный сустав — самый крупный в теле человека. Он участвует в поддержании равновесия и координации движений, обеспечивает подвижность ног и поглощает ударные нагрузки при ходьбе или беге, действуя как автомобильный амортизатор.
— Суставные поверхности костей покрыты особой хрящевой тканью, которая благодаря содержанию коллагена очень эластична, — объясняет врач.
При коксартрозе хрящевая ткань истончается и разрушается, она уже не может столь эффективно защищать костные поверхности сустава от нагрузки и трения, в них возникают эрозии. Чтобы хоть как-то компенсировать возросшую нагрузку, кости начинают уплотняться, на них образуются наросты.
Стареет вместе с нами
Одна из главных причин коксартроза — естественные возрастные изменения. С возрастом хрящевая ткань теряет упругость и эластичность, в результате чего начинает разрушаться. Другие возможные причины болезни:
- травмы в области тазобедренного сустава;
- врожденные аномалии его строения;
- нарушение осанки;
- лишний вес;
- гормональные изменения, такие как постменопауза у женщин;
- хронические воспаления суставов.
— Свою лепту в развитие коксартроза вносит и неправильный образ жизни: курение, злоупотребление спиртными напитками, низкая физическая активность, — говорит Александра Филёва.
Первые признаки можно упустить
Первые симптомы коксартроза неяркие, зачастую многие люди не обращают внимания на незначительную боль в области паха или ягодиц, списывая это на переутомление или долгое стояние на ногах. Но по мере прогрессирования болезни нарастает симптоматика: боль усиливается и распространяется в область бедра или колена, сустав становится менее подвижным, возникает так называемая стартовая боль — человек испытывает ее по утрам, когда встает с постели. Затем она постепенно проходит.
— Со временем боль не утихает даже по ночам. Сустав становится настолько скованным в движениях, что человеку трудно выполнять даже самые простые, обыденные задачи. Развивается хромота, — объясняет специалист.
Обратитесь к ортопеду
При симптомах коксартроза нужно как можно скорее обратиться к ортопеду-травматологу или ревматологу. Врач соберет анамнез, проведет осмотр и назначит и лабораторные исследования. Все эти данные помогут поставить правильный диагноз и подобрать наиболее эффективную тактику лечения.
Прежде всего лечение коксартроза направлено на то, чтобы как можно быстрее облегчить симптомы болезни и улучшить самочувствие пациента. Для этого врач может назначить противовоспалительные препараты — хондропротекторы, они снижают болевой синдром, уменьшают воспаление и улучшают обменные процессы в хрящевой ткани.
Также пациенту могут прописать физиотерапевтические процедуры (электрофорез, магнитотерапию, парафиновые аппликации). Дополнительно — лечебную физкультуру и коррекцию рациона.
— В меню пациентам с таким диагнозом обязательно нужно включить продукты, богатые белками: нежирные сорта мяса (говядину, индейку), рыбу, морепродукты, орехи, бобовые, а также натуральные источники жирных кислот омега-3 — семена льна и чиа, морские водоросли, — подчеркивает врач.
Эти процедуры не помогут
В интернете можно найти множество народных методов борьбы с коксартрозом — например, примочки с эфирными маслами, ванны с морской солью, компрессы с лечебной грязью.
— Но надо понимать, что все эти процедуры неспособны излечить болезнь. И даже если кажется, что самочувствие после таких «чудодейственных» припарок улучшилось, болезнь всё же может прогрессировать, — предупреждает Александра Филёва.
Больше двигайтесь
Для профилактики коксартроза полезно регулярно заниматься спортом — плаванием, йогой, скандинавской ходьбой. Физическая нагрузка поможет снять с суставов нагрузку и укрепить опорно-двигательный аппарат.
— Также важно беречь себя от травм, носить комфортную обувь с хорошей амортизацией или использовать ортопедические стельки. И, безусловно, при первых признаках коксартроза не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к врачу, — резюмирует Александра Филёва.
Возраст пионера, кости — как у пенсионера. Почему у
20-летних болят суставы
Ранее врач-ревматолог, терапевт Ольга Епифанцева рассказала, что сейчас от заболеваний суставов страдает намного больше молодежи, чем раньше. Проблемы нередко возникают уже в детстве: у одних из-за недостатка физической активности, а у других, наоборот, перебор с ней — например, из-за того, что родители слишком рано отдали ребенка в спорт.
И то, и другое способно приводить к неправильному формированию скелета. Особенно когда у человека есть генетические аномалии, наследственные и хронические заболевания.
— Сейчас многие дети уже примерно с трех лет сидят в телефонах вместо того, чтобы бегать по двору и играть. И зачастую именно сидячий образ жизни — в частности, в период активного роста — провоцирует проблемы с суставами. Хотя есть и другая крайность: когда ребенка рано отдали в спорт, а ему нельзя — у него дисплазия, — говорит врач.
Дисплазия, объяснила ревматолог, — это повышенная гибкость соединительной ткани, обусловленная генетически. Шутки с ней плохи: суставы становятся гиперподвижными, могут болеть и в результате постепенно разрушаются. Но бояться всё равно не стоит, ведь на самом деле многие из нас — диспластики: по данным Ольги Епифанцевой, эта аномалия встречается примерно у 90% населения. Но у кого-то она проявляется меньше, а у кого-то больше.
Есть ряд советов, как не обострить ситуацию при дисплазии и других ревматологических проблемах. Подробно об этом читайте в материале.