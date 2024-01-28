freedom
Реклама
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 2/10
usd 89.52
eur 97.09
Тема дняПожар в центре Новосибирска
Все новости
Все новости

Если по утрам болит бедро или колено — скорее к врачу. Что за болезнь — коксартроз и как ее не допустить

Эксперт рассказала, отчего возникает заболевание и на какие симптомы следует обратить внимание

1 152

С возрастом суставы и колени всё чаще ноют и болят

Поделиться

К 40–50 годам многие обнаруживают, что всё чаще ноют или болят суставы, колени, локти и плечи. Но тяжелее всего может страдать самый крупный — тазобедренный сустав. Что это за болезнь — коксартроз и как ее не допустить?

Коксартроз — это хроническое заболевание тазобедренного сустава, которое чаще всего развивается у мужчин и женщин старше 40 лет. Болезнь медленно и неуклонно прогрессирует и без лечения может привести к инвалидности, рассказывает «Доктор Питер».

Отчего возникает коксартроз, на какие симптомы следует обратить внимание, чтобы не упустить болезнь, и как можно ее предотвратить, рассказала Александра Филёва, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Самый крупный в теле

Тазобедренный сустав — самый крупный в теле человека. Он участвует в поддержании равновесия и координации движений, обеспечивает подвижность ног и поглощает ударные нагрузки при ходьбе или беге, действуя как автомобильный амортизатор.

— Суставные поверхности костей покрыты особой хрящевой тканью, которая благодаря содержанию коллагена очень эластична, — объясняет врач.

При коксартрозе хрящевая ткань истончается и разрушается, она уже не может столь эффективно защищать костные поверхности сустава от нагрузки и трения, в них возникают эрозии. Чтобы хоть как-то компенсировать возросшую нагрузку, кости начинают уплотняться, на них образуются наросты.

Стареет вместе с нами

Одна из главных причин коксартроза — естественные возрастные изменения. С возрастом хрящевая ткань теряет упругость и эластичность, в результате чего начинает разрушаться. Другие возможные причины болезни:

  • травмы в области тазобедренного сустава;
  • врожденные аномалии его строения;
  • нарушение осанки;
  • лишний вес;
  • гормональные изменения, такие как постменопауза у женщин;
  • хронические воспаления суставов.

— Свою лепту в развитие коксартроза вносит и неправильный образ жизни: курение, злоупотребление спиртными напитками, низкая физическая активность, — говорит Александра Филёва.

Первые признаки можно упустить

Первые симптомы коксартроза неяркие, зачастую многие люди не обращают внимания на незначительную боль в области паха или ягодиц, списывая это на переутомление или долгое стояние на ногах. Но по мере прогрессирования болезни нарастает симптоматика: боль усиливается и распространяется в область бедра или колена, сустав становится менее подвижным, возникает так называемая стартовая боль — человек испытывает ее по утрам, когда встает с постели. Затем она постепенно проходит.

— Со временем боль не утихает даже по ночам. Сустав становится настолько скованным в движениях, что человеку трудно выполнять даже самые простые, обыденные задачи. Развивается хромота, — объясняет специалист.

Обратитесь к ортопеду

При симптомах коксартроза нужно как можно скорее обратиться к ортопеду-травматологу или ревматологу. Врач соберет анамнез, проведет осмотр и назначит и лабораторные исследования. Все эти данные помогут поставить правильный диагноз и подобрать наиболее эффективную тактику лечения.

Прежде всего лечение коксартроза направлено на то, чтобы как можно быстрее облегчить симптомы болезни и улучшить самочувствие пациента. Для этого врач может назначить противовоспалительные препараты — хондропротекторы, они снижают болевой синдром, уменьшают воспаление и улучшают обменные процессы в хрящевой ткани.

Также пациенту могут прописать физиотерапевтические процедуры (электрофорез, магнитотерапию, парафиновые аппликации). Дополнительно — лечебную физкультуру и коррекцию рациона.

— В меню пациентам с таким диагнозом обязательно нужно включить продукты, богатые белками: нежирные сорта мяса (говядину, индейку), рыбу, морепродукты, орехи, бобовые, а также натуральные источники жирных кислот омега-3 — семена льна и чиа, морские водоросли, — подчеркивает врач.

Эти процедуры не помогут

В интернете можно найти множество народных методов борьбы с коксартрозом — например, примочки с эфирными маслами, ванны с морской солью, компрессы с лечебной грязью.

— Но надо понимать, что все эти процедуры неспособны излечить болезнь. И даже если кажется, что самочувствие после таких «чудодейственных» припарок улучшилось, болезнь всё же может прогрессировать, — предупреждает Александра Филёва.

Больше двигайтесь

Для профилактики коксартроза полезно регулярно заниматься спортом — плаванием, йогой, скандинавской ходьбой. Физическая нагрузка поможет снять с суставов нагрузку и укрепить опорно-двигательный аппарат.

— Также важно беречь себя от травм, носить комфортную обувь с хорошей амортизацией или использовать ортопедические стельки. И, безусловно, при первых признаках коксартроза не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к врачу, — резюмирует Александра Филёва.

Возраст пионера, кости — как у пенсионера. Почему у 20-летних болят суставы

Ранее врач-ревматолог, терапевт Ольга Епифанцева рассказала, что сейчас от заболеваний суставов страдает намного больше молодежи, чем раньше. Проблемы нередко возникают уже в детстве: у одних из-за недостатка физической активности, а у других, наоборот, перебор с ней — например, из-за того, что родители слишком рано отдали ребенка в спорт.

И то, и другое способно приводить к неправильному формированию скелета. Особенно когда у человека есть генетические аномалии, наследственные и хронические заболевания.

— Сейчас многие дети уже примерно с трех лет сидят в телефонах вместо того, чтобы бегать по двору и играть. И зачастую именно сидячий образ жизни — в частности, в период активного роста — провоцирует проблемы с суставами. Хотя есть и другая крайность: когда ребенка рано отдали в спорт, а ему нельзя — у него дисплазия, — говорит врач.

Дисплазия, объяснила ревматолог, — это повышенная гибкость соединительной ткани, обусловленная генетически. Шутки с ней плохи: суставы становятся гиперподвижными, могут болеть и в результате постепенно разрушаются. Но бояться всё равно не стоит, ведь на самом деле многие из нас — диспластики: по данным Ольги Епифанцевой, эта аномалия встречается примерно у 90% населения. Но у кого-то она проявляется меньше, а у кого-то больше.

Есть ряд советов, как не обострить ситуацию при дисплазии и других ревматологических проблемах. Подробно об этом читайте в материале.

По теме

СуставыРевматологБедро
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter