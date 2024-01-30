Морозы до -33 градусов и пронзительный ветер: новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на февраль

Февраль в Новосибирской области ожидается морозным и ветреным. Региональное МЧС опубликовало «Прогноз возможного возникновения и развития ЧС на территории НСО на февраль месяц 2024 года». В нем есть предварительный прогноз от синоптиков.
Ведомство приводит данные от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
— В первой и второй декадах февраля температура воздуха ожидается выше нормы на 1–3 градуса и будет колебаться ночью от -18…-23 градуса (местами -28…-33 градуса) до -3…-8 градусов (местами -12…-17 градусов). Днем от -13…-18 градусов (местами -20…-25 градусов) до 0…-5 градусов (местами до -10 градусов). Снег, порывистый ветер ожидаются в большинстве дней, — говорится в сообщении.
В третьей декаде температура воздуха ожидается около и выше нормы на 1 градус. Ночью ожидается -18…-23 градусов (местами -28…-33 градуса), днем -13…-18 градусов (местами -20…-25 градуса). Небольшой снег будет в отдельные дни декады.
Сейчас в Новосибирской области установилась морозная погода.