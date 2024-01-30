freedom
Реклама
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 4/10
usd 89.61
eur 96.98
Тема дняЭксперты предупредили о скачке цен на еду
Все новости
Все новости

Морозы до -33 градусов и пронзительный ветер: новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на февраль

Месяц хоть и будет теплее нормы, но все же не совсем комфортным

374

В феврале будут снегопады и мороз

Поделиться

Февраль в Новосибирской области ожидается морозным и ветреным. Региональное МЧС опубликовало «Прогноз возможного возникновения и развития ЧС на территории НСО на февраль месяц 2024 года». В нем есть предварительный прогноз от синоптиков.

Ведомство приводит данные от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

— В первой и второй декадах февраля температура воздуха ожидается выше нормы на 1–3 градуса и будет колебаться ночью от -18…-23 градуса (местами -28…-33 градуса) до -3…-8 градусов (местами -12…-17 градусов). Днем от -13…-18 градусов (местами -20…-25 градусов) до 0…-5 градусов (местами до -10 градусов). Снег, порывистый ветер ожидаются в большинстве дней, — говорится в сообщении.

В третьей декаде температура воздуха ожидается около и выше нормы на 1 градус. Ночью ожидается -18…-23 градусов (местами -28…-33 градуса), днем -13…-18 градусов (местами -20…-25 градуса). Небольшой снег будет в отдельные дни декады.

Сейчас в Новосибирской области установилась морозная погода.

По теме

ПогодаФевральМорозПорывистый ветер
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter