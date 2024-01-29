Когда температура начнет повышаться? Новый прогноз от новосибирских синоптиков

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие 3 дня. Как отметили специалисты, больших температурных колебаний не будет.
— Пока у нас сохраняется фон температур с небольшим снегом, он практически не меняется, за исключением 1 февраля. После 1 февраля температура уже постепенно начнет повышаться. Присутствует облачность, она то размывается, то с разворотом против часовой стрелки увеличивается. Где-то ее становится меньше, где-то больше, с дальнейшим уходом в Томскую область. За счет этого температура от -18 до -28 градусов колеблется по региону, — рассказала редакции НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
На предстоящие сутки в Новосибирске ожидается небольшое понижение температуры за счет размывания облачности, прояснений. Ночью с 29 на 30 января ожидается -18…-20 градусов, в пригороде — до -23 градусов в ночные часы, днем -12…-14 градусов, то есть всего на градус холоднее, чем сегодня. Вечером и ночью остается небольшой снег, но днём осадков будет побольше.
31 января сохраняется небольшой снег местами в ночные часы, поэтому температура будет в районе -16…-18 градусов. Днём преимущественно без осадков, температура -11…-13 градусов.
1 февраля потоки меняются на южные составляющие, поэтому постепенно будет повышаться температура. Ночью еще преимущественно без осадков, -14…-16 градусов в ночные часы, днем местами небольшой снег, — -3…-5 градусов.
Ветер будет сохраняться слабый на протяжении этого периода, 2–7 м\сек, южный, юго-восточный.
Что касается области, то на предстоящую ночь местами при прояснениях ожидается до -28 градусов, это самый низкий фон, в ночь на 31 января ожидается до -27 градусов.
1 февраля уже основной фон ночью до -14…-19 градусов, местами по области до -25 градусов. Будет облачно. Сохраняется холодный циклон, который не дает большого количества облачностей и осадков.
Ранее НГС публиковал прогнозы погоды в Новосибирске на неделю. Погодные сервисы прогнозировали снегопады.