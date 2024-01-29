Когда температура начнет повышаться? Новый прогноз от новосибирских синоптиков

На предстоящие сутки в Новосибирске ожидается небольшое понижение температуры за счет размывания облачности, прояснений. Ночью с 29 на 30 января ожидается -18…-20 градусов, в пригороде — до -23 градусов в ночные часы, днем -12…-14 градусов, то есть всего на градус холоднее, чем сегодня. Вечером и ночью остается небольшой снег, но днём осадков будет побольше.



31 января сохраняется небольшой снег местами в ночные часы, поэтому температура будет в районе -16…-18 градусов. Днём преимущественно без осадков, температура -11…-13 градусов.

