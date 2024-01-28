freedom
Реклама
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 1/10
usd 89.52
eur 97.09
СрочноДети выстроились в число 900 под Новосибирском
Все новости
Все новости

Надвигаются снегопады: в Новосибирск идет непогода — изучаем прогнозы на рабочую неделю

К следующим выходным стоит ждать усиление ветра

270

Всю неделю в городе была ясная погода, но она скоро закончится

Поделиться

В Новосибирске ясную погоду сменят снегопады. Об этом говорят прогнозы популярных сервисов на рабочую неделю. Смотрим, в какой день город сильнее всего завалит снегом.

Гидрометцентр обещает небольшой снег в каждый день с 29 января по 3 февраля. При этом к концу недели в город придет потепление. Днем температура ближе к выходным будет -3... -6 градусов, а ночью — -8... -9 градусов.

Ветер будет несильным, всего <nobr class="_">3–4 м/с</nobr>

Ветер будет несильным, всего 3–4 м/с

Поделиться

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сильнее всего снегопад будет в пятницу, 2 февраля. В начале недели днем будет -12... -15 градусов, ночью — -14... -19 градусов. А к четвергу в городе станет ощутимо теплее.

Самые холодные ночи будут 28 и <nobr class="_">29 января</nobr>

Самые холодные ночи будут 28 и 29 января

Поделиться

Gismeteo обещает, что ночью 30 января температура опуститься до -22 градусов, а днем — до -15 градусов, затем ожидается потепление. И только с четверга будет три дня снегопадов. Сильнее всего осадки будут в субботу, 3 февраля.

Сервис предупреждает о достаточно ощутимом ветре в следующие выходные

Сервис предупреждает о достаточно ощутимом ветре в следующие выходные

Поделиться

Погода в январе устроила новосибирцам настоящие качели: сильные морозы постоянно сменяла оттепель, а снегопады — ясные дни. Каким будет февраль? Мы изучили популярные погодные сервисы, чтобы узнать, что ждет новосибирцев.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

ПогодаЯнварьФевральСнегопадХолод
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter