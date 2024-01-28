Надвигаются снегопады: в Новосибирск идет непогода — изучаем прогнозы на рабочую неделю

В Новосибирске ясную погоду сменят снегопады. Об этом говорят прогнозы популярных сервисов на рабочую неделю. Смотрим, в какой день город сильнее всего завалит снегом.
Гидрометцентр обещает небольшой снег в каждый день с
По данным сервиса «Яндекс.Погода», сильнее всего снегопад будет в пятницу,
Gismeteo обещает, что ночью 30 января температура опуститься до
Погода в январе устроила новосибирцам настоящие качели: сильные морозы постоянно сменяла оттепель, а снегопады — ясные дни. Каким будет февраль? Мы изучили популярные погодные сервисы, чтобы узнать, что ждет новосибирцев.