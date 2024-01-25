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Морозы до -24 градусов и много солнца: какая погода ждет новосибирцев в феврале — прогнозы сервисов

Обильных снегопадов не обещают

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В начале февраля морозы не отступят, но к середине месяца ситуация изменится

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Погода в январе устроила новосибирцам настоящие качели — сильные морозы постоянно сменяла оттепель, а снегопады ясные дни. Каким будет февраль? Мы изучили популярные погодные сервисы, чтобы узнать, что ждет новосибирцев.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», первая половина месяца будет снежной, а во второй горожан ждет ясная погода. Температура воздуха днем не будет опускаться ниже -14 градусов. С 6 по 8 февраля в городе будет очень тепло — до -1 градуса. Ночью ожидаются морозы до -22 градусов.

Сильные осадки в феврале не ожидаются

Сильные осадки в феврале не ожидаются

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Gismeteo дает еще более оптимистичный прогноз. Только с 3 по 6 февраля по ночам будут морозы до -20 градусов. В остальные дни ожидается до -16 градусов. Сильных перепадов не будет. Днем ожидается около -7... -10 градусов. Самым теплым днем месяца станет 9 февраля.

Сильные снегопады будут идти только несколько дней в феврале

Сильные снегопады будут идти только несколько дней в феврале

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По данным сервиса World-weather, в первой декаде февраля ночью будут морозы до -24 градусов. Потепление стоит ждать только с 8 февраля, тогда в темное время суток будет -14... -19 градусов. Самые теплые дни месяца ожидаются с 6 по 8 февраля. В дневные часы будет -1... -4 градуса. В среднем в светлое время суток ожидается -10... -12 градусов.

Самым теплым днем будет 8 февраля

Самым теплым днем будет 8 февраля

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В Новосибирске жители многоэтажек недовольны тем, что автовладельцы прогревают машины во дворах. Они жалуются на выхлопные газы, которые из-за ясной и безветренной погоды образуют смог.

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