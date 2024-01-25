Морозы до -24 градусов и много солнца: какая погода ждет новосибирцев в феврале — прогнозы сервисов

По данным сервиса «Яндекс.Погода», первая половина месяца будет снежной, а во второй горожан ждет ясная погода. Температура воздуха днем не будет опускаться ниже -14 градусов. С 6 по 8 февраля в городе будет очень тепло — до -1 градуса. Ночью ожидаются морозы до -22 градусов.