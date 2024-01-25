Морозы до -24 градусов и много солнца: какая погода ждет новосибирцев в феврале — прогнозы сервисов

Погода в январе устроила новосибирцам настоящие качели — сильные морозы постоянно сменяла оттепель, а снегопады ясные дни. Каким будет февраль? Мы изучили популярные погодные сервисы, чтобы узнать, что ждет новосибирцев.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», первая половина месяца будет снежной, а во второй горожан ждет ясная погода. Температура воздуха днем не будет опускаться ниже -14 градусов. С 6 по 8 февраля в городе будет очень тепло — до -1 градуса. Ночью ожидаются морозы до -22 градусов.
Gismeteo дает еще более оптимистичный прогноз. Только с 3 по 6 февраля по ночам будут морозы до -20 градусов. В остальные дни ожидается до -16 градусов. Сильных перепадов не будет. Днем ожидается около
По данным сервиса World-weather, в первой декаде февраля ночью будут морозы до -24 градусов. Потепление стоит ждать только с 8 февраля, тогда в темное время суток будет
В Новосибирске жители многоэтажек недовольны тем, что автовладельцы прогревают машины во дворах. Они жалуются на выхлопные газы, которые из-за ясной и безветренной погоды образуют смог.