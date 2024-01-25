«Дрынь-дрынь, всё хорошо»: из-за прогрева машин в Новосибирске загазованы дворы — как наказать таких водителей

В Новосибирске жители многоэтажек недовольны тем, что автовладельцы прогревают машины во дворах. Они жалуются на выхлопные газы, которые из-за ясной и безветренной погоды образуют смог.
— Сейчас ветра нет. Двор жилого дома. Дышите, дрынь-дрынь, всё хорошо, — снял на видео свой двор читатель НГС.
В Новосибирске сейчас действует режим неблагоприятных условий для рассеивания вредных примесей в воздухе I степени опасности.
— В основном в Новосибирске автотранспорт на первом месте по загрязнению воздуха, — отметила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
При этом по закону в жилой зоне запрещен долгий прогрев автомобилей.
— Нужно зафиксировать на видео автомобиль на прогреве в жилой зоне. Неважно у окон он стоит или чуть подальше. Если автомобиль стоит и прогревается более 5 минут, то водителю выпишут штраф, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР). — Видеозапись нужно отправить в ГИБДД.
По статье 12.28 КоАП РФ «Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах» водителю грозит штраф в 1500 рублей.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков в начале недели прогулялся по Новосибирску. Смотрим его пугающие фото.