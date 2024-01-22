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Синоптики объяснили, почему над Новосибирском стоит ядовитый смог — его придется терпеть еще несколько дней

Режим неблагоприятных метеоусловий продлили

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Сегодня город выглядит вот так. Смогли что-нибудь разглядеть на снимке?

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В Новосибирске режим неблагоприятных условий продлится до 25 января. Об этом корреспонденту НГС рассказали синоптики. Сейчас в городе действует режим неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в воздухе I степени опасности.

— Поскольку потоки воздушной массы слабые, то не происходит обмена. Возникает застой воздушной массы. И выбросы от предприятий и автотранспорта скапливаются в приземном слое атмосферы. Эта масса концентрируется над городом, особенно в низинах. Первая степень опасности — начальная, и предприятия должны уменьшать выбросы на 20–30%, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Синоптик добавила, что в Новосибирске наибольший вклад в загрязнение воздуха в такой ситуации вкладывают машины, а не промышленные предприятия.

— В основном в Новосибирске автотранспорт на первом месте по загрязнению воздуха. Если бы люди пересаживались в такую погоду на общественный транспорт, то тогда ситуация была бы другая, — добавила специалист.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся сегодня по Новосибирску (и чуть не задохнулся). Смотрим его пугающие фото.

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