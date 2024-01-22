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Густой смог над городом: в Новосибирске ясная погода и нечем дышать — 10 пугающих фото

Прогулки лучше отложить

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Многим горожанам тяжело дышать

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В Новосибирске вместе с ясной и безветренной погодой вернулся смог. Темно-серая пелена окутала Новосибирск и выглядит очень пугающе.

Горожане также жалуются на проблемы с дыханием, некоторые чувствуют неприятный запах и кашляют. Прогулки и занятия спортом при таком воздухе лучше отложить и постараться остаться в помещениях.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по Новосибирску (и чуть не задохнулся). Смотрим его пугающие фото. Сможете на всех снимках разглядеть здания?

Горизонт сегодня вот такой

Горизонт сегодня вот такой

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Темно-серую дымку видно очень хорошо

Темно-серую дымку видно очень хорошо

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Ясная погода установилась в городе с утра

Ясная погода установилась в городе с утра

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Только порадоваться солнцу не получится

Только порадоваться солнцу не получится

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Серая пелена на улицах города

Серая пелена на улицах города

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Попробуйте разглядеть здания

Попробуйте разглядеть здания

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Город есть, но его плохо видно

Город есть, но его плохо видно

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Прогулки лучше отложить

Прогулки лучше отложить

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Ветра на улице почти нет

Ветра на улице почти нет

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Стало известно, что в Новосибирской области в третьей декаде января температура ночью может опускаться до -42 градусов. Днем в области ожидается до -30 градусов.

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СмогНовосибирскЯсная погодаПроблемы с дыханием
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