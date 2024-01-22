Густой смог над городом: в Новосибирске ясная погода и нечем дышать — 10 пугающих фото

В Новосибирске вместе с ясной и безветренной погодой вернулся смог. Темно-серая пелена окутала Новосибирск и выглядит очень пугающе.
Горожане также жалуются на проблемы с дыханием, некоторые чувствуют неприятный запах и кашляют. Прогулки и занятия спортом при таком воздухе лучше отложить и постараться остаться в помещениях.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по Новосибирску (и чуть не задохнулся). Смотрим его пугающие фото. Сможете на всех снимках разглядеть здания?
Стало известно, что в Новосибирской области в третьей декаде января температура ночью может опускаться до -42 градусов. Днем в области ожидается до -30 градусов.