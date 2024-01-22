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Местами до -42 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на третью декаду января

Крепкие морозы ожидаются в области

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В Новосибирске будут перепады температуры

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В Новосибирской области в третьей декаде января температура ночью может опускаться до -42 градусов. Днем в области ожидается до -30 градусов.

— В середине третьей декады — понижение температуры воздуха ночью до -32... -37 градусов, местами до -42 градусов, днем — до -25... -30 градусов, в конце месяца — повышение температуры воздуха, — говорится на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

В Новосибирске погода ожидается значительно теплее. По данным гидрометцентра, температура ночью может достигать -17 градусов, днем — -12 градусов.

В Новосибирске настолько серьезных морозов, как по области, не ожидается

В Новосибирске настолько серьезных морозов, как по области, не ожидается

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Gismeteo предполагает, что в третьей декаде января в Новосибирске ночью температура может опускаться до -21.... -23 градусов. Днем будет до -15 градусов.

Солнечных дней ждать не стоит

Солнечных дней ждать не стоит

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Мы также изучили более подробный прогноз на эту рабочую неделю.

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