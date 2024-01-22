Местами до -42 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на третью декаду января

В Новосибирской области в третьей декаде января температура ночью может опускаться до -42 градусов. Днем в области ожидается до -30 градусов.



— В середине третьей декады — понижение температуры воздуха ночью до -32... -37 градусов, местами до -42 градусов, днем — до -25... -30 градусов, в конце месяца — повышение температуры воздуха, — говорится на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

