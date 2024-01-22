Местами до -42 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на третью декаду января

В Новосибирской области в третьей декаде января температура ночью может опускаться до -42 градусов. Днем в области ожидается до -30 градусов.
— В середине третьей декады — понижение температуры воздуха ночью до
В Новосибирске погода ожидается значительно теплее. По данным гидрометцентра, температура ночью может достигать -17 градусов, днем — -12 градусов.
Gismeteo предполагает, что в третьей декаде января в Новосибирске ночью температура может опускаться до
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