freedom
СЕЙЧАС -24°С
Пробки 2/10
usd 88.59
eur 96.38
СрочноВ Новосибирск придет потепление до -7 градусов
Все новости
Все новости

Трехдневный снегопад и солнечная погода: в Новосибирск придет потепление до -7 градусов на следующей неделе

Синоптики ожидают, что температура будет плавно повышаться

1 253

Ночью в понедельник температура может опуститься до -22 градусов, потом ожидают потепление

Поделиться

В Новосибирск на следующей неделе придет потепление, начиная с пятницы температура днем может подняться до -7 градусов. Синоптики прогнозируют солнечную погоду в первые рабочие дни и снегопад в конце недели, который может продлиться три дня. НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду ждать новосибирцам с 22 по 28 января.

По данным «Яндекс.Погоды», максимально низкая температура днем будет в понедельник, 22 января, столбик термометра опустится до -13 градусов, самая холодная ночь ожидается в этот же день, тогда температура опустится до -20 градусов. Средние дневные температуры будут -10 градусов. Самыми теплыми днями станут 25 и 26 января, тогда воздух прогреется до -9 градусов.

В понедельник и вторник будет солнечная погода, а к концу недели придут снегопады, которые продлятся с пятницы до воскресенья.

Потепление придет в середине недели

Потепление придет в середине недели

Поделиться

Gismeteo сообщает о потеплении с четверга, а в пятницу и субботу температура днем поднимется до -7 градусов. Холоднее всего днем может быть 22 января, тогда температура опустится до -14 градусов, ночью этого же дня ожидают до -22 градусов. Синоптики прогнозируют, что солнечная погода будет только в понедельник, в пятницу и воскресенье пойдет снег.

Погода будет преимущественно облачная

Погода будет преимущественно облачная

Поделиться

World-weather также прогнозирует теплую неделю. Самым холодным днем, по данным специалистов, станет воскресенье, тогда температура опустится до -18 градусов. Ночью наиболее низкую температуру ожидают во вторник, в этот день похолодает до -21 градуса. Средняя температура днем всю неделю будет примерно -13 градусов. Солнечную погоду ожидают в четверг, а в пятницу и субботу пойдет снег.

В конце недели будут снегопады

В конце недели будут снегопады

Поделиться

Недавно НГС изучил прогноз погоды на весь 2024 год. Тогда сервисы указывали, что снега в январе почти не будет.

По теме

ПогодаТемператураПрогнозПотеплениеСиноптики
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter