Трехдневный снегопад и солнечная погода: в Новосибирск придет потепление до -7 градусов на следующей неделе

В Новосибирск на следующей неделе придет потепление, начиная с пятницы температура днем может подняться до -7 градусов. Синоптики прогнозируют солнечную погоду в первые рабочие дни и снегопад в конце недели, который может продлиться три дня. НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду ждать новосибирцам с 22 по 28 января.

