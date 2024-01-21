Трехдневный снегопад и солнечная погода: в Новосибирск придет потепление до -7 градусов на следующей неделе

В Новосибирск на следующей неделе придет потепление, начиная с пятницы температура днем может подняться до -7 градусов. Синоптики прогнозируют солнечную погоду в первые рабочие дни и снегопад в конце недели, который может продлиться три дня. НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду ждать новосибирцам с 22 по 28 января.
По данным «Яндекс.Погоды», максимально низкая температура днем будет в понедельник,
В понедельник и вторник будет солнечная погода, а к концу недели придут снегопады, которые продлятся с пятницы до воскресенья.
Gismeteo сообщает о потеплении с четверга, а в пятницу и субботу температура днем поднимется до
World-weather также прогнозирует теплую неделю. Самым холодным днем, по данным специалистов, станет воскресенье, тогда температура опустится до -18 градусов. Ночью наиболее низкую температуру ожидают во вторник, в этот день похолодает до -21 градуса. Средняя температура днем всю неделю будет примерно -13 градусов. Солнечную погоду ожидают в четверг, а в пятницу и субботу пойдет снег.
Недавно НГС изучил прогноз погоды на весь 2024 год. Тогда сервисы указывали, что снега в январе почти не будет.