Снега почти не будет? А в июне +35 градусов? Какой погоды ждать в Новосибирске в 2024 году — смотрим большой прогноз

Июль

Также World Weather обещает теплый июль — с дневными температурами в +20…+31 градусов и ночными в +15…+25 градусов. Дожди сервис прогнозирует лишь на 8, 16, 22 и 30 числа. Однако «Яндекс Погода» считает, что в первой половине месяца они будут идти регулярно.