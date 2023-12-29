Снега почти не будет? А в июне +35 градусов? Какой погоды ждать в Новосибирске в 2024 году — смотрим большой прогноз

Наступил конец декабря, и сервисы в интернете опубликовали предварительные прогнозы на наступающий год. НГС изучил их и узнал, чего ждать от погоды в Новосибирске в 2024-м.
Январь
«Яндекс» составил прогноз погоды на январь по статистике за 10 лет. Ожидается, что дневные температуры составят -12…-19 градусов, а ночные -12…-21 градусов. Самыми холодными днями могут стать 19, 20 и 31 января, а наиболее холодная ночь — 27 января.
Февраль
По информации «Яндекс Погоды», в феврале в Новосибирске дневные температуры достигнут -6…-17 градусов, а ночные -8…-18 градусов. Судя по прогнозу, почти весь месяц должен пройти без осадков: предварительно, снег вероятен только ночью 22, 26 и 27 февраля.
Март
В марте может потеплеть до плюсовых значений. Сервис прогнозирует, что днем установятся температуры -9…+4 градусов, а по ночам ожидаются -1…-11 градусов. В некоторые сутки не обойдется без дождей или снега.
Апрель
По данным «Яндекс Погоды», апрель будет дождливым, но весьма теплым. В этом месяце вероятны дневные температуры от +2 до +13 градусов и ночные от 0 до +8 градусов.
Май
World Weather предполагает, что май начнется со снега, а закончится дождем и облачностью. В прогнозе сервиса отмечается, что днем температуры составят +2…+25 градусов, а ночью -1…+14 градусов.
Июнь
Днем в июне, следует из прогноза World Weather, возможны +13…+35 градусов, а ночью +8…+21 градусов. Изредка могут идти дожди, в том числе сопровождающиеся грозой.
Июль
Также World Weather обещает теплый июль — с дневными температурами в +20…+31 градусов и ночными в +15…+25 градусов. Дожди сервис прогнозирует лишь на 8, 16, 22 и 30 числа. Однако «Яндекс Погода» считает, что в первой половине месяца они будут идти регулярно.
Август
По версии «Яндекса», в августе може быть меньше дождей и больше солнца. Днем термометр будет показывать +17…+23 градусов, а ночью +13…+17 градусов. Один из самых теплых дней — 1 августа.
Сентябрь
Днем в сентябре, прогнозирует «Яндекс Погода», может быть от +9 до +18 градусов; а ночью — от +5 до +13 градусов.
Октябрь
По предварительной информации «Яндекса», в конце октября в Новосибирске начнутся снегопады, которые быстро сменятся дождями. В первый день месяца установятся +8…+12 градусов, а в последний 0…+2 градусов.
Ноябрь
По прогнозу «Яндекс Погоды», многие ночи в ноябре будут снежными. Самые холодные дни, когда вероятны -8 градусов, — 20, 27 и 28-е. Самая холодная ночь, с 10 градусами, — 21 декабря.
Декабрь
Как сообщает «Яндекс Погода», ночью в декабре будут температуры -7…-20 градусов. Днем ожидаются -6…-18 градусов.
Кстати, под Новый год новосибирцев ждет похолодание. Ранее синоптик сообщила, что в начале 2024 года температуры пойдут на понижение.