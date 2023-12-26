Легкий морозец: под Новый год новосибирцев ждет похолодание — прогноз погоды на 31 декабря

Под Новый год в Новосибирск и Новосибирскую область придет небольшое похолодание. Об этом редакции НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
Днем 31 декабря 2023 года в Новосибирске ожидаются
— Легкий морозец, можно сказать. Но будет ветрено и с осадками, — отмечает Кичанова.
Дальше, по ее словам, температуры могут пойти на понижение. Но похолодание будет кратковременным, так как сохраняются активные погодные процессы.
А вообще, в январе 2024 года в Новосибирске возможен мороз до -41 градуса.