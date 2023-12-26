freedom
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 4/10
usd 91.97
eur 101.58
СрочноПродают перчатки с автографом Емельяненко
Все новости
Все новости
Новый год — 2024 в Новосибирске

Легкий морозец: под Новый год новосибирцев ждет похолодание — прогноз погоды на 31 декабря

В начале 2024 года температуры пойдут на понижение

213

К концу 2024 года новосибирцев ждет похолодание

Поделиться

Под Новый год в Новосибирск и Новосибирскую область придет небольшое похолодание. Об этом редакции НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Днем 31 декабря 2023 года в Новосибирске ожидаются -10… -12 градусов. В ночь на 1 января вероятно похолодание до -14… -16 градусов. По прогнозам синоптиков, возможны снег и ветер.

— Легкий морозец, можно сказать. Но будет ветрено и с осадками, — отмечает Кичанова.

Дальше, по ее словам, температуры могут пойти на понижение. Но похолодание будет кратковременным, так как сохраняются активные погодные процессы.

А вообще, в январе 2024 года в Новосибирске возможен мороз до -41 градуса.

По теме

НовосибирскПогодаНовосибирская областьНовый год
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter