Тепло будет? В Новосибирске возможен мороз до -41 градуса в январе — изучаем прогнозы

В Новосибирске в январе возможны обильные и частые снегопады, также может похолодать до -41 градуса. Такие прогнозы составили специальные сервисы. Рассказываем подробности.
По информации сайта «Яндекс.Погода», дневные температуры в первой половине января составят -2...-9 градусов, ночные от -1 до -13 градусов. После 18 января начнется похолодание, температуры могут опуститься до -22 градусов.
Сервис Gismeteo составил прогноз до 22 января. Ожидавется, что первая половина месяца будет снежной — с 1 по 7 января возможны снегопады разной интенсивности. При этом дневные температуры на протяжении месяца составят от -5 до -14 градусов, а ночные — от -11 до -17 градусов.
Сайт «Метеовести», который публикует прогнозы от центра «Фобос», пишет, что вторая неделя января будет особенно морозной. По ночам температуры составят от -19 до -41 градуса, дневные — от -15 до -33 градусов. После этого возможно потепление. Но потом вновь могут прийти кратковременные морозы до -38 градусов, их прогнозируют в ночь на 28 января.
Ранее НГС изучил прогнозы сервисов на 31 декабря. В праздничный день в Новосибирске может потеплеть до -4 градусов.