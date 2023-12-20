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Тепло будет? В Новосибирске возможен мороз до -41 градуса в январе — изучаем прогнозы

В начале месяца ожидаются затяжные снегопады

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В город могут вернуться сильные морозы

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В Новосибирске в январе возможны обильные и частые снегопады, также может похолодать до -41 градуса. Такие прогнозы составили специальные сервисы. Рассказываем подробности.

По информации сайта «Яндекс.Погода», дневные температуры в первой половине января составят -2...-9 градусов, ночные от -1 до -13 градусов. После 18 января начнется похолодание, температуры могут опуститься до -22 градусов.

Осадки возможны 1 января

Осадки возможны 1 января

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Сервис Gismeteo составил прогноз до 22 января. Ожидавется, что первая половина месяца будет снежной — с 1 по 7 января возможны снегопады разной интенсивности. При этом дневные температуры на протяжении месяца составят от -5 до -14 градусов, а ночные — от -11 до -17 градусов.

Самый холодный день ожидается 22 декабря

Самый холодный день ожидается 22 декабря

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Сайт «Метеовести», который публикует прогнозы от центра «Фобос», пишет, что вторая неделя января будет особенно морозной. По ночам температуры составят от -19 до -41 градуса, дневные — от -15 до -33 градусов. После этого возможно потепление. Но потом вновь могут прийти кратковременные морозы до -38 градусов, их прогнозируют в ночь на 28 января.

Во второй половине месяца температуры могут составить от -12 до -27 градусов

Во второй половине месяца температуры могут составить от -12 до -27 градусов

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Ранее НГС изучил прогнозы сервисов на 31 декабря. В праздничный день в Новосибирске может потеплеть до -4 градусов.

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