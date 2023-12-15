Потепление до -4 градусов и снегопад: какая погода ждет новосибирцев в Новый год

В Новосибирске 31 декабря в этом году, может стать удивительно теплым днем. Специалисты прогнозируют потепление до -4 градусов в Новый год, подобные данные синоптиков приятно слышать после аномальных морозов в регионе. НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду ждать новосибирцам в последний день в этом году.