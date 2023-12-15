Потепление до -4 градусов и снегопад: какая погода ждет новосибирцев в Новый год

В Новосибирске 31 декабря в этом году, может стать удивительно теплым днем. Специалисты прогнозируют потепление до -4 градусов в Новый год, подобные данные синоптиков приятно слышать после аномальных морозов в регионе. НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду ждать новосибирцам в последний день в этом году.
По данным «Яндекс.Погоды», 31 декабря температура опустится до -4 градусов, днем ранее может быть -1 градус. В новогоднюю ночь может похолодать до -7 градусов. Синоптики отмечают, что, по климатической норме, в этот день температура должна опуститься до -12 ... -11 градусов. Осадки специалисты не прогнозируют, 31 декабря может быть облачная погода.
Gismeteo также сообщает о возможной теплой погоде, но температура не будет слишком высокой. Синоптики ожидают, что днем будет -10 градусов, а ночью температура опустится до -11 градусов. В последний день года сервис прогнозирует осадки и облачную погоду.
По прогнозу World-weather, день также будет теплым. Температура днем опустится до -12 градусов, а ночью ожидают до -16 градусов. Синоптики прогнозируют осадки и пасмурную погоду.
Недавно НГС изучил прогноз погоды на январские праздники, которые составили специальные сервисы. Мороз может доходить до -38 градусов, а снегопады длиться несколько дней.