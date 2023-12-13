Мороз до -38 градусов или пять дней снегопада? Какой будет погода на январские праздники в Новосибирске

До наступления 2024 года осталось чуть больше двух недель. Многие уже составили планы на новогодние выходные, а кто-то еще только размышляет о том, как будет отдыхать. НГС изучил прогноз погоды на январские праздники, которые составили специальные сервисы. Рассказываем, к чему нужно готовиться в начале января.
Согласно прогнозу «Яндекс.Погоды», самыми холодными днями будут 4 и 5 января, когда температура опустится до -36 градусов. Ночью возможен мороз до -38 градусов. 1 января ожидается -17 градусов днем, после этого начнется похолодание, и на протяжении всей недели температура составит от -20 до -30 градусов.
Сайт Gismeteo прогнозирует погоду без резких перепадов. Ожидается, что дневные температуры с 1 по 7 января составят -11...-14 градусов, ночные -13...-15 градусов.
По прогнозу RusMeteo, снегопады на новогодние выходные ожидаются только 6 и 7 января. Согласно прогнозу, днем в течение недели температура будет держаться на уровне -13...-21 градуса, ночью -19...-27 градусов.
Синоптики составили прогноз погоды на вторую декаду декабря в Новосибирске. Ожидается, что в городе температура поднимется до -4 градусов.