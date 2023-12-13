Мороз до -38 градусов или пять дней снегопада? Какой будет погода на январские праздники в Новосибирске

До наступления 2024 года осталось чуть больше двух недель. Многие уже составили планы на новогодние выходные, а кто-то еще только размышляет о том, как будет отдыхать. НГС изучил прогноз погоды на январские праздники, которые составили специальные сервисы. Рассказываем, к чему нужно готовиться в начале января.