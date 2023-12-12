Ниже нормы на 6–8 градусов: потепление до -4 градусов придет в Новосибирск на этой неделе

Синоптики прогнозируют повышение температур и ослабление морозов во второй декаде декабря. Сейчас в Новосибирске еще сохраняется среднесуточная температура ниже нормы на 20-23 градуса, но с 14 декабря придет потепление, а вместе с ним и осадки.
— Среднедекадная температура ожидается -19... -23 градуса, что ниже нормы на 6-8 градусов. Ожидается постепенное повышение температуры воздуха к концу декады. Ночью будет от -33... -38 градусов, местами -44 градуса, до -10... -15 градусов, местами -22 градуса. Днем прогнозируем от -29... -34 градусов, местами -23... -28 градусов до -4... -9 градусов, местами -15 градусов. Снег метель и порывистый ветер предполагается в конце декады, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
В ближайшие дни потоки воздушной массы перестроятся на Юго-Западную составляющую, синоптики ожидают переход на теплую часть антициклона. Позже тепло с Атлантики будет смещаться на Центральные района Европейской части России и через Средний Урал придет в Новосибирскую область.
НГС также изучил прогнозы трех сервисов на неделю. Морозы, по данным специалистов, начнут отступать в четверг, правда, в начале недели температура еще может опуститься до -34 градусов.