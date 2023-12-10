Солнечная погода и -19 градусов: долгожданное потепление придет в Новосибирск на следующей неделе

По данным «Яндекс.Погоды», максимально холодная температура днем в начале недели составит -29 градусов, в эту же ночь похолодает до -33 градусов. При этом с четверга температура будет подниматься выше и к концу недели составит -20 градусов. Синоптики прогнозируют снег со вторника по четверг, в субботу и воскресенье ожидают солнечную погоду без осадков.