Солнечная погода и -19 градусов: долгожданное потепление придет в Новосибирск на следующей неделе

В Новосибирске на следующей рабочей неделе возможно плавное потепление до -19 градусов. Морозы, по данным сервисов, начнут отступать в четверг, правда, в начале недели температура еще может опуститься до -34 градусов. Синоптики ожидают солнечную, малооблачную погоду. НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду ждать новосибирцам.
По данным «Яндекс.Погоды», максимально холодная температура днем в начале недели составит -29 градусов, в эту же ночь похолодает до -33 градусов. При этом с четверга температура будет подниматься выше и к концу недели составит -20 градусов. Синоптики прогнозируют снег со вторника по четверг, в субботу и воскресенье ожидают солнечную погоду без осадков.
Gismeteo также сообщает о потепление с четверга. Так в начале недели температура будет преимущественно ниже -30 градусов, в среду ожидают самую холодную ночью, температура опустится до -34 градусов. На выходных же прогнозируют днем от -22 градусов до -19 градусов. Синоптики не ожидают осадки, в субботу будет солнечно, в остальные дни, кроме четверга — облачно с прояснениями.
World-weather также прогнозирует потепление в четверг, в начале недели температура ночью дойдет до -34 градусов. Самыми теплыми днями, по данным сервиса, станут пятница и выходные, температура поднимется до -23 градусов. Осадки синоптики не ожидают, в течение всей недели будет то солнечно, то пасмурно.
Ранее новосибирские синоптики сообщили, что в период с 8 по 13 декабря в городе будет держаться аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -35 градусов и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха -40 градусов и ниже. При этом с 14 декабря ждут повышения температур.
6 декабря синоптики сообщили о погодной аномалии, тогда город буквально завалило снегом. На дорогах образовались 11-бальные пробки, цены на такси взлетели, а на остановках собирались толпы. В тот день в городе за сутки выпало примерно 15 мм снега. Предыдущий рекорд в этот день был в 2010 году, тогда выпало 8,6 мм снега.