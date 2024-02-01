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Онкологи, стоматологи и хирурги бесплатно примут новосибирцев в субботу — как к ним попасть

Публикуем полный список врачей и обследований каждой поликлиники

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Акция пройдет 3 февраля. В поликлиниках будут принимать не только врачи, но и проводится обследования

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В Новосибирске в субботу, 3 февраля, жители смогут бесплатно попасть на приемы к онкологам, стоматологам, хирургам и другим врачам в рамках акции. Мероприятие «Онкологическая суббота» приуроченно ко Всемирному дню борьбы против рака. Оно пройдет во всех поликлиниках города и области с 9:00 до 15:00.

Жители смогут также пройти ряд обследований — сделать маммографию, сдать кал на скрытую кровь, провести анализ крови на онкомаркеры или проверить состояние внутренних органов на УЗИ.

Приемы и обследования по программе «Онкологическая суббота будут бесплатными для людей. Их оплатят по ОМС. Но нужно записаться на участие. Это можно сделать двумя способами:

  • по единому номеру 122
  • через сайт «reg.nso.ru»

Полный список врачей и обследований можно скачать и ознакомиться с ним ниже.

Сегодня стало известно, что онкологию за год выявили почти у 13 тысяч жителей Новосибирской области за 2023 год.

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