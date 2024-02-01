freedom
Реклама
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 4/10
usd 89.67
eur 97.11
СрочноЗачем строят так много нового жилья
Все новости
Все новости

Почти 13 тысяч новосибирцев получили за год страшный диагноз — из них больше половины на ранней стадии

Заболеваемость растет из года в год

2 065

На ранних стадиях рак в прошлом году выявили у 62% жителей

Поделиться

Онкологию за год выявили почти у 13 тысяч жителей Новосибирской области за 2023 год, сообщили в Новосибирском областном онкодиспансере.

— В 2023 году мы взяли на диспансерное наблюдение, то есть это пациенты, у которых впервые выявлены злокачественные заболевания, 12 912 человек. В 2022 году таких пациентов было 9 575, — цитирует пресс-служба диспансера главного врача и главного онколога Новосибирской области Сергея Фурсова.

На ранних стадиях в прошлом году выявили 62% от всех случаев. Врач добавил, что в регионе растет и пятилетняя выживаемость и раннее выявление на I–II стадии.

Ранее Сергей Фурсов в интервью НГС объяснял, почему растущая статистика по заболеваемости — это хорошо, и почему каждый пятый пациент приходит за помощью уже на 4-й стадии, а также зачем в Новосибирске открывают онкополиклиники.

По теме

ОнкологияРакНовосибирский областной онкодиспансерСергей Фурсов
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter