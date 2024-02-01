Почти 13 тысяч новосибирцев получили за год страшный диагноз — из них больше половины на ранней стадии

Онкологию за год выявили почти у 13 тысяч жителей Новосибирской области за 2023 год, сообщили в Новосибирском областном онкодиспансере.
— В 2023 году мы взяли на диспансерное наблюдение, то есть это пациенты, у которых впервые выявлены злокачественные заболевания,
На ранних стадиях в прошлом году выявили 62% от всех случаев. Врач добавил, что в регионе растет и пятилетняя выживаемость и раннее выявление на I–II стадии.
Ранее Сергей Фурсов в интервью НГС объяснял, почему растущая статистика по заболеваемости — это хорошо, и почему каждый пятый пациент приходит за помощью уже на 4-й стадии, а также зачем в Новосибирске открывают онкополиклиники.