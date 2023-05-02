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«Получала удовольствие при любом удобном случае»: правила жизни самых долгоживущих людей на земле (и они не про ЗОЖ)

Мы узнали, что кроме ежедневной активности, здорового питания и медицинского чекапа нужно делать, чтобы прожить как можно дольше

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Жанна прожила 122 года. И большую часть жизни была совсем не паинькой

Жанна прожила 122 года. И большую часть жизни была совсем не паинькой

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Зарядка по утрам, потом контрастный душ, бежим на работу, стараемся по дороге получить удовольствие от весенней погоды, вроде всё сделали верно, а удовлетворения нет. И нет гарантии, что жизнь продлится еще хоть сколько-нибудь долго (к сожалению, ни у кого из нас). А вот способ заглянуть в глаза вечности есть — наши коллеги из Marie Claire собрали цитаты самых известных долгожителей мира. У них точно есть чему поучиться.

Жанна Кальман, 122 года

Французская сверхдолгожительница Жанна Кальман, старейшая из когда-либо живших на Земле людей, чьи даты рождения и смерти документально подтверждены. Она — единственный человек, чей подтвержденный возраст на момент смерти превышает 120 лет. Известно, что в 110-летнем возрасте она переехала в дом престарелых, где и умерла, прожив в общей сложности 122 года и 164 дня.

Жанна Кальман не была из тех, кто ведет здоровый образ жизни, — от вредных привычек она не избавлялась и жила в свое удовольствие. Курила с 1896 года и бросила, только когда ей исполнилось 117. И дело было не в страхе заработать рак легких — просто ей не хотелось просить помощи у незнакомых, чтобы поджечь сигарету. Она рассказывала журналистам, как любит пить красное вино, а за неделю запросто съедает килограмм шоколада

Иногда в шутку долгожительницу называют «бабушкой каждого француза». Приводим ее цитаты о том, как сохранить долголетие:

  • «В жизни я получала удовольствие при любом удобном случае. Мои поступки были моральны, а помыслы чисты, я не сожалела о содеянном. И сейчас я очень счастлива»;
  • «Не бойтесь ничего в этой жизни»;
  • «Мой секрет долголетия заключается в оливковом масле: я не только использую его на завтрак, обед и ужин, но и регулярно втираю в кожу».

Альфред Дейт, 110 лет

Есть мнение, что именно увлечение вязанием помогло Альфреду прожить так долго

Есть мнение, что именно увлечение вязанием помогло Альфреду прожить так долго

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Австралиец Альфред Дейт родом из многодетной семьи и всегда очень любил детей. Когда у него родился племянник, он попросил одну из сестер научить его вязать, чтобы сделать для малыша теплый свитер. Ему тогда было 27 лет, но он не расставался с этим хобби всю свою жизнь.

В 108 лет Альфреда Дейта переселили в дом престарелых, чтобы там ему помогали и лечили. Тут-то и пригодилось его необычное хобби. Оказалось, фонд Phillip Island’s Penguin Foundation просит желающих связать свитер для… пингвинов. Дело в том, что птицы очень страдают из-за разлива нефти. Но если на пострадавшего пингвина надеть вязаный свитер, то это спасет его от проглатывания нефтепродуктов при чистке перьев и поможет быстрее восстановиться естественному подкожному жировому слою птицы. При помощи Альфреда Дейта удалось спасти около 96% пингвинов. Что же говорил о своей жизни добродушный австралиец:

  • «Я никогда не умел говорить нет, я всегда соглашаюсь всем помочь. Это отличный способ ладить с людьми!»;
  • «Я стараюсь вязать хорошо, чтобы мои свитера были безупречными. Конечно, мне уже много лет, и я могу ошибиться, но я не даю себе поблажек».

Фауджа Сингх, 112 лет

А вот Фауджа вел здоровый образ жизни и занимался спортом

А вот Фауджа вел здоровый образ жизни и занимался спортом

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Фауджа Сингх — претендент на сверхдолголетие индийского происхождения, возраст которого в настоящее время не подтвержден. Если его возраст верен, то составляет 112 лет 26 дней.

Индиец попал в Книгу рекордов Гиннесса и даже стал лицом популярного спортивного бренда как самый пожилой марафонец, пробежавший полный марафон в возрасте 100 лет. В биографической книге «Торнадо в тюрбане» есть его советы для тех, кто хочет жить до 100 лет.

  • «Принимай то, что не можешь изменить»;
  • «Мало ешь и больше двигайся»;
  • «Общайся с людьми, которые всё время к чему-то стремятся, чтобы мотивировать себя на новые свершения»;
  • «Будь позитивен в своих мыслях»;
  • «Не обращай внимания на возраст и много улыбайся»;
  • «Всегда принимай то, что дает тебе Бог».

Секреты японских долгожителей

По данным Министерства здравоохранения, труда и соцобеспечения Японии, в стране в 2023 году проживают более 85 тысяч долгожителей. Вы не поверите, но их возраст — 100 лет и старше. И с каждым годом число бодрых бабушек и дедушек увеличивается. Недавно мы пытались выяснить, в чем секрет японского долголетия.

Чаще всего до 100 лет в Японии доживают женщины. Японские женщины составляют 80 процентов от всех долгожителей в мире. Секрет в том, что жители этой страны серьезно относятся к своему образу жизни.

По информации министерства, большинство долгожителей тщательно следят за здоровьем и при первых признаках любого недомогания сразу же обращаются к врачам. Многие японцы каждый год проходят плановую диспансеризацию.

Культура сна в стране также влияет на продолжительность жизни. Японцы просыпаются и ложатся рано, а режим дня соблюдают с точностью до получаса.

Из интересных ритуалов — любовь к горячей ванне. Перед сном жители Страны восходящего солнца обожают понежиться в горячей воде. А это, как считают врачи и эксперты, хорошо влияет на организм в целом.

Также японские пенсионеры (и не только) очень спортивные. Они не упускают возможность позаниматься спортом на улице и в большинстве своем имеют привычку делать зарядку.

К слову, в прошлом году умерла самая пожилая жительница планеты японка Канэ Танака, ей было 119 лет, и она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. По информации СМИ, она скончалась в больнице города Фукуока из-за преклонного возраста.

Канэ рассказывала журналистам, что в доме престарелых, где она жила, был строгий режим. А секретом своего долголетия японка называла ранний подъем, хорошую еду и занятия математикой.

Кстати, особое внимание приковано к питанию долгожителей. Практически ни один японец не ест жирную, калорийную пищу. Эксперт рассказывают, что жители этой страны в большинстве своем равнодушны к специям и соли.

Секрет долголетия китайцев

Средняя продолжительность жизни в Китае в 2022 году выросла до 78,2 года, тогда как в России этот показатель равен 70,06 года (данные по обоим полам). Конечно, эти цифры зависят от комплекса факторов, но не последнюю роль в обретении долголетия играет питание. Мы спросили у экспертов, в чём же секрет.

Рыба — и точка

— Многие удивятся, но секрет долголетия скрывается в обыкновенной рыбе, а точнее, в тунце. Он очень полезен из-за высокого содержания витаминов и минералов. Также тунец богат селеном, фосфором, железом и магнием, которые комплексно помогают поддерживать организм. Витамины и кислоты, содержащиеся в этом представителе семейства скумбриевых, также способствуют сохранению здоровья и молодости, — объясняет врач медико-профилактического направления Леонид Булычев.

Также тунец полезен для сердца. Из-за высокого уровня омега-3 при его употреблении происходит снижение холестерина в сосудах. По мнению эксперта, люди, которые употребляют большое количество рыбы, в том числе и тунца, имеют меньше рисков развития ишемической болезни сердца.

Также употребление тунца может способствовать снижению давления. Всё дело в калии, который улучшает общее здоровье и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Еще этот элемент может противостоять развитию атеросклероза.

Богатый набор витаминов в рыбе (группы А, В12, В6, С и D) помогает защитить организм от свободных радикалов. Также в нем есть железо, магний, калий и натрий. А в полосатом тунце содержатся еще цинк и марганец, которые считаются антиоксидантами. Это делает его невероятно эффективным профилактическим средством от некоторых форм рака.

Не хуже с этими задачами справляется и лосось. Долгожители по всему миру любят лосось — его едят даже те, кто обычно питается растительной пищей. Лосось содержит большое количество жирных кислот омега-3, которые, как было установлено, помогают поддерживать здоровье сердца и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогают снизить уровень хронического воспаления.

Еще продукты, которые любят долгожители по всему миру

Так называемые «голубые зоны» — это пять регионов, где наблюдается самая высокая концентрация долгожителей. Крепкое здоровье имеют жители Сардинии в Италии, Окинавы в Японии, Икарии в Греции, Никои в Коста-Рике и Лома-Линды в Калифорнии. Мы узнали, любовь к каким продуктам объединяет население этих мест.

Чеснок

Жители префектуры Окинава в Японии регулярно едят чеснок. В статье журнала National Geographic утверждается, что этот продукт считается «одним из самых мощных природных лекарств». Его связывают со снижением риска развития некоторых заболеваний, которые обычно возникают с возрастом. В частности, в отчете Antioxidants говорится, что чеснок содержит антиоксиданты и обладает противовоспалительными свойствами, помогает предотвратить развитие некоторых видов рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Оливковое масло

Также икарийцы ежедневно используют оливковое масло. В отчете, опубликованном в открытом журнале Nutrients, говорится, что оливковое масло первого холодного отжима отличает длинный список доказанных преимуществ для здоровья, поэтому обитатели Средиземноморья, где оно широко используется, считаются одними из самых здоровых в мире. Например, было обнаружено, что оливковое масло помогает контролировать вес, нормализовать кровяное давление, снижает риск возникновения некоторых видов рака и способствует общему оздоровлению благодаря своим противовоспалительным свойствам.

Авокадо

Калифорнийский город Лома-Линда — одна из пяти «голубых зон». Местное сообщество состоит в основном из адвентистов седьмого дня. Они известны тем, что в основном придерживаются вегетарианской диеты, и не последнюю роль в ней играет авокадо. Согласно статье в журнале National Geographic о «голубых зонах» мира, авокадо помогает снизить уровень холестерина и содержит на 30% больше калия, чем бананы. Также известно, что авокадо помогает контролировать вес и снижает риск ожирения и развития диабета 2-го типа.

Цельнозерновой хлеб на закваске

Итальянский остров Сардиния — еще один регион, входящий в «голубую зону». Члены местного сообщества едят такие продукты, как нут, козье молоко и хлеб на закваске. Последний делается из цельной пшеницы и благодаря закваске содержит живые молочнокислые бактерии. Согласно статье в журнале National Geographic, сардинский процесс закваски помогает превратить сахар и глюкозу в молочную кислоту. Это снижает гликемический индекс, а значит, уровень сахара в крови не будет повышаться, а вы дольше будете чувствовать сытость.

Помидоры

Ничуть не меньше жители Сардинии любят томаты. Итальянцы используют этот овощ во многих своих блюдах. Помидоры содержат антиоксидант ликопин, который известен своими противовоспалительными свойствами и способностью нормализовать кровяное давление, снижать риск метаболического синдрома и инсульта, а также улучшать здоровье сердца. Имейте в виду, что помидоры черри содержат больше бета-каротина, который, как показали исследования, может помочь снизить риск развития опухолей, связанных с раком простаты.

Вино

Многие регионы «голубой зоны» включают в свою диету бокал красного вина. Согласно официальному сайту «голубых зон», многие жители обозначенных регионов выпивают около двух бокалов вина в день. Жители Сардинии пьют особое красное вино, называемое вином Каннонау. Некоторые исследования подтверждают, что красное вино может быть полезным для здоровья сердца из-за содержания в нем антиоксидантов и полифенолов. Конечно, с любым алкоголем важна умеренность, а иногда и одобрение врача.

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