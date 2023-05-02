«Получала удовольствие при любом удобном случае»: правила жизни самых долгоживущих людей на земле (и они не про ЗОЖ)

Зарядка по утрам, потом контрастный душ, бежим на работу, стараемся по дороге получить удовольствие от весенней погоды, вроде всё сделали верно, а удовлетворения нет. И нет гарантии, что жизнь продлится еще хоть сколько-нибудь долго (к сожалению, ни у кого из нас). А вот способ заглянуть в глаза вечности есть — наши коллеги из Marie Claire собрали цитаты самых известных долгожителей мира. У них точно есть чему поучиться.
Жанна Кальман, 122 года
Французская сверхдолгожительница Жанна Кальман, старейшая из когда-либо живших на Земле людей, чьи даты рождения и смерти документально подтверждены. Она — единственный человек, чей подтвержденный возраст на момент смерти превышает 120 лет. Известно, что в 110-летнем возрасте она переехала в дом престарелых, где и умерла, прожив в общей сложности 122 года и 164 дня.
Жанна Кальман не была из тех, кто ведет здоровый образ жизни, — от вредных привычек она не избавлялась и жила в свое удовольствие. Курила с 1896 года и бросила, только когда ей исполнилось 117. И дело было не в страхе заработать рак легких — просто ей не хотелось просить помощи у незнакомых, чтобы поджечь сигарету. Она рассказывала журналистам, как любит пить красное вино, а за неделю запросто съедает килограмм шоколада
Иногда в шутку долгожительницу называют «бабушкой каждого француза». Приводим ее цитаты о том, как сохранить долголетие:
- «В жизни я получала удовольствие при любом удобном случае. Мои поступки были моральны, а помыслы чисты, я не сожалела о содеянном. И сейчас я очень счастлива»;
- «Не бойтесь ничего в этой жизни»;
- «Мой секрет долголетия заключается в оливковом масле: я не только использую его на завтрак, обед и ужин, но и регулярно втираю в кожу».
Альфред Дейт, 110 лет
Австралиец Альфред Дейт родом из многодетной семьи и всегда очень любил детей. Когда у него родился племянник, он попросил одну из сестер научить его вязать, чтобы сделать для малыша теплый свитер. Ему тогда было 27 лет, но он не расставался с этим хобби всю свою жизнь.
В 108 лет Альфреда Дейта переселили в дом престарелых, чтобы там ему помогали и лечили. Тут-то и пригодилось его необычное хобби. Оказалось, фонд Phillip Island’s Penguin Foundation просит желающих связать свитер для… пингвинов. Дело в том, что птицы очень страдают из-за разлива нефти. Но если на пострадавшего пингвина надеть вязаный свитер, то это спасет его от проглатывания нефтепродуктов при чистке перьев и поможет быстрее восстановиться естественному подкожному жировому слою птицы. При помощи Альфреда Дейта удалось спасти около 96% пингвинов. Что же говорил о своей жизни добродушный австралиец:
- «Я никогда не умел говорить нет, я всегда соглашаюсь всем помочь. Это отличный способ ладить с людьми!»;
- «Я стараюсь вязать хорошо, чтобы мои свитера были безупречными. Конечно, мне уже много лет, и я могу ошибиться, но я не даю себе поблажек».
Фауджа Сингх, 112 лет
Фауджа Сингх — претендент на сверхдолголетие индийского происхождения, возраст которого в настоящее время не подтвержден. Если его возраст верен, то составляет 112 лет 26 дней.
Индиец попал в Книгу рекордов Гиннесса и даже стал лицом популярного спортивного бренда как самый пожилой марафонец, пробежавший полный марафон в возрасте 100 лет. В биографической книге «Торнадо в тюрбане» есть его советы для тех, кто хочет жить до 100 лет.
- «Принимай то, что не можешь изменить»;
- «Мало ешь и больше двигайся»;
- «Общайся с людьми, которые всё время к чему-то стремятся, чтобы мотивировать себя на новые свершения»;
- «Будь позитивен в своих мыслях»;
- «Не обращай внимания на возраст и много улыбайся»;
- «Всегда принимай то, что дает тебе Бог».
Секреты японских долгожителей
По данным Министерства здравоохранения, труда и соцобеспечения Японии, в стране в 2023 году проживают более 85 тысяч долгожителей. Вы не поверите, но их возраст — 100 лет и старше. И с каждым годом число бодрых бабушек и дедушек увеличивается. Недавно мы пытались выяснить, в чем секрет японского долголетия.
Чаще всего до 100 лет в Японии доживают женщины. Японские женщины составляют 80 процентов от всех долгожителей в мире. Секрет в том, что жители этой страны серьезно относятся к своему образу жизни.
По информации министерства, большинство долгожителей тщательно следят за здоровьем и при первых признаках любого недомогания сразу же обращаются к врачам. Многие японцы каждый год проходят плановую диспансеризацию.
Культура сна в стране также влияет на продолжительность жизни. Японцы просыпаются и ложатся рано, а режим дня соблюдают с точностью до получаса.
Из интересных ритуалов — любовь к горячей ванне. Перед сном жители Страны восходящего солнца обожают понежиться в горячей воде. А это, как считают врачи и эксперты, хорошо влияет на организм в целом.
Также японские пенсионеры (и не только) очень спортивные. Они не упускают возможность позаниматься спортом на улице и в большинстве своем имеют привычку делать зарядку.
К слову, в прошлом году умерла самая пожилая жительница планеты японка Канэ Танака, ей было 119 лет, и она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. По информации СМИ, она скончалась в больнице города Фукуока из-за преклонного возраста.
Канэ рассказывала журналистам, что в доме престарелых, где она жила, был строгий режим. А секретом своего долголетия японка называла ранний подъем, хорошую еду и занятия математикой.
Кстати, особое внимание приковано к питанию долгожителей. Практически ни один японец не ест жирную, калорийную пищу. Эксперт рассказывают, что жители этой страны в большинстве своем равнодушны к специям и соли.
Секрет долголетия китайцев
Средняя продолжительность жизни в Китае в 2022 году выросла до 78,2 года, тогда как в России этот показатель равен 70,06 года (данные по обоим полам). Конечно, эти цифры зависят от комплекса факторов, но не последнюю роль в обретении долголетия играет питание. Мы спросили у экспертов, в чём же секрет.
Рыба — и точка
— Многие удивятся, но секрет долголетия скрывается в обыкновенной рыбе, а точнее, в тунце. Он очень полезен из-за высокого содержания витаминов и минералов. Также тунец богат селеном, фосфором, железом и магнием, которые комплексно помогают поддерживать организм. Витамины и кислоты, содержащиеся в этом представителе семейства скумбриевых, также способствуют сохранению здоровья и молодости, — объясняет врач медико-профилактического направления Леонид Булычев.
Также тунец полезен для сердца. Из-за высокого уровня омега-3 при его употреблении происходит снижение холестерина в сосудах. По мнению эксперта, люди, которые употребляют большое количество рыбы, в том числе и тунца, имеют меньше рисков развития ишемической болезни сердца.
Также употребление тунца может способствовать снижению давления. Всё дело в калии, который улучшает общее здоровье и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Еще этот элемент может противостоять развитию атеросклероза.
Богатый набор витаминов в рыбе (группы А, В12, В6, С и D) помогает защитить организм от свободных радикалов. Также в нем есть железо, магний, калий и натрий. А в полосатом тунце содержатся еще цинк и марганец, которые считаются антиоксидантами. Это делает его невероятно эффективным профилактическим средством от некоторых форм рака.
Не хуже с этими задачами справляется и лосось. Долгожители по всему миру любят лосось — его едят даже те, кто обычно питается растительной пищей. Лосось содержит большое количество жирных кислот омега-3, которые, как было установлено, помогают поддерживать здоровье сердца и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогают снизить уровень хронического воспаления.
Еще продукты, которые любят долгожители по всему миру
Так называемые «голубые зоны» — это пять регионов, где наблюдается самая высокая концентрация долгожителей. Крепкое здоровье имеют жители Сардинии в Италии, Окинавы в Японии, Икарии в Греции, Никои в Коста-Рике и Лома-Линды в Калифорнии. Мы узнали, любовь к каким продуктам объединяет население этих мест.
Чеснок
Жители префектуры Окинава в Японии регулярно едят чеснок. В статье журнала National Geographic утверждается, что этот продукт считается «одним из самых мощных природных лекарств». Его связывают со снижением риска развития некоторых заболеваний, которые обычно возникают с возрастом. В частности, в отчете Antioxidants говорится, что чеснок содержит антиоксиданты и обладает противовоспалительными свойствами, помогает предотвратить развитие некоторых видов рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Оливковое масло
Также икарийцы ежедневно используют оливковое масло. В отчете, опубликованном в открытом журнале Nutrients, говорится, что оливковое масло первого холодного отжима отличает длинный список доказанных преимуществ для здоровья, поэтому обитатели Средиземноморья, где оно широко используется, считаются одними из самых здоровых в мире. Например, было обнаружено, что оливковое масло помогает контролировать вес, нормализовать кровяное давление, снижает риск возникновения некоторых видов рака и способствует общему оздоровлению благодаря своим противовоспалительным свойствам.
Авокадо
Калифорнийский город Лома-Линда — одна из пяти «голубых зон». Местное сообщество состоит в основном из адвентистов седьмого дня. Они известны тем, что в основном придерживаются вегетарианской диеты, и не последнюю роль в ней играет авокадо. Согласно статье в журнале National Geographic о «голубых зонах» мира, авокадо помогает снизить уровень холестерина и содержит на 30% больше калия, чем бананы. Также известно, что авокадо помогает контролировать вес и снижает риск ожирения и развития диабета 2-го типа.
Цельнозерновой хлеб на закваске
Итальянский остров Сардиния — еще один регион, входящий в «голубую зону». Члены местного сообщества едят такие продукты, как нут, козье молоко и хлеб на закваске. Последний делается из цельной пшеницы и благодаря закваске содержит живые молочнокислые бактерии. Согласно статье в журнале National Geographic, сардинский процесс закваски помогает превратить сахар и глюкозу в молочную кислоту. Это снижает гликемический индекс, а значит, уровень сахара в крови не будет повышаться, а вы дольше будете чувствовать сытость.
Помидоры
Ничуть не меньше жители Сардинии любят томаты. Итальянцы используют этот овощ во многих своих блюдах. Помидоры содержат антиоксидант ликопин, который известен своими противовоспалительными свойствами и способностью нормализовать кровяное давление, снижать риск метаболического синдрома и инсульта, а также улучшать здоровье сердца. Имейте в виду, что помидоры черри содержат больше бета-каротина, который, как показали исследования, может помочь снизить риск развития опухолей, связанных с раком простаты.
Вино
Многие регионы «голубой зоны» включают в свою диету бокал красного вина. Согласно официальному сайту «голубых зон», многие жители обозначенных регионов выпивают около двух бокалов вина в день. Жители Сардинии пьют особое красное вино, называемое вином Каннонау. Некоторые исследования подтверждают, что красное вино может быть полезным для здоровья сердца из-за содержания в нем антиоксидантов и полифенолов. Конечно, с любым алкоголем важна умеренность, а иногда и одобрение врача.
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