«Получала удовольствие при любом удобном случае»: правила жизни самых долгоживущих людей на земле (и они не про ЗОЖ)

Жанна Кальман, 122 года

Французская сверхдолгожительница Жанна Кальман, старейшая из когда-либо живших на Земле людей, чьи даты рождения и смерти документально подтверждены. Она — единственный человек, чей подтвержденный возраст на момент смерти превышает 120 лет. Известно, что в 110-летнем возрасте она переехала в дом престарелых, где и умерла, прожив в общей сложности 122 года и 164 дня.

Жанна Кальман не была из тех, кто ведет здоровый образ жизни, — от вредных привычек она не избавлялась и жила в свое удовольствие. Курила с 1896 года и бросила, только когда ей исполнилось 117. И дело было не в страхе заработать рак легких — просто ей не хотелось просить помощи у незнакомых, чтобы поджечь сигарету. Она рассказывала журналистам, как любит пить красное вино, а за неделю запросто съедает килограмм шоколада