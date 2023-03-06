Читатели НГС выбрали лучшего стоматолога Новосибирска — врач работает в городской поликлинике

В рамках проекта «Кто лучше?», где вы, дорогие читатели, сами выдвигаете кандидатов, а после выбираете лучших специалистов в разных сферах, завершилось четвертое голосование. Вы выбрали стоматолога, который не больно лечит зубы и может справиться с самым сложным кариесом.

