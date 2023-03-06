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Читатели НГС выбрали лучшего стоматолога Новосибирска — врач работает в городской поликлинике

Мы составили топ-10 специалистов, которых вы сами выдвигали, а после выбирали

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Кандидатов вы предлагали сами в наших социальных сетях, а после голосовали за них на сайте

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В рамках проекта «Кто лучше?», где вы, дорогие читатели, сами выдвигаете кандидатов, а после выбираете лучших специалистов в разных сферах, завершилось четвертое голосование. Вы выбрали стоматолога, который не больно лечит зубы и может справиться с самым сложным кариесом.

В опросе приняли участие почти 18 тысяч человек, а в нашем телеграм-канале вы номинировали более ста кандидатов. Спасибо за обратную связь.

К сожалению, из-за подозрительной активности нам пришлось исключить трех претендентов за звание самого лучшего стоматолога.

Больше всего голосов набрала Виолетта Чудинова, за врача проголосовали 858 человек. По последним данным, врач работает в поликлинике № 6 на улице Нарымской. Стаж работы Виолетты — 19 лет. Поздравляем врача с победой в народном голосовании НГС!

Виолетта Чудинова стала лучшим стоматологом по версии читателей НГС

Виолетта Чудинова стала лучшим стоматологом по версии читателей НГС

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Второе место заняла Ирина Лунева — 610 голосов. Как вы отметили в комментариях, врач работает в стоматологии «Яблоко» на улице Мичурина, 43. Поздравляем Ирину с заслуженным вторым местом!

Второе место заняла Ирина Лунева

Второе место заняла Ирина Лунева

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Третье место с результатом 386 голосов занял Андрей Моржуев. Хирург-стоматолог принимает пациентов в клинике «Стоматика». Стаж работы Андрея — 17 лет. Поздравляем специалиста с третьим местом.

Замыкает тройку победителей Андрей Моржуев

Замыкает тройку победителей Андрей Моржуев

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Мы также решили включить в материал еще семь врачей, чтобы составить топ-10. Так вы сможете выбрать среди лучших понравившегося вам специалиста.

  • Александра Хандоженко — 308 голосов. Стоматолог работает в клинике «Баланс белого»;
  • Елена Костромина — 274 голоса. Врач принимает пациентов в стоматологической поликлинике № 1;
  • Елена Степанова — 250 голосов. Специалист работает в стоматологической поликлинике № 4;
  • Екатерина Козолий — 244 голоса. Стоматолог принимает пациентов в клинике VideDent;
  • Сухроб Гафуров — 216 голосов. Врач работает в стоматологии «Частная практика»;
  • Сергей Зубарев — 168 голосов. Специалист принимает пациентов в клинике «Харизма»;
  • Наталья Карачинцева — 154 голоса. Врач работает в стоматологической клинике «Триумф».

Сегодня мы начали собирать имена кандидатов на звание лучшего косметолога. Присылать имена специалистов в комментариях к посту в телеграме вы можете до вечера вторника. Чтобы первыми узнавать профессионалов, за которых мы будем голосовать, — подпишитесь на наш телеграм-канал.

Лучших среди каких профессий вы хотите узнать? Увидели ошибку в фамилии мастера? Отправляйте свои предложения и замечания на почту журналиста НГС Елизаветы Горячевой elizaveta.goryacheva@sholding.ru.

Мы уже опубликовали список топ-10 педиатров, мастеров маникюра и массажистов.

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