Лучший детский врач Новосибирска. Запускаем голосование за самого чуткого педиатра

Дорогие читатели, редакция НГС запускает проект «Кто лучше?», чтобы найти профессионалов Новосибирска. Каждую неделю мы будем проводить голосование за самых выдающихся врачей, учителей, барменов, парикмахеров и мастеров разного профиля. Таким образом мы вместе с вами определим самых достойных, по мнению горожан, специалистов в своей сфере и узнаем, кого жители Новосибирска любят больше всего.
В первом опросе мы решили узнать имена педиатров, которых маленькие пациенты и их родители полюбили за профессионализм и чуткость. Кандидатов для опроса вы сами выдвигали в нашем телеграм-канале, прислав данные более 70 кандидатов. Теперь вы можете выбрать лучшего и проголосовать в опросе ниже.
Условия голосования:
- Вы можете проголосовать как за одного, так и за нескольких специалистов (поставьте галочки рядом с нужными именами и нажмите синюю кнопку «Проголосовать»);
- Опрос завершится в среду, 8 февраля, в 23:00;
- Итоги мы подведем в четверг, 9 февраля, и опубликуем их на сайте НГС и в телеграм-канале;
- Победителями станут три участника, которые наберут больше всех голосов. Накрутка в конкурсе запрещена.
Для удобства список составлен в алфавитном порядке по фамилиям специалистов. Некоторых кандидатов пришлось исключить из опроса, потому что редакция не нашла о них информации в открытых источниках. Желаем удачи, и знайте, если вы уже попали в этот список, то новосибирцы вам благодарны за здоровье своих детей.
Голосование за следующего специалиста мы запустим уже на этой неделе в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы выдвигать своих кандидатов.
Лучших среди каких профессий вы хотите узнать? Отправляйте свои предложения на почту журналиста НГС Елизаветы Горячевой elizaveta.goryacheva@sholding.ru.