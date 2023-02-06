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Голосование

Лучший детский врач Новосибирска. Запускаем голосование за самого чуткого педиатра

Вы прислали нам более 70 кандидатов во время опроса в телеграм-канале, пришло время выбрать лучшего

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Профессионала своего дела найти сложно, но мы решили определить его с помощью народного голосования

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Дорогие читатели, редакция НГС запускает проект «Кто лучше?», чтобы найти профессионалов Новосибирска. Каждую неделю мы будем проводить голосование за самых выдающихся врачей, учителей, барменов, парикмахеров и мастеров разного профиля. Таким образом мы вместе с вами определим самых достойных, по мнению горожан, специалистов в своей сфере и узнаем, кого жители Новосибирска любят больше всего.

В первом опросе мы решили узнать имена педиатров, которых маленькие пациенты и их родители полюбили за профессионализм и чуткость. Кандидатов для опроса вы сами выдвигали в нашем телеграм-канале, прислав данные более 70 кандидатов. Теперь вы можете выбрать лучшего и проголосовать в опросе ниже.

Условия голосования:

  • Вы можете проголосовать как за одного, так и за нескольких специалистов (поставьте галочки рядом с нужными именами и нажмите синюю кнопку «Проголосовать»);
  • Опрос завершится в среду, 8 февраля, в 23:00;
  • Итоги мы подведем в четверг, 9 февраля, и опубликуем их на сайте НГС и в телеграм-канале;
  • Победителями станут три участника, которые наберут больше всех голосов. Накрутка в конкурсе запрещена.

Для удобства список составлен в алфавитном порядке по фамилиям специалистов. Некоторых кандидатов пришлось исключить из опроса, потому что редакция не нашла о них информации в открытых источниках. Желаем удачи, и знайте, если вы уже попали в этот список, то новосибирцы вам благодарны за здоровье своих детей.

Голосование за следующего специалиста мы запустим уже на этой неделе в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы выдвигать своих кандидатов.

Лучших среди каких профессий вы хотите узнать? Отправляйте свои предложения на почту журналиста НГС Елизаветы Горячевой elizaveta.goryacheva@sholding.ru.

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