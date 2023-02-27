Читатели НГС выбрали массажиста с золотыми руками — публикуем имена тех, кого вы считаете лучшими в Новосибирске

Лучших среди каких профессий вы хотите узнать? Увидели ошибку в фамилии мастера? Отправляйте свои предложения и замечания на почту журналиста НГС Елизаветы Горячевой elizaveta.goryacheva@sholding.ru.



Мы уже опубликовали результаты двух опросов. Смотрите в материалах — топ-10 мастеров маникюра и топ-10 педиатров города по версии читателей НГС.

