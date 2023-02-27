freedom
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 74.71
eur 79.57
Тема дняДо суда дошло дело о гибели детей в пожаре
Все новости
Все новости
Кто лучше?

Читатели НГС выбрали массажиста с золотыми руками — публикуем имена тех, кого вы считаете лучшими в Новосибирске

Мы составили топ-10 специалистов, которых вы сами выдвигали, а после выбирали

2 322

Мы объявляем победителей среди лучших массажистов Новосибирска — выбор сделали читатели

Поделиться

В рамках проекта «Кто лучше?», где вы, дорогие читатели, сами выдвигаете кандидатов, а после выбираете лучших специалистов в определенной сфере, завершилось третье голосование. Вы выбрали массажистов с золотыми руками, которые помогут вылечить недуг или помочь расслабиться после трудного дня.

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи человек, а в нашем телеграм-канале вы назвали имена более 25 кандидатов. Спасибо за обратную связь.

Больше всего голосов набрал Антон Глушко, за него проголосовали 365 человек. Специалист работает в гостинице «Центральная». Поздравляем с победой в народном голосовании НГС!

Второе место занял Андрей Ануфриев — 263 голоса. Как вы отметили в комментариях, массажист работает в клинике «МРТ Альянс». Поздравляем Андрея с заслуженным вторым местом!

Третье место с результатом 262 голоса занял Илья Салявин. Массажиста активно поддерживали в комментариях в наших социальных сетях. По последним данным, Илья работает в центре косметологии и массажа «Селена». Поздравляем специалиста с третьим местом.

Мы также решили включить в материал еще семь врачей, чтобы составить топ-10. Так вы сможете выбрать среди лучших понравившегося вам специалиста.

Инна Логинова — 212 голосов. Инна работает в клинике «Эксперт» на улице Степной, 23.

Лариса Швидко — 180 голосов. Специалист принимает желающих в фитнес-клубе XFIT на Кирова, 23.

Георгий Дроздов — 72 голоса. Георгий работает массажистом в торговом центре «Сан-Сити».

Екатерина Чурикова — 64 голоса. Специалист работает в институте фасциальных оздоровительных технологий на улице Бориса Богаткова, 201/3.

Александр Асеев — 52 голоса. Александр работает в своей одноименной студии по адресу Железнодорожная, 15.

Сергей Дубровский — 31 голос. Сергей принимает в УЗИ-студии на улице Немировича-Данченко, 169.

Екатерина Носарева — 23 голоса. Специалист работает в слоне «Орхидея» на улице Гаранина, 25/1.

Сегодня мы начали собирать кандидатов на звание лучшего стоматолога. Чтобы первыми узнавать тех, за кого мы будем голосовать, — подпишитесь на наш телеграм-канал и присылайте своих кандидатов.

Лучших среди каких профессий вы хотите узнать? Увидели ошибку в фамилии мастера? Отправляйте свои предложения и замечания на почту журналиста НГС Елизаветы Горячевой elizaveta.goryacheva@sholding.ru.

Мы уже опубликовали результаты двух опросов. Смотрите в материалах — топ-10 мастеров маникюра и топ-10 педиатров города по версии читателей НГС.

По теме

МассажМассажистПрофессияЛучший специалист
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter