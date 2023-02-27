Читатели НГС выбрали массажиста с золотыми руками — публикуем имена тех, кого вы считаете лучшими в Новосибирске

В рамках проекта «Кто лучше?», где вы, дорогие читатели, сами выдвигаете кандидатов, а после выбираете лучших специалистов в определенной сфере, завершилось третье голосование. Вы выбрали массажистов с золотыми руками, которые помогут вылечить недуг или помочь расслабиться после трудного дня.
В опросе приняли участие более 1,5 тысячи человек, а в нашем телеграм-канале вы назвали имена более 25 кандидатов. Спасибо за обратную связь.
Больше всего голосов набрал Антон Глушко, за него проголосовали 365 человек. Специалист работает в гостинице «Центральная». Поздравляем с победой в народном голосовании НГС!
Второе место занял Андрей Ануфриев — 263 голоса. Как вы отметили в комментариях, массажист работает в клинике «МРТ Альянс». Поздравляем Андрея с заслуженным вторым местом!
Третье место с результатом 262 голоса занял Илья Салявин. Массажиста активно поддерживали в комментариях в наших социальных сетях. По последним данным, Илья работает в центре косметологии и массажа «Селена». Поздравляем специалиста с третьим местом.
Мы также решили включить в материал еще семь врачей, чтобы составить топ-10. Так вы сможете выбрать среди лучших понравившегося вам специалиста.
Инна Логинова — 212 голосов. Инна работает в клинике «Эксперт» на улице Степной, 23.
Лариса Швидко — 180 голосов. Специалист принимает желающих в фитнес-клубе XFIT на Кирова, 23.
Георгий Дроздов — 72 голоса. Георгий работает массажистом в торговом центре «Сан-Сити».
Екатерина Чурикова — 64 голоса. Специалист работает в институте фасциальных оздоровительных технологий на улице Бориса Богаткова, 201/3.
Александр Асеев — 52 голоса. Александр работает в своей одноименной студии по адресу Железнодорожная, 15.
Сергей Дубровский — 31 голос. Сергей принимает в УЗИ-студии на улице Немировича-Данченко, 169.
Екатерина Носарева — 23 голоса. Специалист работает в слоне «Орхидея» на улице Гаранина, 25/1.
Сегодня мы начали собирать кандидатов на звание лучшего стоматолога. Чтобы первыми узнавать тех, за кого мы будем голосовать, — подпишитесь на наш телеграм-канал и присылайте своих кандидатов.
Лучших среди каких профессий вы хотите узнать? Увидели ошибку в фамилии мастера? Отправляйте свои предложения и замечания на почту журналиста НГС Елизаветы Горячевой elizaveta.goryacheva@sholding.ru.
Мы уже опубликовали результаты двух опросов. Смотрите в материалах — топ-10 мастеров маникюра и топ-10 педиатров города по версии читателей НГС.