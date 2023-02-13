Читатели НГС выбрали лучшего педиатра — им оказался сельский врач

В рамках нашего нового проекта «Кто лучше?», где вы, дорогие читатели, сами предлагаете, а потом выбираете хороших специалистов в какой-то сфере, завершилось первое голосование. Вы выбрали самого профессионального и чуткого педиатра, которому не страшно доверить здоровье ребенка. Публикуем итоги народного рейтинга.
В опросе приняли участие более 9 тысяч человек, вы назвали в нашем телеграм-канале более 70 кандидатов. Мы говорим вам спасибо за обратную связь.
Больше всего голосов получил педиатр из поселка Верх-Тула Мухамедсалимов Аслан Бактыбаевич — его поддержали 1382 человека. В комментариях жители области благодарили Аслана Бактыбаевича за качественное лечение и особенно внимательный подход к каждому ребенку. По последним данным, врач работает в поликлинике Верх-Тулы. Детского врача активно поддерживали в пабликах поселка, желая успехов и победы в нашем народном рейтинге.
На момент подготовки материала связаться с победителем не удалось, хотя его вовсю поздравляют благодарные пациенты. Поздравляем с победой в народном голосовании НГС и ждем обратной связи от врача или его коллег, чтобы отдельно рассказать историю доктора.
Второе место заняла Юшкова Людмила Яковлевна. За нее проголосовали 778 читателей НГС. Стаж педиатра уже 42 года. Педиатр ведет прием в клинике «Главный пациент» на улице Бориса Богаткова.
Поздравляем Людмилу Яковлевну с заслуженным вторым местом!
Третье место среди лучших занял Амарцев Евгений Николаевич — за него проголосовали 719 человек. Принимает пациентов Евгений Николаевич в клинике «Хеликс» на Семьи Шамшиных. Как указано на сайте клиники, стаж врача — более 9 лет.
Поздравляем Евгения Николаевича с третьим местом среди самых лучших!
На этом рейтинг победителей завершен. Но мы также решили включить в материал еще семь врачей, чтобы составить топ-10.
Кириченко Яна Николаевна — 565 голосов. Яна Николаевна принимает в первом отделении педиатрии поликлиники
Болтовская Марина Николаевна — 375 голосов. Марина Николаевна работает в поликлиническом отделении
Николайчук Елена Васильевна — 337 голосов. Елена Васильевна принимает пациентов в детском отделении городской поликлиники
Устименко Марина Григорьевна — 330 голосов. Марина Григорьевна работает в клинике «Санитас» на Вокзальной магистрали.
Шатилова Марина Николаевна — 288 голосов. По последним данным, Марина Николаевна работает в Ордынской ЦРБ.
Кузьмина Наталья Федоровна — 287 голосов. Наталья Федоровна работает в клинике «ПроМедика» на улице Кубовой.
Смакограй Дарья Александровна — 239 голосов. Дарья Александровна принимает пациентов в городской поликлинике
Сегодня, в ближайшее время мы снова начнем собирать имена кандидатов, чтобы выбрать лучшего среди специалистов Новосибирска. Чтобы узнать, кого мы будем выбирать на следующей неделе, — подпишитесь на наш телеграм-канал и присылайте своих кандидатов, когда мы об этом объявим.
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