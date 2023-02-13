Читатели НГС выбрали лучшего педиатра — им оказался сельский врач

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Больше всего голосов получил педиатр из поселка Верх-Тула Мухамедсалимов Аслан Бактыбаевич — его поддержали 1382 человека. В комментариях жители области благодарили Аслана Бактыбаевича за качественное лечение и особенно внимательный подход к каждому ребенку. По последним данным, врач работает в поликлинике Верх-Тулы. Детского врача активно поддерживали в пабликах поселка, желая успехов и победы в нашем народном рейтинге.