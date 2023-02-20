Читатели НГС выбрали лучшего мастера маникюра Новосибирска — публикуем топ-10 профессионалов

В нашем проекте «Кто лучше?», на прошлой неделе, вы, дорогие читатели, предложили более 80 кандидатов за звание лучшего мастера маникюра Новосибирска, а после выбрали десять достойных специалистов. Публикуем итоги второго народного голосования за самого аккуратного, креативного и профессионального мастера маникюра, который сможет сделать ваши ногти лучше.
В опросе приняли участие почти 700 человек, это меньше, чем в голосовании за лучшего педиатра, потому что мы изменили условия участия. Вы прислали нам более 80 кандидатов, спасибо за обратную связь.
Больше всего голосов получила Екатерина Гладышева, за нее проголосовали 120 человек. Как написали читатели в телеграм-канале, когда предлагали кандидатов, мастер маникюра принимает в салоне красоты «Марлен» на улице Писарева, 53. Поздравляем с победой в народном голосовании НГС и желаем вам дальше радовать жителей города ухоженными ноготочками!
Второе место заняла Людмила Ахматова с небольшим отрывом в 4 голоса. За мастера маникюра проголосовали 116 человек. Специалист принимает в торговом центре «Золотая Нива» в кабинете 236. Поздравляем Людмилу с заслуженным вторым местом!
Третье место среди лучших заняла Ксения Русалимова, за нее проголосовали 98 человек. Специалист работает в салоне красоты «Марлен» по адресу Красный проспект, 57.
На этом рейтинг победителей завершен. Но мы также решили включить в материал еще семь мастеров, чтобы составить топ-10.
Кристина Веснина — 83 голоса, мастер работает в салоне красоты Street по адресу Богдана Хмельницкого, 13.
Ольга Косолапова — 77 голосов, по данным читателей НГС, мастер принимает клиентов в студии New you по адресу Максима Горького, 39.
Наталья Конькова — 42 голоса. Специалист работает в бизнес-центре «Омега-06» по адресу Линейная, 114 в кабинете №3.
Вероника Батова — 33 голоса, мастер маникюра принимает клиентов в салоне красоты 2М в многофункциональном комплексе «Сан Сити».
Алина Синельникова — 31 голос, специалист работает в ногтевой студии Nails bar на улице Стартовая, 4.
Елена Гулевская — 27 голосов. Мастер маникюра принимает клиентов в маникюрном кабинете My nails Nsk в бизнес-центре по адресу Советская, 64.
Мария Гурьяничева — 25 голосов. Мария, как написали читатели НГС, работает в коттеджном поселке «Березки» в селе Новолуговое.
На прошлой неделе вы выбрали самого чуткого педиатра, им оказался сельский врач. Топ-10 детских врачей — читайте в нашем материале.
На этой неделе вы сможете выбрать лучшего массажиста. Переходите по ссылке ниже и предлагайте своих кандидатов. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить важные новости.
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