Читатели НГС выбрали лучшего мастера маникюра Новосибирска — публикуем топ-10 профессионалов

В опросе приняли участие почти 700 человек, это меньше, чем в голосовании за лучшего педиатра, потому что мы изменили условия участия. Вы прислали нам более 80 кандидатов, спасибо за обратную связь.

Больше всего голосов получила Екатерина Гладышева, за нее проголосовали 120 человек. Как написали читатели в телеграм-канале, когда предлагали кандидатов, мастер маникюра принимает в салоне красоты «Марлен» на улице Писарева, 53. Поздравляем с победой в народном голосовании НГС и желаем вам дальше радовать жителей города ухоженными ноготочками!