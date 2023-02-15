Лучший мастер маникюра. Запускаем голосование за профессионала по ноготочкам

Дорогие читатели, это уже второй опрос проекта «Кто лучше?», в котором мы находим профессионалов Новосибирска. Голосование за профессионалов разного профиля будут проходить каждую неделю. Вы сможете выбрать лучшего среди врачей, учителей, парикмахеров и рассказать о своих любимых специалистах жителям города. Так мы вместе определим самых достойных, по мнению горожан, мастеров в своей сфере и узнаем, кого жители Новосибирска любят больше всего.
Во втором опросе мы решили узнать имена мастеров маникюра, которых вы цените за индивидуальность, стерильность и лучшее качество покрытия. Кандидатов для опроса вы сами выдвигали в нашем телеграм-канале и в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте», прислав данные более 80 человек. Теперь вы можете выбрать лучшего и проголосовать в опросе ниже.
Условия голосования:
- вы можете проголосовать как за одного, так и за нескольких специалистов (поставьте галочки рядом с нужными именами и нажмите синюю кнопку «Проголосовать»);
- голосовать могут только авторизованные пользователи;
- опрос завершится в пятницу, 17 февраля, в 23:00;
- итоги мы подведем в понедельник, 20 февраля, и опубликуем их на сайте НГС и в телеграм-канале;
- победителями станут три участника, которые наберут больше всех голосов. Также мы собираем топ-10 специалистов после опроса;
- накрутка голосов запрещена.
Для удобства список составлен в алфавитном порядке по фамилиям специалистов. К сожалению, некоторых кандидатов пришлось исключить из опроса, потому что вы не оставили фамилию мастера, также нам пришлось убрать отчество специалистов, потому что их указали не ко всем кандидатам. Всем кандидатам желаем удачи, и знайте, если вы уже попали в этот список, то новосибирцы вам благодарны за лучший маникюр.
Голосование за следующего специалиста мы запустим на следующей неделе в нашем телеграм-канале в понедельник. Подписывайтесь, чтобы выдвигать своих кандидатов.
Лучших среди каких профессий вы хотите узнать? Увидели ошибку в фамилии мастера? Отправляйте свои предложения и замечания на почту журналиста НГС Елизаветы Горячевой
На прошлой неделе вы проголосовали за лучшего педиатра. Первое место в опросе занял сельский врач, топ-10 врачей Новосибирска, по мнению читателей НГС, — читайте в нашем материале.