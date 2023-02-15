Лучший мастер маникюра. Запускаем голосование за профессионала по ноготочкам

Для удобства список составлен в алфавитном порядке по фамилиям специалистов. К сожалению, некоторых кандидатов пришлось исключить из опроса, потому что вы не оставили фамилию мастера, также нам пришлось убрать отчество специалистов, потому что их указали не ко всем кандидатам. Всем кандидатам желаем удачи, и знайте, если вы уже попали в этот список, то новосибирцы вам благодарны за лучший маникюр.