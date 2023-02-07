Огонь в пятки: опасный симптом, который часто путают с усталостью ног — как понять, стоит ли бежать к врачу

Причиной неприятных ощущений может быть аллергия на материалы, из которых изготовлены носки, чулки, обувь или даже напольное покрытие.

Также это распространенный симптом заболеваний сосудов: тромбофлебита, варикоза, эндартериита, вегетативной дисфункции и некоторых видов атеросклероза.

Варикозная болезнь — это патологическое расширение подкожных вен на ногах. Оно сопровождается несостоятельностью клапанов и нарушением кровотока. Термин «варикоз» происходит от латинского varix — «вздутие».