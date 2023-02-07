Огонь в пятки: опасный симптом, который часто путают с усталостью ног — как понять, стоит ли бежать к врачу

В офисе вы часто снимаете обувь под столом, чтобы ноги отдохнули, а только придя домой с удовольствием скидываете эти оковы? Причин может быть несколько — необычно длинная прогулка, неудобная обувь, аллергия или ряд других проблем. Наши коллеги из Wday.ru и редакция Городских порталов узнали, почему «горят» стопы и когда это повод для беспокойства.
Почему горит подошва ног: возможные заболевания
Причиной неприятных ощущений может быть аллергия на материалы, из которых изготовлены носки, чулки, обувь или даже напольное покрытие.
Также это распространенный симптом заболеваний сосудов: тромбофлебита, варикоза, эндартериита, вегетативной дисфункции и некоторых видов атеросклероза.
Варикозная болезнь — это патологическое расширение подкожных вен на ногах. Оно сопровождается несостоятельностью клапанов и нарушением кровотока. Термин «варикоз» происходит от латинского varix — «вздутие».
По словам заместителя главврача по медицинской части поликлиники
Терапевт Наталья Романец добавляет, что возникновению варикозной болезни также способствует склонность к ожирению, запорам, тяжелый физический труд, интенсивные занятия спортом, возраст после 40 лет и беременность.
Заведующий отделением сосудистой хирургии Государственной новосибирской областной клинической больницы, врач — сердечно-сосудистый хирург Игорь Ким замечает, что, как правило, варикозное расширение видно невооруженным глазом:
— Бывает, что появляются жалобы на боли в ногах, отеки, судороги, при этом расширение вен не просматривается. Поэтому основным методом диагностики является ультразвуковое исследование вен. В настоящий момент это золотой стандарт. И при нормальном грамотном подходе этот вид диагностики позволяет ответить на все медицинские вопросы.
Врач — травматолог-ортопед Андрей Дедюрин добавляет, что причиной жжения стоп может быть грибок и бактериальные инфекции, плоскостопие, сахарный диабет и подагра.
Подагра — самостоятельное заболевание, которое возникает при нарушении метаболизма мочевой кислоты. Это расстройство обмена веществ, проявляющееся накоплением мочевой кислоты в организме и формированием отложений (уратов) этого вещества в суставах и почках.
— Ранее подагру не без оснований называли «болезнью богатых людей». В связи с тем, что у этих людей были определенный рацион питания в сочетании с активным употреблением алкоголя, малоподвижный образ жизни, ведущий к ожирению, гипертонии, болезням почек и сахарному диабету. А также наследственная предрасположенность, передающаяся в поколениях, — рассказывал для NGS.RU инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков. Наиболее часто подагра впервые проявляется у мужчин в 40–50 лет, у женщин — после 60 лет.
Как правило, клинические проявления подагры — это внезапно возникающие боли в суставах, причем несимметричные. Чаще всего поражается большой палец стопы.
— Боль нарастает быстро, становится нестерпимой, отмечается резкая болезненность пораженного сустава, даже при легком дотрагивании. Сустав отекает, кожа над ним краснеет. Движения в пораженном суставе в приступный период невозможны. Повышается температура тела, отмечается слабость, потливость. Реже поражаются суставы кисти, лучезапястный, коленный, локтевой суставы. Крупные суставы первыми в процесс не вовлекаются, — объясняет Андрей Поздняков.
Эти симптомы могут сохраняться до 2 недель, затем всё проходит, и функции сустава восстанавливаются. Но, как правило, в течение года возникает рецидив. Повтор типичной картины является одним из основных диагностических критериев подагры.
— При хроническом течении заболевания в процесс вовлекаются несколько суставов, на них образуются тофусы — скопления кристаллов мочевой кислоты, располагающиеся подкожно, чаще около суставов, — добавляет Андрей Поздняков.
Чувство, что стопы пылают огнем, также могут вызывать недостаток витаминов, особенно принадлежащих к группе В, беременность или банально — неудобная, тесная обувь.
Что делать?
Боль в стопах может возникать на фоне проблем с опорно-двигательным аппаратом. Эксперт советует получить консультацию в ортопедическом салоне, как правило, там проводят бесплатную диагностику стоп, после чего предлагают изготовить индивидуальные стельки.
— Плоскостопие может быть вызвано другим заболеванием, поэтому, чтобы не пропустить осложнения, нужно записаться на прием к хирургу. Пока нет возможности обратиться в поликлинику, облегчить состояние поможет массаж стоп: одной рукой обхватите сустав большого пальца, другой — мизинца. Начинайте массировать пальцы круговыми движениями по направлению друг к другу, как бы создавая С-образную дугу. Поможет катание скалки или мяча. В это время работают мелкие суставы, мышцы, укрепляются связки, — советует травматолог-ортопед Андрей Дедюрин.
Почему болят ноги по утрам и когда это признак опасного заболевания
По словам врача — ортопеда-травматолога и хирурга Владимира Цуканова, провоцировать боль в ногах по утрам могут внешние факторы — например, травмы, неправильно подобранная обувь, длительное хождение накануне или неудобная поза. Также есть внутренние факторы, которые могут стать причиной таких болей, — это ухудшение кровообращения, повреждение нервов, развитие воспалений и инфекции.
Утренняя боль в ногах может указывать на артрит или артроз. При этих недугах могут болеть стопы, икры, пальцы на ногах. Журналисты 76.RU спросили у врача-ревматолога Ярославской областной клинической больницы Надежды Плешковой, как человеку понять, что у него развивается артроз.
— В основном это болевой синдром, характерный для артроза. Он связан с механической нагрузкой. Проще говоря — боль, возникающая при движении. Ограничение движений, стартовые боли — это когда человек встает и делает первые шаги с болью. Утренняя скованность продолжительностью не больше 30 минут характерна для остеоартроза. Вообще нужно больше насторожиться при суставном синдроме у молодых. Это воспалительное поражение суставов, требующее активной терапии. Молодые люди в основном не страдают остеоартрозом, а поражение суставов носит другой характер, — говорит врач.
Также эксперт объяснила, чем отличаются артроз и воспалительные поражения суставов.
— Артрит — это воспалительное поражение суставов. Оно требует лечения, потому что при отсутствии терапии может привести к утрате функции сустава. Это такие заболевания, как псориатический артрит, анкилозирующий спондилит, ревматоидный артрит, подагра. Эти заболевания чаще всего системные, то есть они поражают не только суставы, но и другие системы организма. Обычно в этом процессе задействован весь организм, потому что они носят аутоиммунный характер. Либо метаболический, как подагра, — отмечает эксперт.
По опыту врача-ревматолога, стоит переживать, если у вас боль воспалительного характера. Воспалительную боль характеризует утренняя скованность, когда человек утром встает и час, два, три, а кто-то — целый день, не может расходиться. Когда суставы припухают, поражаются суставы нехарактерных для остеоартроза локализаций. Скажем, лучезапястные, локтевые, плечевые суставы. Эти локализации не очень характерны для остеоартроза, поэтому, когда они поражаются, нужно задуматься именно о воспалительном поражении сустава и обратиться за консультацией к ревматологу. Иначе могут начаться необратимые деформации.
— Сейчас таких пациентов не бывает, но в начале моей деятельности приходили люди с такой степенью деформации суставов, что не могли держать чашку, ложку, застегнуть пуговицу. Это очень плохая прогностическая ситуация, когда человек сам не может себя обслужить и ему требуется посторонняя помощь. Чем быстрее люди обращаются за помощью, тем лучше прогноз. Потому что, например, на постановку болезни Бехтерева в мире, не только в нашей стране, в среднем требуется от восьми до десяти лет. То есть люди ходят с диагнозом «остеохондроз», лечатся от него, а к нам приходят уже на той стадии, когда позвоночник выглядит как бамбуковая палка и лечить там практически нечего, когда человек уже стал инвалидом, — предупреждает эксперт.
Как устранить утренние боли в ногах?
При частых утренних болях в ногах эксперты советуют придерживаться нескольких простых рекомендаций. А именно — подобрать удобную обувь, укреплять кости, для чего включать в рацион продукты, богатые кальцием, укреплять суставы, занимаясь лечебной физкультурой, и, конечно, удерживать вес в пределах нормы.
— Лишний вес — однозначно одна из причин развития артроза. Суставы нижних конечностей — одна из локализаций поражения, так как ожирение — один из провоцирующих факторов и для других болезней. Например, неумеренность в еде может быть толчком к развитию подагры — тоже малоприятного метаболического заболевания, — заключает Надежда Плешкова.
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