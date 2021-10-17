Хрустят кости? Дело в еде! Мы узнали, какие продукты навредят вашим суставам

В копилку газированных страданий, на дне которой уже есть, например, ожирение и инсульт, можно добавить проблемы с суставами.



— Распространенными ингредиентами таких напитков являются ортофосфорная кислота и кофеин, — говорит врач-диетолог Елена Лапшина. — Эти вещества активно препятствуют нормальному усвоению кальция в организме человека. При частом употреблении газировки появляется риск уменьшения плотности костной ткани в тазобедренных суставах. Большое количество кофеина, приблизительно 300 мг , влияет на значительную потерю костной массы. Более простыми словами, сладкий газированный напиток в прямом смысле слова вымывает кальций из суставов организма. Людям с заболеванием остеопороза пить газировку остро противопоказано.



Елена Лапшина — врач-диетолог, врач 1-й категории.

Также эксперты установили: чем больше человек потребляет газировки, тем больше вреда он приносит своим коленям. Ученые из госпиталя Бриэма и Женской больницы в Бостоне исследовали 2149 пациентов, у которых был диагностирован остеоартрит. В начале исследования они ответили на вопрос врачей о том, какие напитки они часто употребляют. Состояние пациентов вновь изучалось через год, два, три и четыре — чтобы проследить, как прогрессирует заболевание. Медики также измеряли вес пациентов.

