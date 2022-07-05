«Ощущение, что по мне проехал трактор»: как живет женщина с «заболеванием стариков» — им часто страдают молодые

За год до этого Мария познакомилась со своим будущим супругом.



— Мы решили пожениться. Помню, на свадьбе был конкурс, гости пытались украсть у меня туфлю. Когда они стягивали ее с опухшей ступни, я практически теряла сознание от боли, — вспоминает она.

В 21 год Мария переехала в Москву к мужу и стала пытаться жить нормальной жизнью, даже устроилась на работу. Но вскоре ей пришлось уволиться, ведь никуда дальше своей квартиры наша героиня не могла выйти из-за физических ограничений.

— По утрам долго лежала в кровати, ждала, когда пройдет скованность. Пришлось уволиться, потому что не могла физически выполнять обязанности, даже просто заполнять бумаги. Представьте: вы с трудом переходите из комнаты в комнату, не в силах держать в руках ложку, вилку, зубную щетку, карандаш — от боли пальцы просто разжимаются. Супруг помогал мне одеться, застегнуть пуговицы, воспользоваться туалетом, — вспоминает она.