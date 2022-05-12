Весила всего 17 кг. Как сегодня выглядит победившая страшную анорексию Кристина Корягина — фото до и после

В 2016 году девушка, которая на тот момент весила 24 кг, вместе с еще одной жительницей Барнаула стала героиней программы «Пусть говорят» на Первом канале. Именно там ей сказали: «Ты можешь умереть». И лишь тогда она осознала всю катастрофичность ситуации.

Спустя неделю после передачи Кристина вместе с мамой отправилась в Нижний Новгород на экстренное лечение у психотерапевта Яна Голанда. После она наладила рацион питания, а также занялась своим ментальным здоровьем. В 2018 году Корягина вновь посетила программу «Пусть говорят», где встретила родственную душу. Ее историей заинтересовалась звезда «Дома-2» Мария Кохно, которая тоже пережила эту болезнь и смогла победить ее.

Что с ней сейчас

Все эти годы Кристина продолжала заниматься как физическим, так и психологическим здоровьем, и ее усилия принесли свои плоды.

— Без реабилитации никак. У меня все органы до сих пор не восстановлены нормально. У меня же инвалидность бессрочная, с 2019 года. Но это всё из-за питания плохого. Вес, конечно, не такой, как должен быть, но он увеличился, и значительно. Я не люблю называть цифры, но скажу одно — я набрала. Нужно минимум 45 кг, но до 45 я еще не дошла. Нужно и зубы восстанавливать, и много чего… у меня образовалась опухоль слюнной железы, и в ноябре будет операция. И радуюсь, и страшно. Стараюсь наслаждаться жизнью по максимуму, — рассказала Кристина в интервью телеграм-каналу «Изнанка. Женщины».