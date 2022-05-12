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Истории

Весила всего 17 кг. Как сегодня выглядит победившая страшную анорексию Кристина Корягина — фото до и после

Девушка выиграла в схватке со смертельной болезнью. Она уверена, что сможет вести нормальную жизнь

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Слева фото Кристины с весом 24 килограмма, справа — как она выглядит сейчас

Слева фото Кристины с весом 24 килограмма, справа — как она выглядит сейчас

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За историей этой девушки вот уже несколько лет с замиранием сердца следит вся страна. Жительница Барнаула Кристина Корягина с юных лет страдает анорексией, ее минимальный вес во взрослом возрасте был всего... 17 килограммов. Недавно стало известно, что в лечении Кристины наметилась положительная динамика — она начала набирать здоровый вес. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили ее историю.

«Всё из-за перфекционизма»

Анорексия пришла в жизнь Кристины в 11-м классе, именно тогда вес девушки начал впервые стремительно падать. Корягина сильно нервничала из-за ЕГЭ и вступительных экзаменов. Однако даже после поступления в университет стресс продолжился. Всё из-за перфекционизма, она всегда стремилась учиться только на отлично, много времени посвящала подготовке к занятиям и часто забывала элементарные вещи, например поесть. Красный диплом девушка в итоге получила, но какой ценой. Анорексия прогрессировала, а к моменту выпуска из университета Кристина уже не смогла работать по состоянию здоровья. Жительница Барнаула весила всего лишь 17 кг, из-за чего у нее, естественно, возникло немало проблем со здоровьем. Дошло до того, что врачи не могли найти сердце Кристины во время обследования.

В 2016 году девушка, которая на тот момент весила 24 кг, вместе с еще одной жительницей Барнаула стала героиней программы «Пусть говорят» на Первом канале. Именно там ей сказали: «Ты можешь умереть». И лишь тогда она осознала всю катастрофичность ситуации.

Спустя неделю после передачи Кристина вместе с мамой отправилась в Нижний Новгород на экстренное лечение у психотерапевта Яна Голанда. После она наладила рацион питания, а также занялась своим ментальным здоровьем. В 2018 году Корягина вновь посетила программу «Пусть говорят», где встретила родственную душу. Ее историей заинтересовалась звезда «Дома-2» Мария Кохно, которая тоже пережила эту болезнь и смогла победить ее.

Что с ней сейчас

Все эти годы Кристина продолжала заниматься как физическим, так и психологическим здоровьем, и ее усилия принесли свои плоды.

— Без реабилитации никак. У меня все органы до сих пор не восстановлены нормально. У меня же инвалидность бессрочная, с 2019 года. Но это всё из-за питания плохого. Вес, конечно, не такой, как должен быть, но он увеличился, и значительно. Я не люблю называть цифры, но скажу одно — я набрала. Нужно минимум 45 кг, но до 45 я еще не дошла. Нужно и зубы восстанавливать, и много чего… у меня образовалась опухоль слюнной железы, и в ноябре будет операция. И радуюсь, и страшно. Стараюсь наслаждаться жизнью по максимуму, — рассказала Кристина в интервью телеграм-каналу «Изнанка. Женщины».

Так Кристина выглядела до реабилитации

Так Кристина выглядела до реабилитации

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Как отмечает сама девушка, ей очень помогли занятия с психологом. Сейчас прогресс налицо. Конечно, для ее возраста и роста вес всё еще критически мал, но процесс реабилитации может длиться годами. Кристина начала работать, но пока из дома. Она — помощник арбитражного управляющего в сфере банкротства, девушку увлекает юриспруденция.

Кристина твердо уверена, что сможет вести нормальную жизнь здорового человека

Кристина твердо уверена, что сможет вести нормальную жизнь здорового человека

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«У тебя точно будет больной ребенок»

Недавно мы писали еще одну подобную историю со счастливым концом. На пике болезни Маргарита весила 39 килограммов при росте в 180 сантиметров. Но вопреки всему девушка смогла выкарабкаться, забеременеть и родить здорового ребенка.

— У меня всё началось шесть лет назад с нервной анорексии из-за несостоявшегося брака. Я очень сильно переживала. Практически ничего не ела. Чтобы как-то переключиться, стала заниматься в спортзале как сумасшедшая. Тренировалась минимум шесть раз в неделю. На групповые тренировки не ходила, а занималась серьезно в спортзале. Потом съедала грейпфрут, который является жиросжигателем. На фоне стресса, маленького количества еды, больших нагрузок я сама себя довела. В итоге нервная анорексия переросла в классическую. Пик наступил через два года. Меня ударило очень жестко. У меня был отказ от еды, отказ от сна, перепады настроения, — делилась Маргарита с редакцией НГС.

Девушка вспоминает, что для нее толчком к лечению стал разговор с мамой на тот момент ее молодого человека, с которой они были очень близки. Она сказала Маргарите такую фразу: «Я прочитала про твой диагноз. У тебя 100% будет больной ребенок, лучше тебе никогда не рожать». Девушка положила трубку и подумала: «У меня будет больной ребенок? Да у меня будет самый лучший ребенок». И Маргарита начала потихоньку, через силу питаться, например две печеньки «Малышок» и баночку детского питания. Но самой справиться с этой болезнью невозможно, девушка смогла побороть недуг только с помощью врачей.

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