«Я думала, что у меня нет части мозга». Как живет и строит карьеру красотка с рассеянным склерозом

Модель с рассеянным склерозом возглавила модельную школу в Новосибирске
Сибирячке Анастасии Фатьяновой 24 года. Прошлым летом она узнала о непростом диагнозе — врачи диагностировали у нее рассеянный склероз. Сейчас Настя работает директором модельной школы, иногда сама принимает участие в съемках и собственным примером вдохновляет учениц. Как девушка живет с такой болезнью и легко ли ей дается руководство школой — читайте в нашем репортаже.
Мы сняли сюжет про Анастасию. Девушка откровенно рассказала, как оказалась в модельном бизнесе, сколько денег получила за первую съемку и как узнала о непростом диагнозе.
Видео: Антон Дигаев
Работа официанткой и первый заработок на съемках
Еще в школьные годы Анастасия заметила, что на фотографиях, по ее мнению, она получается лучше, чем выглядит в жизни. Тогда она много экспериментировала, любила снимать людей на зеркалку, да и сама много фотографировалась, придумывала себе разные образы.
В 18 лет после неудачной попытки поступить в театральное Настя пошла работать официанткой. Примерно тогда же ее фотографии заметил скаут модельного агентства и пригласил на обучение. С тех пор девушка начала сама себе искать заказы — и сначала это были бесплатные съемки для пополнения портфолио.
— Первая коммерческая съемка у меня вообще вышла очень забавной. Меня пригласили сняться для каталога одежды, я думала, это опять TFP, то есть бесплатно, и когда мне после съемки вручили пять тысяч, я спросила: «А что это?» Заказчица говорит: «Это оплата за съемку, я же писала, что это оплачиваемо». Я удивилась, но деньги, конечно, взяла, обрадовалась и поняла, что на этом можно еще и зарабатывать.
Без «вышки», но при деле
В подростковом возрасте у Насти было много комплексов, и занятие моделингом помогло их побороть.
— Лет до 13–14 у меня срастались брови, и бабушка была против того, чтобы я их выщипывала, говорила мне: «Ты выщипываешь свое счастье», — смеется девушка. — Но потом здравый смысл взял надо мной верх, и я всё-таки выщипала брови. Были и другие комплексы — я была высокой, слишком худощавой, мне не нравились мой нос, подбородок, казалось, что я вся какая-то не такая. Я носила челку, которая кудрявилась, это выглядело ужасно. В модельном бизнесе моя самооценка начала расти. Я считаю, что даже без дальнейшего продвижения в этой сфере модельная школа девочкам нужна для поднятия самооценки в принципе, — лично мне это помогло.
Семья к выбору Насти отнеслась положительно — в модельном Анастасию взяли на бюджет, она зарабатывала на основной работе, и занятия ей не мешали. Единственное — высшее образование девушка так и не получила.
— Мама очень хотела, чтобы я получила высшее образование — она сама образованный человек, и у меня все в семье с высшими образованиями, и тут такая я. Сначала пыталась поступать в театралку — не поступила, потом семья всё-таки настояла на том, чтобы я обучалась в НГУ, но там тоже не задалось, и я в итоге решила развиваться в модельном бизнесе.
Была главной претенденткой на место директора
В модельную школу Scout Model Group Анастасия попала спустя несколько лет работы моделью. До этого она преподавала в детских модельных агентствах Новосибирска. Весной 2019 года знакомая фотограф рекомендовала Настю тогдашнему руководителю в качестве преподавателя фотопозирования и дефиле.
— Я пришла, мы познакомились, подружились, и я начала преподавать. Буквально через пару месяцев Мария (директор школы на тот момент) поехала в Сочи, чтобы открыть там другой филиал школы, а я осталась тут в качестве директора. Меня сразу рассмотрели на эту должность, потому что я изначально организовывала девочкам разные съемки, показы, в общем, активно их продвигала. Обычно у директоров есть испытательный срок — первый месяц, и там фиксированная заработная плата без процентов, а тут получилось так, что у меня первая зарплата была с процентами, потому что я выполнила все пункты плана.
Позже, когда встал вопрос о поиске нового директора, Настя сразу же стала главной претенденткой на это место — она работала с открытия новосибирского филиала, нравилась главному директору сети школ и в итоге получила эту должность.
Когда узнала о болезни, то думала прыгнуть с моста
О том, что она теперь — директор модельной школы, Анастасия узнала уже в больнице — девушка попала туда с подозрением на рассеянный склероз.
Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Заболевание в основном возникает в молодом возрасте (15–40 лет). Особенностью болезни является одновременное поражение нескольких различных отделов нервной системы, что приводит к появлению у больных разнообразных неврологических симптомов.
Изначально специфических симптомов не было, но она всегда быстро утомлялась, периодически кружилась голова. Из-за повышенного уровня гормона пролактина врач-эндокринолог направил ее на МРТ, где у нее обнаружили очаги демиелинизации. Потом сделали еще одну МРТ, должны были сравнить их, но, видимо, не сравнили, так как не нашли изменений, при том, что они там были.
— Я пошла к иммунологу, мне назначили иммуностимуляторы, и там мой мозг уже конкретно подразъелся. Дальше у меня стало двоиться в глазах. Потом мне сделали третью МРТ. Самым трагичным для меня стал именно этот момент, когда я прочла в заключении, что появилось очень много очагов и большая часть мозга разъедена. Я была в большом потрясении. Шла по улице, как уже потом обнаружила, в бахилах, смотрела в никуда и думала о том, что у меня нет части мозга... Я даже хотела прыгнуть с моста, идя по нему. Слава богу, там были люди, и я этого не сделала. Какой-то мужчина увидел, что я стою с грустным видом, плачу и смотрю вдаль, проводил меня до конца моста, потом меня встретили муж и подруга на машине, забрали и немного успокоили.
Когда Насте стало совсем плохо, она вызвала скорую, и ее увезли в городскую больницу, где сделали пункцию и уже после выписки подтвердили диагноз. В больнице ей прокапали гормоны, после этого стало получше, исчезло двоение в глазах. Самочувствие всё это время было неважным, однако, узнав о своем назначении, Настя начала вовсю активничать.
— Я уже пыталась вовсю директорствовать, — смеется Анастасия. — Начала договариваться с фотографами, заказчиками, продвигала девчонок, сама отпрашивалась, бегала на показы и съемки. То есть я лежу сначала под капельницей, потом отпрашиваюсь, бегу на показ. Меня часто звали, были интересные заказы, и я думала: «Ну, что я буду пропускать, надо сбегать».
Но помимо восторга Настя испытывала и замешательство:
— Я думала, что не заслужила, не достойна пока быть директором, так как раньше такого опыта не было. Но я работаю, стараюсь, делаю всё возможное. Мои девочки уже много где снимались, и у нас постоянно какая-то движуха в модельном агентстве.
Были мысли и о том, что повышение совпало с попаданием в больницу.
— Казалось, что Бог что-то отбирает, что-то дает взамен. Значит, всё это нужно в моей жизни, я должна это преодолеть и как-то жить дальше. Мне всё равно, я считаю себя здоровым человеком, да, мне иногда становится хуже, но это не мешает вести активный образ жизни и работать. Работа, наоборот, избавляет меня от плохих мыслей. Вот когда я остаюсь одна и занимаюсь самокопанием, мне становится хуже, грустнее, я погружаюсь в свои мысли, это просто невыносимо, поэтому уж лучше быть занятой по максимуму.
Научилась ставить уколы себе в живот
Диагноз подтвердился уже после выписки из больницы — оттуда позвонили Настиной маме и сообщили результаты пункции, а та следом набрала номер дочери. В тот момент с ней была фотограф Аня, ныне штатная сотрудница модельной школы, которая успокоила и очень поддержала Настю.
После выписки девушке назначили препарат «Плегриди». Его приходится колоть самой себе в жировую ткань на животе, и поначалу Насте было очень страшно делать это.
— В первый раз у меня была сильная паника, меня уже грозились выгнать из кабинета, говорили, что игла перестанет быть стерильной. И я всё-таки сквозь слезы, сквозь скрежет зубов поставила себе в живот укол, и — боже мой, это было не больно! Со временем привыкла, и всё равно каждый раз я себя перебарываю, когда ставлю укол. После него на животе появляются ужасные красные круги, которые затем превращаются в синяки. Потом примерно сутки у меня держится гриппоподобный синдром — все симптомы, как при гриппе, чувствую себя ужасно, обычно провожу это время дома, никуда не хожу. Но потом всё проходит, и следующие две недели, до следующего укола, я чувствую себя гораздо лучше.
Настя шутит, что порой использует состояние своего здоровья в личных целях:
— Допустим, если я еду в общественном транспорте, то могу не уступать место людям, говорю: «У меня рассеянный склероз», и все отстают от меня. Если кто-то из близких меня достает, обижает, я говорю, что мне нельзя нервничать, и меня все оставляют в покое. Так что есть и плюсы, — улыбается Анастасия. — На самом деле всё намного лучше и спокойнее, чем я думала изначально. Мне казалось, что ухудшение произойдет сразу же, но у меня очень долго держится состояние ремиссии, возможно, благодаря препарату.
Всё не зря
Работа директора заключается в том, чтобы всегда быть на связи, налаживать связи с заказчиками, продвигать своих учениц.
— Я постоянно на телефоне, с кем-то разговариваю, предлагаю девочек везде, где только можно, ищу заказы, звоню сама в шоурумы и так далее. Не всегда там, конечно, требуются модели именно на коммерческой основе, но я, что могу, делаю. Но в моей жизни есть не только работа, я еще успеваю быть относительно примерной домохозяйкой, готовлю вкусности мужу, еще у нас есть кот и собака, ими занимаюсь, плюс иногда сама работаю моделью.
Анастасия, другие преподаватели и воспитанницы модельной школы — это настоящая семья. Как директор и учитель Настя заботится о девочках не только как об ученицах, но и как о людях, личностях.
— Мы очень дружны с девчонками, при встрече обнимаемся, болтаем. Многие девочки пришли неуверенными в себе, а в дальнейшем прямо загорелись фотографией и в целом этим бизнесом, многие поверили в себя. Когда я читаю отзывы, слушаю слова благодарности от девочек, то понимаю, что всё не зря, и что даже если я когда-нибудь и умру, на моих похоронах будет много-много моих девчонок, и всё равно всё будет отлично, самое главное, чтобы меня еще красиво одели и накрасили, ну, это я уже, конечно, сильно на будущее загадываю, — смеется Анастасия.
Настя верит в будущее своей модельной школы и делает всё возможное для ее развития.
— В Новосибирске очень много дизайнеров и шоурумов. Да, конечно, очень большая конкуренция по модельным агентствам, и есть «старички», которые уже прям укоренились, устоялись. Мы — новая модельная школа, поэтому надо быть в гуще событий, постоянно куда-то бежать, кому-то писать, чтобы что-то получилось. Надеюсь, мы дальше будем процветать.
Твои комплексы — это и есть ты
Свои комплексы Анастасия смогла побороть, в том числе благодаря работе. Она сумела разглядеть себя, свою красоту и превратить недостатки в достоинства. Теперь она учит этому своих воспитанниц.
— Комплексы имеют место быть даже у человека, который уже чего-то добился и что-то из себя представляет, и их скорее нужно принять, понять, что они часть тебя, и это даже не комплексы, это просто ты. Да, это может раздражать тебя, но без этого ты уже не будешь собой. Если что-то очень сильно в себе раздражает, тебе это мешает, сначала стоит попробовать превратить это в изюминку, в том числе в своей работе моделью. Если не поможет, можно сделать пластику. Но лучше не стоит — надо всё-таки любить себя такой, какая есть. У нас даже девочки маленького роста иногда работают и участвуют в съемках, вообще рост — это не главный критерий, особенно для работы по каталогам и в Новосибирске. Для загранки — да, рост очень важен. А у нас, например, вполне успешно работает девочка с ростом 163 сантиметра.
Еще в детстве Настя любила смотреть шоу «Топ-модель по-американски» и немножко завидовала его участницам. Теперь же она сама может давать авторитетные советы не хуже знаменитой Тайры Бэнкс.
— Я стараюсь заниматься тем, чем хочу, и не делать того, что мне делать не хочется, общаюсь с теми людьми, которые мне исключительно приятны, а с теми, кто неприятен, общаюсь по минимуму, — улыбается Анастасия. — Но приходится общаться с разными людьми, не все приятны в общении. И даже если на меня реагируют с агрессией, я просто смотрю на них спокойно и стараюсь переманить на свою сторону теплоты и мягкоты.
Еще три истории о сильных духом жителях Новосибирска
25-летняя Юлия Саламатина стала моделью, несмотря на инвалидность и слова врачей, что она никогда не сможет жить и работать среди обычных людей (они даже предлагали родителям отдать маленькую Юлю в интернат). Вы только посмотрите, в какую красотку выросла эта девушка!
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