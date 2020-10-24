«Я думала, что у меня нет части мозга». Как живет и строит карьеру красотка с рассеянным склерозом

Когда узнала о болезни, то думала прыгнуть с моста



О том, что она теперь — директор модельной школы, Анастасия узнала уже в больнице — девушка попала туда с подозрением на рассеянный склероз.



Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Заболевание в основном возникает в молодом возрасте (15–40 лет). Особенностью болезни является одновременное поражение нескольких различных отделов нервной системы, что приводит к появлению у больных разнообразных неврологических симптомов.

Изначально специфических симптомов не было, но она всегда быстро утомлялась, периодически кружилась голова. Из-за повышенного уровня гормона пролактина врач-эндокринолог направил ее на МРТ, где у нее обнаружили очаги демиелинизации. Потом сделали еще одну МРТ, должны были сравнить их, но, видимо, не сравнили, так как не нашли изменений, при том, что они там были.



— Я пошла к иммунологу, мне назначили иммуностимуляторы, и там мой мозг уже конкретно подразъелся. Дальше у меня стало двоиться в глазах. Потом мне сделали третью МРТ. Самым трагичным для меня стал именно этот момент, когда я прочла в заключении, что появилось очень много очагов и большая часть мозга разъедена. Я была в большом потрясении. Шла по улице, как уже потом обнаружила, в бахилах, смотрела в никуда и думала о том, что у меня нет части мозга... Я даже хотела прыгнуть с моста, идя по нему. Слава богу, там были люди, и я этого не сделала. Какой-то мужчина увидел, что я стою с грустным видом, плачу и смотрю вдаль, проводил меня до конца моста, потом меня встретили муж и подруга на машине, забрали и немного успокоили.