«Ты же труп, как ты ходишь». История девушки, которая победила анорексию и родила здоровую дочку

Сначала меня не взяли. У меня было давление 30/27 и вес 42 килограмма. Я могла умереть в любой момент. Мне много раз измеряли давление и не верили, что я могу быть живой с такими показателями. Говорили: «Ты же труп, как ты ходишь?»

Я ушла в слезах, уехала домой. Но понимала, что сама не справлюсь. Вскоре я позвонила туда снова и стала просить: «Мне очень нужна помощь, я не хочу умирать». Меня приняли с одним условием, что я не буду отказываться от еды, от лекарств и полностью доверюсь врачам, либо меня переведут в психиатрическую больницу.

В клинике я пролежала с марта по середину мая. И еще до сентября была на дневном стационаре. Это были ужасные полгода, практически не помню их. Не помню начало лечения, потому что первые дни меня прокапывали, чтобы я спала. Потом были психотропные препараты, и на них я была абсолютным эмоциональным импотентом — не ревела, не смеялась, не чувствовала ничего, будто меня заблокировали.



На меня показывали пальцем на улице

У нас не умеют реагировать на анорексию. Это был самый сложный период. На меня показывали пальцем на улице.