Всегда грустная: как выглядит девушка, которая ни разу в жизни не улыбалась, — она стала моделью, несмотря на редкую болезнь

Если человек не похож на других, в жизни его ждет много серьезных испытаний. Так и случилось с необычной девушкой из Новой Зеландии, которая никогда не улыбается. У нее редкое заболевание, которое принесло ей много страданий — как физических, так и моральных. Wday.ru публикует грустную историю Тайлы со счастливым концом.

Девушка, которая не умеет улыбаться

24-летняя Тайла Клемент из Новой Зеландии родилась с синдромом Мебиуса. Тайла не может поднять уголки рта в улыбке, нахмурить брови и пошевелить верхней губой.