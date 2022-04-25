Всегда грустная: как выглядит девушка, которая ни разу в жизни не улыбалась, — она стала моделью, несмотря на редкую болезнь

Если человек не похож на других, в жизни его ждет много серьезных испытаний. Так и случилось с необычной девушкой из Новой Зеландии, которая никогда не улыбается. У нее редкое заболевание, которое принесло ей много страданий — как физических, так и моральных. Wday.ru публикует грустную историю Тайлы со счастливым концом.
Девушка, которая не умеет улыбаться
24-летняя Тайла Клемент из Новой Зеландии родилась с синдромом Мебиуса. Тайла не может поднять уголки рта в улыбке, нахмурить брови и пошевелить верхней губой.
Синдром Мебиуса — редкая врожденная аномалия, для которой характерно отсутствие мимики лица. Патология характеризуется параличом лицевого нерва. Основными клиническими проявлениями является ограничение подвижности, косоглазие и различная неврологическая симптоматика.
Считается, что синдром Мебиуса поражает одного из
Людям с таким заболеванием приходится очень непросто. Помимо проблем со здоровьем они сталкиваются с непониманием и непринятием общества. За необычное, всегда грустное выражение лица и неспособность улыбаться Тайлу травили в школе.
Когда Клемент подросла, к ее эмоциональным проблемам добавились еще и физические мучения — в 11 лет девочка перенесла сложнейшую операцию в надежде, что после нее сможет наконец пошевелить лицом. Однако вмешательство не помогло Тайле восстановить мимику.
— Я выглядела так ужасно, что медсестры и мои родители не разрешали мне смотреться в зеркало полторы недели после операции, — рассказывала Тайла. — Я думала, что операция решит все мои проблемы, ведь надо мной так много издевались. Но этого не произошло.
Когда стало ясно, что с помощью операции не удалось восстановить нервные связи, Тайла попыталась покончить с собой. К счастью, девочке на помощь пришли родители и близкие. Из-за постоянных стрессов Тайла еще пять раз делала попытки свести счеты с жизнью. В 17 лет у девушки началось диссоциативное расстройство, из-за которого она по 10 раз на дню впадала в судорожные припадки. Усугубляла состояние и тяжелейшая депрессия.
Несмотря на все трудности, Тайла Клемент смогла пережить подростковые комплексы и научилась любить свою внешность и даже гордиться своей непохожестью на других.
Более того, Тайла заключила контракт с международным модельным агентством Zebedee и стала популярным блогером. Она завела страницы в социальных сетях, которые назвала «Девушка, которая не умеет улыбаться». Там она делится фотографиями из своей повседневной жизни, а также рассказывает о синдроме Мебиуса людям, которые понятия не имеют, что такая болезнь существует.
Девушка без воображения
Недавно мы рассказывали историю Кати Васильевой из Новосибирска — она 18 лет жила без воображения и не знала об этом. Катя не может мысленно представлять картинки в голове и забывает лица людей через 2–3 секунды.
До девятого класса о проблеме Кати семья не догадывалась. ОГЭ (русский, математика и физика) были успешно сданы, учителя отметили способную ученицу и в 10–11-м классах вели ее на золотую медаль. Во время подготовки к ЕГЭ у Кати произошел нервный срыв. Она подошла к маме и сказала, что не может больше заниматься, что у нее перед глазами чистый лист. Учителя тоже заметили, что показатели девочки упали, и маму Кати Наталью вызвали в школу на разговор.
— Посовещавшись с завучем, классным руководителем и школьным психологом, мы пришли к выводу, что нам следует обратиться в детский психоневрологический диспансер, что мы и сделали. Кате прописали антидепрессанты, составили расписание лечебных занятий, куда мы ходили вместе. В тот момент мы стали ближе общаться и в разговоре случайно выяснили, что, когда Катя читает книгу, картинку она не видит. Так мы узнали, что существует такое явление, как афантазия, — рассказывает Наталья.
Врачи объяснили женщине и ее дочери, что афантазия — это не болезнь и не расстройство, а особое врожденное состояние головного мозга, исправить которое во взрослом возрасте уже невозможно — мозг Кати сам адаптировался к ситуации. Если быть более точными, при афантазии нарушаются связи между участками в головном мозге, которые отвечают за визуализацию.
Катя Васильева не стесняется своей особенности, девушка поделилась своей историей с одноклассниками, несколько новых друзей по университету тоже в курсе.
Девушка, у которой нет шеи
В прошлом году мы писали историю еще одной необычной девушки — Анна перестала расти еще в детстве из-за врожденного порока развития шейных и верхнегрудных позвонков. Рост Анны остановился на отметке 151 см, но особенности внешних данных не заставили ее поддаться унынию и прятаться от людей. Напротив, Анна уже дважды была замужем и тогда собиралась снова связать себя узами брака. Ее уверенности в себе и самооценке можно только позавидовать — девушка любит наряжаться, фотографироваться и быть в центре внимания.
— Мне нравится фотографироваться, быть в центре внимания, чтобы меня все видели, наблюдали за мной. Однажды я попросила своего молодого человека отвезти меня на пляж, я лежала одна, загорала и слушала, что про меня говорят другие. Одни шептались: «Бедненькая, она совсем одна, я бы так не смогла, а ей всё равно», а другие говорили: «Какая забавная тетенька», особенно дети. Я прекрасно понимаю, что на меня обращают внимание, а какое это внимание, мне не важно, я люблю быть в центре. Я считаю, что комплекс и чувство неполноценности должен испытывать тот человек, который показывает на таких, как я, пальцем и говорит: «Фу, ты посмотри на нее». Это не я «фу», это они. Мы, люди, отличные от других, — с прекрасной душой, со своей харизмой, — рассказывала тогда Анна в интервью корреспоненту НГС.
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