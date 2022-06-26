Парализовало и не могла говорить: как ботокс разрушил здоровье нашей читательницы (эксперт объяснила, почему это произошло)

История Анны

Анна начала делать первые инъекции в 36 лет. В ход пошли филлеры: Анне всё нравилось, кожа стала гладкой, женщина ощущала себя заметно помолодевшей. После не выдержала и увеличила губы: всегда мечтала — и тут решилась.

— Правда, результат от проделанной процедуры меня разочаровал. Мне попался неквалифицированный специалист, который не смог сделать свою работу грамотно: на верхней губе образовались комочки, потом началась жуткая аллергия. Конечно, надо было сразу сказать врачу об особенностях своего организма, а ему — озвучить противопоказания. Но я промолчала, а врач и не спрашивал. В итоге левая нижняя часть моего рта визуально стала больше. Асимметрия жутко напрягала, а комочки сбились в угол, — вспоминает женщина.