Парализовало и не могла говорить: как ботокс разрушил здоровье нашей читательницы (эксперт объяснила, почему это произошло)

Наверное, это одна из самых популярных процедур у косметологов. Ботокс без подтяжек, лифтингов и прочей «тяжелой артиллерии» помогает справиться с первыми морщинами. Делает он это с помощью блокировки мышц, которые отвечают за мимику и, собственно, появление этих самых морщин. Некоторые готовы делать инъекции ботокса чуть ли не с 18 лет, углядев неприметные черточки в уголках глаз, кто-то и в 40 боится решиться на процедуру. Несмотря на популярность и массовость, бывают и те, кто после процедуры сталкивается с нежелательными, а иногда и тяжелыми последствиями. Так произошло с нашей читательницей Анной — она рассказала Wday.ru свою историю, а коллеги спросили у эксперта, почему так могло получиться.
История Анны
Анна начала делать первые инъекции в 36 лет. В ход пошли филлеры: Анне всё нравилось, кожа стала гладкой, женщина ощущала себя заметно помолодевшей. После не выдержала и увеличила губы: всегда мечтала — и тут решилась.
— Правда, результат от проделанной процедуры меня разочаровал. Мне попался неквалифицированный специалист, который не смог сделать свою работу грамотно: на верхней губе образовались комочки, потом началась жуткая аллергия. Конечно, надо было сразу сказать врачу об особенностях своего организма, а ему — озвучить противопоказания. Но я промолчала, а врач и не спрашивал. В итоге левая нижняя часть моего рта визуально стала больше. Асимметрия жутко напрягала, а комочки сбились в угол, — вспоминает женщина.
Анна начала читать форумы и искать способ всё исправить, там она нашла истории, как люди с подобной ситуацией ходили по другим специалистам — и в итоге их лица искривились до неузнаваемости. Оказывается, нужно было просто подождать, прошло время, филлеры рассосались — и женщина благополучно забыла об этой истории.
Но омолаживающий эффект подстегивал Анну снова решиться на эксперименты. Она поставила очередную дозу уколов в область лица и шеи, и у нее перестало двигаться лицо.
— Было больно есть, пить, улыбаться и разговаривать. Мышцы настолько заморозились, что практически перестали функционировать. «Всё пройдет», — подумала я. Но нет. Стало только хуже, у меня пропал голос. А я учитель, поэтому голос — мой рабочий инструмент, — вспоминает наша читательница.
В слезах Анна написала врачу, но на прием попала только через 5 дней, всё это время не могла говорить и двигать лицом. Женщина вспоминает, что ее спасала вся клиника, на полное восстановление ушло четыре месяца.
— Благодаря грамотным специалистам всё нормализовалось: вернулся голос, а лицо снова стало подвижным. Но одно я уяснила навсегда: больше никакого ботокса и филлеров в моей жизни, ведь во всём надо знать меру. Конечно, всё индивидуально, многие процедуры проходят без эксцессов, но перебарщивать с косметологией ни в коем случае нельзя, — заключает она.
Что думает эксперт
Врач-дерматолог Диана Искужина считает, что проблемы могут возникать, если врачом не соблюдаются правила введения препарата, он непрофессионально разведен или неверно рассчитана дозировка. Также негативные последствия может вызвать использование препарата низкого качества.
— Врач должен правильно оценить состояние мимических мышц лица пациента и учесть все индивидуальные особенности, а также рассчитать глубину проникновения иглы в ткани. В некоторых случаях осложнения могут возникнуть по вине самого пациента, если он не соблюдает рекомендации косметолога. Если врач недостаточно компетентен и не владеет хорошими методиками, то при проведении процедуры приподнимания брови он может спровоцировать падение века. Такое случается, если неправильно выбрано место для инъекции и количество вкалываемого препарата, — рассказывает эксперт.
Диана Искужина — врач-дерматолог, косметолог сети клиник ЦИДК, амбассадор платформы по бронированию в клиники эстетической медицины.
Диана советует внимательно выбирать специалиста, которому вы доверяете свое лицо, и перед проведением процедуры попросить врача показать сертификат на используемый препарат.
Кстати, итальянский топ-косметолог Кармен Сальваторе, которая работает с голливудскими звездами, категорически против использования ботокса.
— Я вообще противница ботокса и уже много лет отговариваю своих пациентов от этой процедуры. Я использую гиалуроновую кислоту для увлажнения и питания кожи, плазмолифтинг для ее регенерации, а также гиалуроновые нити для зон, нуждающихся в подтяжке, и в тех местах, где необходимо заменить ботокс на более натуральные, но не менее действенные препараты. Я активная сторонница популярной процедуры плазмолифтинга. Она дает поразительные результаты, потому что помогает действенно реструктурировать кожу. Плазмолифтинг работает изнутри, помогая клеткам восстанавливаться, разглаживая морщины, подтягивая кожу и улучшая ее тонус и цвет, — советует звездный косметолог.
Она дала 5 честных бьюти-советов для русских женщин, которые могут вам помочь.
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