«Я противница ботокса»: 5 честных бьюти-советов для русских женщин от звездного косметолога

Отличия кожи русских

— Я долго работаю с русскими женщинами и вот что могу сказать. Несмотря на то что генетически ваша кожа более чувствительная, чем у европейских женщин, природа также наградила вас лучшей эластичностью и меньшей подверженностью старению. Отчасти это связано с удачной генетикой, отчасти с тем, что русские женщины с раннего возраста ухаживают за своей кожей и меньше времени проводят под вредными солнечными лучами, — считает Кармен Сальваторе.

Красота снаружи и изнутри

Эксперт советует правильно защищать лицо от солнечного воздействия. А еще лучше стараться избегать излишнего пребывания на солнце. Хорошо время от времени, помимо регулярного ухода за кожей, делать превентивные процедуры на аппаратах LED, Citolift — безвредных, но дающих отличные результаты. Первый помогает стимулировать выработку собственного коллагена и блокирует выработку коллагеназы. Второй способствует глубокому увлажнению кожи и обеспечивает ей необходимое питание.