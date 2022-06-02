«Я противница ботокса»: 5 честных бьюти-советов для русских женщин от звездного косметолога
Кармен Сальваторе рассказала, как ухаживать за кожей лица: среди ее клиенток — жена Джорджа Клуни и многие другие звезды
Обладать достаточными финансовыми возможностями для ухода за собой, безусловно, важно. Однако еще важнее — найти своего специалиста, который поможет, не изменив лицо до неузнаваемости и не навредив. Амаль Клуни повезло: ее внешностью занимается Кармен Сальваторе, итальянский топ-косметолог. Поскольку Кармен также знакома со спецификой кожи русских женщин, Woman.ru обратились к ней с просьбой дать для нас несколько советов.
Как только во всём мире научились без запинки выговаривать фамилию Амаль Аламуддин, прекрасная супруга Джорджа Клуни прочно обосновалась в списках cамых стильных. Модные критики, да и обыкновенные фанаты красавицы-брюнетки восхищаются ее элегантностью и дорогим вкусом. У Аламуддин потрясающая кожа — оливковая, гладкая, бархатистая. При этом активная мимика женщины свидетельствует о том, что ботоксом она не злоупотребляет. Скажем больше, ботокс Амаль не колет вообще. Информация достоверная, потому что за внешность супруги Джорджа Клуни отвечает активная противница инъекций ботулотоксина Кармен Сальваторе. Вопросами омоложения она занимается уже несколько десятков лет и, судя по всему, успешно. Недаром синьору Сальваторе ждут и в Милане, и в Лондоне, и в Дубае, и в Москве, куда она регулярно наведывается к своим российским клиенткам. Однако большинство последовательниц сами едут к Кармен в ее собственную клинику Novessentia Medical Spa на итальянском озере Маджоре.
Методика прославленного косметолога включает в себя как уход за кожей с помощью косметических средств, так и использование омолаживающих аппаратных методик. Сальваторе контролирует и питание своих подопечных, поскольку написала книгу о рационе красоты, которая пользуется огромным успехом. Суть бьюти-философии Кармен Сальваторе — максимально отсрочить старение кожи, а с ним и необходимость хирургического вмешательства, к которому готовы далеко не все. При этом она очень избирательна в вопросах того, что и в каких объемах нужно допускать до своей кожи. Главный принцип Сальваторе — не навреди.
Основные правила ухода
— Самые основные правила — это ежедневное очищение и увлажнение, и никакая усталость не может быть оправданием! Увлажнять кожу нужно в особенности в холодное время года и летом после солнечного воздействия. Также нашей коже очень нужны витамины, которые мы не всегда можем получить, просто правильно питаясь и используя кремы. Кстати, как бы сильно вам ни нравился крем, его время от времени нужно менять, так же и с витаминами, их рекомендуется чередовать, — советует звездный косметолог.
Например, вы можете принимать бета-каротин до летнего сезона, а гиалуроновую кислоту — осенью. Если у вас сухая, раздраженная, шелушащаяся кожа, употребляйте витамины А, С, Е, комплекс витаминов группы В, а также антиоксиданты, помогающие бороться с возрастными признаками. Витамин C давно известен как лучший защитник организма от простудных заболеваний. Без витамина D никак не обойдутся волосы и ногти, а витамин E придаст организму энергию. Что же касается витаминов группы B, то они насыщают ткани организма кислородом, что избавляет человека от утомляемости.
Отличия кожи русских
— Я долго работаю с русскими женщинами и вот что могу сказать. Несмотря на то что генетически ваша кожа более чувствительная, чем у европейских женщин, природа также наградила вас лучшей эластичностью и меньшей подверженностью старению. Отчасти это связано с удачной генетикой, отчасти с тем, что русские женщины с раннего возраста ухаживают за своей кожей и меньше времени проводят под вредными солнечными лучами, — считает Кармен Сальваторе.
Красота снаружи и изнутри
Эксперт советует правильно защищать лицо от солнечного воздействия. А еще лучше стараться избегать излишнего пребывания на солнце. Хорошо время от времени, помимо регулярного ухода за кожей, делать превентивные процедуры на аппаратах LED, Citolift — безвредных, но дающих отличные результаты. Первый помогает стимулировать выработку собственного коллагена и блокирует выработку коллагеназы. Второй способствует глубокому увлажнению кожи и обеспечивает ей необходимое питание.
Рацион
Безусловно, нужно следить и за тем, что вы едите. В Италии звездный косметолог выпускает специальные anti-age-джемы без сахара на основе ягод нони, годжи, а также фруктов с высоким содержанием антиоксидантов. Кармен уверена, что и в России такие продукты тоже существуют.
— То, что вы едите, отражается на состоянии кожи. Банально, но это так. Необходимо добавить в рацион ягоды годжи, сок нони, а также вытяжку из алоэ или любые другие ягоды. Каждый из этих продуктов по-своему позволяет организму восстановить силы, избавиться от оксидативного стресса и очистить организм от шлаков,— говорит топ-косметолог.
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Какие инъекции стоит делать
— Я вообще противница ботокса и уже много лет отговариваю своих пациентов от этой процедуры. Я использую гиалуроновую кислоту для увлажнения и питания кожи, плазмолифтинг для ее регенерации, а также гиалуроновые нити для зон, нуждающихся в подтяжке, и в тех местах, где необходимо заменить ботокс на более натуральные, но не менее действенные препараты. Я активная сторонница популярной процедуры плазмолифтинга. Она дает поразительные результаты, потому что помогает действенно реструктурировать кожу. Плазмолифтинг работает изнутри, помогая клеткам восстанавливаться, разглаживая морщины, подтягивая кожу и улучшая ее тонус и цвет, — заключает эксперт.
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