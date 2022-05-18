Меню Маргарет Тэтчер: изучаем знаменитую диету баронессы — на ней можно скинуть 20 кг без голода и ограничений

«Режим питания нарушать нельзя»

Главный принцип диеты Магги — строгий режим питания в течение четырех недель без перекусов. Приемы пищи должны происходить регулярно, без пропусков и без замены ингредиентов. Если в графике написано «на завтрак два яйца», значит, на завтрак нужно непременно съесть именно два яйца, а не омлет и не тост с авокадо. Плюс ко всему ваши завтраки, обеды и ужины должны происходить в строго определенное время — и в будни, и в выходные. Так что, если вы любите подольше поспать в нерабочие дни, диета Магги может быть для вас неудобной.