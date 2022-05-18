Меню Маргарет Тэтчер: изучаем знаменитую диету баронессы — на ней можно скинуть 20 кг без голода и ограничений

К популярным когда-то бульонным кубикам принцип питания Магги не имеет отношения. По одной из версий, диета названа в честь одной из самых известных женщин XX века — Маргарет Тэтчер, имя которой «в народе» фамильярно сократилось до неузнаваемых четырех букв. Но худела ли легендарный премьер-министр Великобритании на знаменитой в наши дни диете Магги, это еще вопрос. Так или иначе диета работает и при этом вовсе не требует огромных усилий воли (хотя как посмотреть). Наши коллеги из Wday.ru изучили ее принципы, а эксперт рассказала, кому она противопоказана.
«Режим питания нарушать нельзя»
Главный принцип диеты Магги — строгий режим питания в течение четырех недель без перекусов. Приемы пищи должны происходить регулярно, без пропусков и без замены ингредиентов. Если в графике написано «на завтрак два яйца», значит, на завтрак нужно непременно съесть именно два яйца, а не омлет и не тост с авокадо. Плюс ко всему ваши завтраки, обеды и ужины должны происходить в строго определенное время — и в будни, и в выходные. Так что, если вы любите подольше поспать в нерабочие дни, диета Магги может быть для вас неудобной.
Диета Магги. Меню на 4 недели
Завтраки на 1-й и 2-й неделях
В течение этой и последующей недели на завтрак придется есть одно и то же: одно или два отваренных вкрутую яйца, половину или один целый апельсин или грейпфрут и чай или кофе без молока и сахара. Скучно? Можете чередовать цитрусовые и напитки, если так станет веселее.
Неделя 1
Понедельник:
- обед: фрукты одного вида (яблоки, груши, сливы, нектарины) в любом количестве;
- ужин: мясо, приготовленное в любом виде, кроме жареного на масле.
Вторник:
- обед: курица в любом виде, кроме жареной на масле;
- ужин: два яйца, овощной салат, тост или хлебец, один цитрус.
Среда:
- обед: нежирный сыр в любом количестве, помидоры, кусочек хлеба или хлебец;
- ужин: диетическое не жареное мясо.
Четверг:
- обед: фрукты одного вида;
- ужин: не жареное мясо и овощной салат.
Пятница:
- обед: два яйца в любом виде, кроме жареных, отварные овощи или смесь;
- ужин: рыба в любом виде, овощной салат, грейпфрут или апельсин.
Суббота:
- обед: фрукты одного вида;
- ужин: мясо со свежими овощами.
Воскресенье:
- обед: курица в любом виде, отварные или тушеные овощи, один свежий помидор, один цитрус;
- ужин: овощи одного вида (тушеные, отварные или на пару).
Неделя 2
Понедельник:
- обед: мясо в любом виде и овощной салат;
- ужин: два яйца, свежие овощи одного вида, цитрус.
Вторник:
- обед: мясо в любом виде и овощной салат;
- ужин: два яйца, один цитрус на выбор.
Среда:
- обед: мясо в любом виде и огурцы в любом количестве;
- ужин: два яйца, один цитрус на выбор.
Четверг:
- обед: два яйца, нежирный сыр, овощи (вареные, тушеные или на пару);
- ужин: два яйца.
Пятница:
- обед: рыба в любом количестве;
- ужин: два яйца.
Суббота:
- обед: мясо в любом виде, свежие помидоры, цитрус;
- ужин: свежие фрукты в любом количестве.
Воскресенье:
- обед: курица в любом виде, свежие помидоры, овощи на пару, цитрус;
- ужин: такой же, как и обед.
Неделя 3
Завтраки первых двух недель отменяются. При этом рекомендуется сохранить установленный режим приема пищи. Теперь по нему следует употреблять строго указанные продукты, самостоятельно распределяя их на завтрак, обед и ужин.
Понедельник
Любые фрукты в любом количестве, кроме бананов, винограда, инжира, хурмы, груш, арбуза, дыни, фиников и манго.
Вторник
Салат из любых овощей и любые вареные овощи, кроме картофеля и батата.
Среда
Свежие фрукты (кроме упомянутых выше исключений), овощные салаты.
Четверг
Любая рыба в отварном или тушеном виде, вареные овощи одного вида, зеленый салат, сырая капуста.
Пятница
Вареные овощи, курица, мясо.
Суббота
Фрукты одного вида (кроме упомянутых выше исключений).
Воскресенье
Фрукты одного вида (кроме упомянутых выше исключений и фруктов за субботу).
Неделя 4
Продукты, предложенные для каждого дня, равномерно распределяются по приемам пищи. Желательно соблюдать график рациона, который устоялся в первые недели.
Понедельник:
- 300–400 граммов вареной курицы или вареного мяса, или банка тунца в собственном соку;
- один ломтик хлеба, тоста или хлебца;
- три помидора;
- четыре огурца;
- один цитрус на выбор.
Вторник:
- 200 граммов отварного мяса;
- один ломтик хлеба, тоста или хлебца;
- три помидора;
- четыре огурца;
- один фрукт на выбор: яблоко, груша или цитрус.
Среда:
- одна столовая ложка творога или нежирного сыра;
- 300–400 граммов вареных овощей;
- один ломтик хлеба, тоста или хлебца;
- два помидора;
- два огурца;
- один цитрус.
Четверг:
- половина отварной курицы;
- один ломтик хлеба, тоста или хлебца;
- три помидора;
- один огурец;
- один цитрус;
- любой фрукт (кроме запрещенных на 3-й неделе).
Пятница:
- два вареных яйца;
- три помидора;
- одна порция овощного салата;
- цитрус на выбор.
Суббота:
- два куска отварной куриной грудки;
- 150 граммов творога или брынзы;
- стакан простокваши;
- один ломтик хлеба, тоста или хлебца;
- два помидора;
- два огурца;
- один цитрус.
Воскресенье:
- тунец в собственном соку (1 банка консервов);
- 1 столовая ложка творога;
- 300–400 граммов вареных овощей;
- один ломтик хлеба, тоста или хлебца;
- два помидора;
- два огурца;
- один цитрус.
Пользовалась ли Маргарет Тэтчер диетой Магги?
Нет никаких достоверных данных, свидетельствующих о том, что легендарный премьер-министр сидела на диете Магги. Те, кто был близок к ней в годы политического восхождения, осторожно предполагают, что баронесса Тэтчер готовилась к назначению премьер-министром со свойственной ей обстоятельностью и обратилась за помощью в Клинику Майо на всякий случай, чтобы иметь «в рукаве» средство, позволяющее быстро прийти в форму. По одной из версий, именно там специально для нее расписали план питания, который стал основой диеты Магги.
Сама Тэтчер, неохотно говорившая о себе, на вопросы о секрете своей стройности, в интервью неизменно отвечала, что не следует никаким диетам. Вероятно, секрет ее подтянутого внешнего вида заключался в организованности и привычке к дисциплине и сдержанности не только в работе, но и в вопросах ухода за собой — мы помним, что Маргарет Тэтчер до старости была верна одному и тому же элегантному имиджу и мало менялась в течение жизни.
Что думает эксперт
Врач Александра Пурига говорит, что диету Магги часто называют сушкой, которую практикуют в основном спортсмены.
— Отличительная особенность диеты, якобы названной в честь Маргарет Тэтчер, — это ее продолжительность: 4 недели и четкое меню, которое строится на снижении потребления жиров и углеводов в пользу потребления белков. Такая система практикуется у элитных спортсменов и спортсменок, выступающих в фитнес-категориях, и чаще называется сушкой. Безусловно, такая диета в течение 4 недель даст хороший «агрессивный» результат, который отразится на весах в виде 3–5 потерянных килограммов, которые, вероятнее всего, вернутся через пару недель «откатом» и парой лишних кило к весу до, — считает врач.
Александра Пурига — кандидат медицинских наук, спортивный врач, реабилитолог, well-being эксперт, преподаватель.
По словам Александры, мировое медицинское сообщество давно выступает против низкокалорийных и низкоуглеводных диет в силу их несбалансированности. Врач напоминает, что приступая к такой диете, вы должны быть абсолютно уверены в состоянии своего здоровья. Сочетать такую диету с физической нагрузкой при занятиях спортом для непрофессионала будет непросто в силу замедления основного обмена. Низкое количество углеводов отразится на работе мозга, что необходимо учитывать, если вы работаете головой. Наш мозг работает только на углеводах, а при их нехватке сразу же реагирует головной болью, слабостью, раздражительностью.
Что еще почитать:
Джинсы больше не сидят: 6 популярных причин, которые делают вашу попу плоской, и 3 упражнения, чтобы это исправить.
Без чего тренировки и диеты не работают: откровения бывшей толстушки, которая похудела на 55 килограммов.
Эксперимент: наша читательница 31 день приседала по 100 раз в день — как изменилось ее тело (фото до и после).