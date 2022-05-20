«Второй подбородок откланялся»: наша читательница 30 дней делала 5 простых упражнений для лица — вот как оно изменилось

Неделя первая

Посмотрев огромное количество упражнений для гимнастики лица, я решила, что для начала мне стоит выбрать несложный и даже забавный комплекс, который следует выполнять каждый день в течение месяца.

Оказывается, все тренеры по фейсфитнесу единогласны в том, что для подтянутого овала лица необходима еще и работа с осанкой. Только при расслабленном плечевом поясе занятия для мышц лица будут максимально эффективны. У йога-тренера Насти Родионовой я подсмотрела простейший в выполнении комплекс «Крылья». Начну с него, а уже затем, хорошенько размяв плечи и шею, приступлю к фейсфитнесу.