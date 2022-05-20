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Эксперимент

«Второй подбородок откланялся»: наша читательница 30 дней делала 5 простых упражнений для лица — вот как оно изменилось

Юлия снова устроила себе челлендж и доказала, что можно измениться, не прилагая особых усилий

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Смотрим, как лицо Юлии изменилось (или нет?) после простых упражнений

Смотрим, как лицо Юлии изменилось (или нет?) после простых упражнений

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Наша читательница и автор Wday.ru Юлия Будняцкая часто бросает себе вызов и устраивает эксперименты с внешностью. Девушка любит доказывать, что можно небольшими шагами каждый день измениться к лучшему за короткий срок. Вот и сейчас она решила, что хочет гладкое и подтянутое лицо, но на уколы красоты не готова. Вместо этого Юлия будет делать специальные упражнения для лица. Публикуем ее опыт и результаты.

Сияющее, гладкое лицо — это мечта. Мне 37, и я хочу только такое. Хочу — значит, будет. Я никогда не делала «уколов красоты» и не планирую впредь. Модный, результативный и абсолютно доступный фейсфитнес мне в помощь. Поехали!

Неделя первая

Посмотрев огромное количество упражнений для гимнастики лица, я решила, что для начала мне стоит выбрать несложный и даже забавный комплекс, который следует выполнять каждый день в течение месяца.

Оказывается, все тренеры по фейсфитнесу единогласны в том, что для подтянутого овала лица необходима еще и работа с осанкой. Только при расслабленном плечевом поясе занятия для мышц лица будут максимально эффективны. У йога-тренера Насти Родионовой я подсмотрела простейший в выполнении комплекс «Крылья». Начну с него, а уже затем, хорошенько размяв плечи и шею, приступлю к фейсфитнесу.

Фото Юлии до начала эксперимента

Фото Юлии до начала эксперимента

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«Ращу крылья», или «Собака у стены»

Опираясь руками на стену, отступаю на широкий шаг. Ноги на ширине плеч, позвоночник прогибается, голова мягко свисает вниз. «Отдыхаете» в течение двух минут.

Черта с два! Плечи заболели на пятой секунде, руки, особенно в запястьях, горят огнем. Сколько же напряжения в моих плечах, лопатках. Продолжаю. Радует, что уже через пару-тройку дней мышцы потянутся, станут эластичней, будет намного легче.

После «собаки» готовлюсь к фейсфитнесу. Умываюсь теплой водой, наношу на пальцы немного увлажняющего крема.

На нашем лице есть биологически активные точки, массаж которых крайне полезен для усиления питания кожи. Вы их сразу узнаете, они чувствительны к прикосновениям. Итак, нажимаю средним пальцем на точку в середине лба.

Далее двумя средними пальцами — в самые высокие точки бровей, под глазами, у переносицы, над верхней губой, в уголках губ, в середине подбородка. Произношу звук «ооо» и нажимаю на образовавшиеся ямочки на скулах. Делаю легкий разогревающий массаж лица. Начинаю постукивания пальчиками по лбу от срединной линии и по сторонам. Прижимаю пальцы ко лбу и делаю разглаживающие движения. Те же мягкие, не растягивающие кожу похлопывания пальцами по массажным линиям от подбородка и вверх по скулам.

Итак, мой комплекс, назовем его «Свежая мордашка»

«Авиатор»

Сомкнув указательные и большие пальцы, «наденьте очки», плотно прижав их к коже вокруг глаз. Зажмуривайте глаза, не морща при этом лоб. Повторите моргания, сделав три подхода по 10 раз.

«Улыбка младенца»

Обтяните зубы губами, скрыв их, и улыбнитесь. Повторите 10–15 раз, а после задержите улыбку и останьтесь в таком положении еще секунд на 10. Я стала делать это упражнение чаще, например в машине, повторяя каждый раз, когда вспомню.

«Кумушка»

Поставьте кулаки под подбородок. Надавливайте на подбородок, а подбородком на руки, создайте сопротивление. Повторите 10 или более раз.

«Поцелуй жирафа»

Поднимите подбородок, не запрокидывая голову, а чувствуя натяжение передней поверхности шеи. Целуйте кого-то воображаемого и очень высокого 10 раз по три подхода, направляя подбородок вверх.

«Ооо»

Откройте рот, как будто крайне удивлены, так, что аж челюсть вниз отпадает. Задержитесь в этой гримасе, но не морщите лоб.

Неделя вторая

Упражнение у стены действительно стало отдыхом. Если сосредоточиться на ровном спокойном дыхании, то простоять в этой позе можно весьма продолжительное время. Это невероятная польза для позвоночника, грудного отдела. Добавляю новое упражнение.

«Рамка»

Руки за головой, держусь за локти и покачиваю получившейся «рамкой» влево-вправо четыре раза. Далее пружиню «рамкой» вперед-назад четыре раза. Чередую направления в течение пары минут. Спина прямая, шея и лицо расслаблены, наслаждаюсь. После такой разминки продолжаю свой комплекс упражнений для лица.

Неделя третья

«По стеночке»


Третье упражнение для осанки. Становлюсь боком к стене, прижимаясь всем корпусом. Прямую руку отвожу назад, спокойно стою с прикрытыми глазами в течение минуты. Дышу, расслабляясь и вытягивая плечевой сустав. Меняю сторону, и еще минутка. Всего шесть минут на разминку из трех упражнений, и далее мой фейсфитнес.

Неделя четвертая

Я получаю глубокое удовлетворение от занятий. Как говорится, груз с плеч. А еще я чувствую мышцы лица, особенно щек и зоны под подбородком. Интересно самой посмотреть на фото до и после, выгорело ли дело.

Осанка до (слева) и после эксперимента (справа)

Осанка до (слева) и после эксперимента (справа)

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Результаты

Делаю фото в профиль, смотрю и удивляюсь, насколько выпрямились плечи, поднялась грудь. Сутулость, «усталая» спина — все эти атрибуты неправильной осанки исчезли.

Как вам преображение?

Как вам преображение?

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А лицо! С возрастом очевидно проседает овал, но я спустя месяц вижу подтянувшиеся скулы и свежие щечки. И второй подбородок (будь он неладен) благополучно откланялся, уступив место четким очертаниям.

30 дней и всего по 10 минут, не так сложно, не правда ли? Свежее личико, свободные плечи в любом возрасте — это возможно. Дарю себе и вам.

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