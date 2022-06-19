6 серьезных болезней, симптомом которых может быть постоянный голод
Иногда так и хочется съесть бутерброд, потом шоколадку, орешки… Хотя обедали совсем недавно. Почему так бывает?
Наверное, многие сталкивались с этой проблемой: вы плотно пообедали, вроде бы мозг дал сигнал, что всё, организм сыт. Но проходит совсем немного времени, и чувство голода возвращается. Начинается так называемое кусочничество: вот вы съели кусочек пирога, потом печеньку, потом орешки. Но чувство голода не утихает. Оказывается, в некоторых случаях это может говорить о наличии серьезных патологий, рассказывает «Доктор Питер».
Наталья Круглова — врач-диетолог санатория «Белые ночи» ММЦ «СОГАЗ».
Голод физический и психологический
Физический голод нарастает медленно, постепенно и зависит от того, когда человек последний раз ел, говорит диетолог. Эмоциональный голод возникает быстро и провоцирует тягу к определенным продуктам.
Важно знать, что истинный голод возникает через 4–4,5 часа после еды, при этом появляется чувство пустоты в желудке, урчание, слабость. Психологический голод — это желание поесть, не сопровождающееся никакими физическими ощущениями со стороны желудочно-кишечного тракта. Триггеры психологического голода:
- скука;
- тревога;
- напряжение;
- грусть;
- неудовлетворенность и другие эмоции.
Также побуждать к приему пищи могут определенные действия и привычки, например посещение кинотеатра, застолье, просмотр телевизора, общение с друзьями.
Почему появляется сильная тяга к еде
— Единого объяснения этому нет, причин такой тяги очень много — от нейрофизиологических процессов в мозге до эмоционального состояния человека. Чаще всего это комбинация нескольких факторов, — поясняет Наталья Круглова.
Сильная тяга к еде может возникать из-за активации некоторых областей мозга, которые отвечают за память и ощущение удовольствия. Часто жирные или сладкие продукты наделяют положительными свойствами (например, в рекламе) или используют в качестве вознаграждения. Так связь между едой и чувством удовольствия прочно закрепляется.
У многих тяга к еде усиливается в состоянии эмоционального напряжения или беспокойства. При хроническом стрессе вырабатывается гормон кортизол — он повышает аппетит и усиливает желание съесть что-то высококалорийное.
Еще два гормона, которые формируют аппетит, — грелин и лептин. Грелин повышает аппетит, а лептин посылает сигнал в мозг о насыщении. Когда их баланс нарушен, человек чувствует голод, даже если плотно поел. Уровень грелина повышается при нарушении режима труда и отдыха и из-за недостатка сна.
Еще одна важная деталь: дефицит витаминов и минералов может вызвать тягу к определенным продуктам. Низкий уровень калия, магния и хрома провоцирует желание съесть сладкое, нехватка железа — мясо, недостаток цинка — соленое.
Когда виноваты стресс и рацион
— Чаще всего виновник сильного голода именно стресс. Часть людей при этом теряет аппетит, а другие, наоборот, переедают, испытывая «ложный голод». Еда для людей в стрессе выступает как средство, которое помогает заглушить негативные эмоции, переключиться со своих переживаний на пищу, — говорит диетолог.
Нарушения аппетита также могут возникнуть, если человек ест слишком много сладкого и мучного — такие продукты повышают уровень инсулина, а затем он резко снижается. Из-за колебаний инсулина чувство голода возникает уже примерно через час после еды. К инсулинорезистентности (повышенной концентрации инсулина в плазме крови) может привести ожирение.
Соленые продукты, блюда с добавлением острых специй могут стимулировать выработку желудочного сока и провоцировать аппетит. Усилители вкуса повышают вкусовую привлекательность пищи и тоже заставляют нас есть больше. Яркий пример — те же самые чипсы.
Кроме того, чувство голода можно спутать с жаждой. В течение дня врачи советуют выпивать от 1 литра чистой воды. И есть вам хочется пить, то утолять жажду нужно именно водой, а не соком, кофе или газировкой.
Постоянный голод также может быть последствием экстремальных диет — это сигнал от организма для восстановления баланса нутриентов. Помимо этого, повышать аппетит может прием некоторых лекарств:
- гормональные препараты;
- антигистаминные;
- антидепрессанты;
- нейролептики;
- кортикостероиды.
Наконец, помешать почувствовать насыщение могут отвлекающие занятия — просмотр видеороликов, фильмов, чтение книг и так далее. Старайтесь, чтобы прием пищи был самостоятельным занятием, так с большей вероятностью вы не пропустите насыщение.
Какие болезни могут провоцировать голод
Для описания чрезмерного чувства голода и повышенного аппетита используется медицинский термин «полифагия». Это состояние может быть признаком различных заболеваний.
Гипертиреоз
Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые контролируют скорость метаболизма, а также влияют на вес и настроение. При гипертиреозе вырабатывается слишком много гормонов, из-за которых человек постоянно испытывает голод. При этом существенного набора веса мы не наблюдаем, а иногда человек даже худеет.
Сахарный диабет
При диабете уровень глюкозы в крови остается аномально высоким (гипергликемия). Поэтому глюкоза из крови не может попасть в клетки — из-за недостатка инсулина или из-за инсулинорезистентности — следовательно, организм не может преобразовывать пищу в энергию. Недостаток энергии вызывает чувство голода.
Гипогликемия
Это состояние, при котором концентрация глюкозы в крови ниже нормы.
— Если показатели глюкозы в крови падают ниже 3,5 ммоль/л, организм высвобождает глюкозу из печени, чтобы поднять ее уровень в крови до нормального. Чувство голода возникает как реакция мозгового центра на низкую концентрацию глюкозы в крови, — пояснила диетолог.
Гипогликемия может появиться у людей, потребляющих слишком мало углеводов.
Гастрит или хронический гастрит с повышенной кислотностью
Повышенная кислотность желудка может провоцировать постоянное желание есть. При этом заболевании пациента беспокоят изжога и ноющие боли в желудке. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, человек начинает есть и, к сожалению, чаще всего переедает.
Булимия
Булимия — это расстройство пищевого поведения, при котором происходят переедания и последующее избавление от еды с помощью рвоты, слабительных и других средств.
— Человек испытывает неконтролируемые приступы голода, но при этом не ощущает вкуса еды и сытости. Физиологическая причина болезни заключается в том, что мозг не получает сигналы о насыщении, поэтому человек не может остановиться во время еды. Но чаще булимия обусловлена психологическими расстройствами — на их фоне возникает чувство покинутости, одиночества, тревоги, которые заглушаются с помощью еды, — говорит диетолог.
Предменструальный синдром
Во время ПМС в организме женщины меняются уровни эстрогена и прогестерона — гормональные колебания приводят к увеличению аппетита.
Синдром Прадера-Вилли
Это редкое заболевание, о котором тоже стоит знать. Сильнейший аппетит связан с генетическими особенностями — нарушением концентрации гормонов грелина и окситоцина, из-за которых человек не чувствует насыщения.
Как лечат пищевые расстройства
Лечение расстройств пищевого поведения включает в себя:
- психотерапию;
- обучение правильному питанию;
- при необходимости медикаментозную терапию.
Поскольку РПП связаны с негативным восприятием себя и своей внешности, то главный специалист, помогающий справиться с этим состоянием, — это психотерапевт.
Чтобы помочь человеку наладить питание, также требуется помощь врача-диетолога. Специалист составляет сбалансированный рацион, назначает витамины и минералы.
У людей, страдающих РПП, часто бывают проблемы с ощущением голода и сытости. Диетолог обучает распознавать их и, ориентируясь на желания, самостоятельно составлять свой рацион.
— При работе с такими пациентами важно расширять рацион постепенно, учитывая состояние ЖКТ и, конечно, психологическую готовность. Чтобы подобрать дозировку и вид витаминно-минеральных комплексов, мы опираемся на данные лабораторной диагностики. Важно, чтобы консультации диетолога имели регулярный характер (в начале лечения 1–2 раза в неделю, затем — не реже раза в месяц), чтобы корректировать рацион исходя из потребностей и состояния пациента, — заключила Наталья Круглова.