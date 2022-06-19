6 серьезных болезней, симптомом которых может быть постоянный голод

Физический голод нарастает медленно, постепенно и зависит от того, когда человек последний раз ел, говорит диетолог. Эмоциональный голод возникает быстро и провоцирует тягу к определенным продуктам.



Важно знать, что истинный голод возникает через 4–4,5 часа после еды, при этом появляется чувство пустоты в желудке, урчание, слабость. Психологический голод — это желание поесть, не сопровождающееся никакими физическими ощущениями со стороны желудочно-кишечного тракта. Триггеры психологического голода: